Три украинские АЭС в значительной степени возобновили производство электричества, - Гросси

Хмельницкая, Ривненская и Южно-Украинская АЭС "в значительной степени" возобновили производство электроэнергии после российских обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил, что из девяти реакторов на трех АЭС восемь сейчас работают, один - остановлен. И добавил, что "станции все еще функционируют в сложных условиях, обусловленных постоянными атаками РФ на энергетическую инфраструктуру Украины".

Кроме того, наблюдаются проблемы с электроснабжением: некоторые внешние линии электропередач остаются отключенными из-за ударов по критической инфраструктуре.

По его данным, "мониторинговые группы МАГАТЭ продолжают следить, чтобы ядерная безопасность на станциях поддерживалась, несмотря на сигналы воздушных тревог и угрозу, например недавний пролет 17 беспилотников РФ вблизи Южно-Украинской АЭС".

Напомним, утром 28 ноября во время ракетно-дроновой атаки РФ Хмельницкая, Ривненская и Южноукраинская АЭС превентивно снизили мощность, а один из энергоблоков Ривненской станции был отключен от сети.

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