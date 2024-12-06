РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6888 посетителей онлайн
Новости
1 106 9

Три украинские АЭС в значительной степени возобновили производство электричества, - Гросси

Хмельницька АЕС

Хмельницкая, Ривненская и Южно-Украинская АЭС "в значительной степени" возобновили производство электроэнергии после российских обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил, что из девяти реакторов на трех АЭС восемь сейчас работают, один - остановлен. И добавил, что "станции все еще функционируют в сложных условиях, обусловленных постоянными атаками РФ на энергетическую инфраструктуру Украины".

Кроме того, наблюдаются проблемы с электроснабжением: некоторые внешние линии электропередач остаются отключенными из-за ударов по критической инфраструктуре.

По его данным, "мониторинговые группы МАГАТЭ продолжают следить, чтобы ядерная безопасность на станциях поддерживалась, несмотря на сигналы воздушных тревог и угрозу, например недавний пролет 17 беспилотников РФ вблизи Южно-Украинской АЭС".

Напомним, утром 28 ноября во время ракетно-дроновой атаки РФ Хмельницкая, Ривненская и Южноукраинская АЭС превентивно снизили мощность, а один из энергоблоков Ривненской станции был отключен от сети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары РФ повредили четыре важные для ядерной безопасности подстанции в Украине, - МАГАТЭ

Автор: 

АЭС (542) МАГАТЭ (388) Южно-Украинская АЭС (47) Хмельницкая АЭС (45) Рафаэль Гросси (172)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гроссі дає наводку кацапні
показать весь комментарий
06.12.2024 11:24 Ответить
Кто этих болтливых придурков за язык тянет?
показать весь комментарий
06.12.2024 12:05 Ответить
Це вони кацапам звітують ган дони !
показать весь комментарий
06.12.2024 12:22 Ответить
Що, бідьше відключень електрики не буде? Чи це меседж кацапам, щоб знову масовано атакували енергосистему, бо гроші, які виділив світ для подолання енергетичної кризи в Україні, вже рос...издили, треба ще!
показать весь комментарий
06.12.2024 12:47 Ответить
Та завалися, падло! Кацапам сигналізуєш?
показать весь комментарий
06.12.2024 13:20 Ответить
Людей цікавить відсутність відключень, а не якісь показники.
показать весь комментарий
06.12.2024 13:38 Ответить
 
 