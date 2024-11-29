Три действующие АЭС во время утренней атаки РФ снизили мощность, один энергоблок РАЭС был отключен от сети, - МАГАТЭ
Хмельницкая, Ривненская и Южноукраинская АЭС во время ракетно-дроновой атаки РФ утром четверга превентивно снизили мощность, а один из энергоблоков Ривненской станции был отключен от сети, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Второй раз менее чем за две недели Хмельницкая, Ривненская и Южноукраинская АЭС снизили уровень мощности как предупредительный шаг во время широкомасштабных военных действий в стране (...). Всего на действующих АЭС девять реакторов, все они снизили мощность. Также отключили от сети один реактор РАЭС", - отметил Гросси, слова которого приводятся в сообщении МАГАТЭ на сайте в четверг поздно вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом говорится, что АЭС продолжали получать внешнюю электроэнергию, несмотря на то, что ХАЭС потеряла подключение к двум своим линиям электропередач.
В сообщении также отмечается, что две команды МАГАТЭ, размещенные в Украине, были вынуждены прятаться в укрытие во время воздушной тревоги.
В то же время агентство отмесает, что сообщений о прямых повреждениях АЭС не поступало, но Украина сообщила, что удары снова повлияли на электрические подстанции, которые используются станциями как для передачи, так и для получения электроэнергии для собственных нужд.
"Эти подстанции, определенные МАГАТЭ как важные для ядерной безопасности, были повреждены во время предыдущих атак, в частности в августе", - отметило агентство.
МАГАТЭ отмечает, что АЭС нуждаются в надежном подключении к сети как для передачи произведенной электроэнергии, так и для получения внешней энергии для охлаждения реакторов.
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Тому єдиний вихід - завдавати удари нашою зброєю для початку по ПС у Бєлгроді - по ПС «Бєлгород нов..» (50°36'22.8"N 36°39'54.9"E) 500 MVA і по ПС «Фрунзєнская» (50°39'25.7"N 36°24'57.2"E) 390 MVA, а також у Курську - по ПС «Южная» (51°38'21.1"N 35°57'01.1"E) 400 MVA і по ПС «Садовая» (51°47'32.6"N 36°10'55.2"E) 450 MVA. Правильного влучання одного-двох «лютих» з б/ч 75 кг у кожну з цих ПС гарантовано залишить ці скупчення кацапів без енергії щонайменше на декілька діб, якщо не більше. Відповідно і без водопостачання. Треба щоб з цих поселень потягнулись внутрішньо-переміщені істоти до найближчих воронежів, ліпецьків та інших мухосранськів та зажопінськів, і хай там починають навантажувати інфраструктуру, і доносити до місцевих, що їх теж невдовзі може чекати теж саме.
Пролетіти дронам вночі 100-150 кілометрів не є проблемою, а ми поки що даємо фору кацапам, бо вони дивляться як ми спуфимо їхні дрони, і дуже скоро і собі будуть розвивати такий же захист своєї інфраструктури, в тому числі і підприємств ВПК. І тоді вже удари дронами, які будуть наводитись на термінальному відтинку шляху тільки за інерційною ситемою наведення вже не будуть такими влучними. І ми знов будемо опіздало розводити руками, але вже у темряві, бо канапи не зупиняться, якщо не буде відповіді.