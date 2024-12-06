Вблизи Купянска ситуация чрезвычайно динамична. Силы обороны сдерживают врага, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

На Харьковщине враг идет вперед ценой невероятных потерь. Вблизи Купянска ситуация действительно чрезвычайно динамичная. Во время своих нашествий враг теряет колоссальное количество личного состава и техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко капитан Юрий Федоренко.

"Они движутся по такому ковру из своих же павших. Что касается результатов, то за три бронетанковых штурма противник задействовал всего около ста единиц техники легкобронированной. Из этих ста единиц Силы обороны уничтожили 90%", - отметил Федоренко.

Он также сообщил, что в районе Новомлинска Силам обороны удалось выбить противника с левобережного плацдарма, противник пытался занять своими ДРГ и своей пехотой.

"На текущий момент Силы обороны выполнили поставленные задачи и весь враг был уничтожен", - сказал командир батальона.

По Харьковскому направлению, по словам Федоренко, Силы обороны за передний период имели успех, выбили противника с занимаемых позиций, надежно закрепились.

"Враг пытается проводить обратные ударно-штурмовые действия. Но на текущий момент успеха нет. Как следствие, за несколько дней назад применил определенное количество легкобронированной техники со штурмовой пехотой с целью оперативного подбрасывания ее на переднюю линию", - отметил Федоренко.

На линии государственной границы на Харьковщине, где сейчас нет активных боевых действий, враг наращивает силы ДРГ. Однако, как утверждает Федоренко, Силы обороны вовремя обнаруживают и уничтожают их.

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