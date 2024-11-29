Три действующие АЭС во время утренней атаки РФ снизили мощность, один энергоблок РАЭС был отключен от сети, - МАГАТЭ

Хмельницкая, Ривненская и Южноукраинская АЭС во время ракетно-дроновой атаки РФ утром четверга превентивно снизили мощность, а один из энергоблоков Ривненской станции был отключен от сети, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Второй раз менее чем за две недели Хмельницкая, Ривненская и Южноукраинская АЭС снизили уровень мощности как предупредительный шаг во время широкомасштабных военных действий в стране (...). Всего на действующих АЭС девять реакторов, все они снизили мощность. Также отключили от сети один реактор РАЭС", - отметил Гросси, слова которого приводятся в сообщении МАГАТЭ на сайте в четверг поздно вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом говорится, что АЭС продолжали получать внешнюю электроэнергию, несмотря на то, что ХАЭС потеряла подключение к двум своим линиям электропередач.

Читайте также: Удары РФ повредили четыре важных для ядерной безопасности подстанции в Украине, - МАГАТЭ

В сообщении также отмечается, что две команды МАГАТЭ, размещенные в Украине, были вынуждены прятаться в укрытие во время воздушной тревоги.

В то же время агентство отмесает, что сообщений о прямых повреждениях АЭС не поступало, но Украина сообщила, что удары снова повлияли на электрические подстанции, которые используются станциями как для передачи, так и для получения электроэнергии для собственных нужд.

"Эти подстанции, определенные МАГАТЭ как важные для ядерной безопасности, были повреждены во время предыдущих атак, в частности в августе", - отметило агентство.

Читайте также: Рашисты угрожают выгнать представителей МАГАТЭ, работающих на временно оккупированной Запорожской АЭС, - Энергоатом

МАГАТЭ отмечает, что АЭС нуждаются в надежном подключении к сети как для передачи произведенной электроэнергии, так и для получения внешней энергии для охлаждения реакторов.