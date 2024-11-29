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Три действующие АЭС во время утренней атаки РФ снизили мощность, один энергоблок РАЭС был отключен от сети, - МАГАТЭ

Хмельницька АЕС

Хмельницкая, Ривненская и Южноукраинская АЭС во время ракетно-дроновой атаки РФ утром четверга превентивно снизили мощность, а один из энергоблоков Ривненской станции был отключен от сети, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Второй раз менее чем за две недели Хмельницкая, Ривненская и Южноукраинская АЭС снизили уровень мощности как предупредительный шаг во время широкомасштабных военных действий в стране (...). Всего на действующих АЭС девять реакторов, все они снизили мощность. Также отключили от сети один реактор РАЭС", - отметил Гросси, слова которого приводятся в сообщении МАГАТЭ на сайте в четверг поздно вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом говорится, что АЭС продолжали получать внешнюю электроэнергию, несмотря на то, что ХАЭС потеряла подключение к двум своим линиям электропередач.

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В сообщении также отмечается, что две команды МАГАТЭ, размещенные в Украине, были вынуждены прятаться в укрытие во время воздушной тревоги.

В то же время агентство отмесает, что сообщений о прямых повреждениях АЭС не поступало, но Украина сообщила, что удары снова повлияли на электрические подстанции, которые используются станциями как для передачи, так и для получения электроэнергии для собственных нужд.

"Эти подстанции, определенные МАГАТЭ как важные для ядерной безопасности, были повреждены во время предыдущих атак, в частности в августе", - отметило агентство.

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МАГАТЭ отмечает, что АЭС нуждаются в надежном подключении к сети как для передачи произведенной электроэнергии, так и для получения внешней энергии для охлаждения реакторов.

Автор: 

АЭС (542) МАГАТЭ (388) энергетика (2551) ядерная безопасность (490) Рафаэль Гросси (172)


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Скільки сотень мільярдів списали на трирівневе прикриття?
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29.11.2024 00:00 Ответить
от просто цікаво, коли нарешті до всратих поцифістів прийде розуміння що на удари по нашій енергетичній інфраструктурі повинна бути дзеркальна відповідь? Бо інакше через місяць нас чекають відключення не по п'ять годин, а по десять. І ситуація буде тільки погіршуватись ще чотири місії поспіль, бо стовідсотково захистити енергетичні об'єкти не вдасться. Все одно якісь КР чи шахєди будуть прориватись і виводити з ладу устаткування, на відновлення якого потрібно іноді тижні.
Тому єдиний вихід - завдавати удари нашою зброєю для початку по ПС у Бєлгроді - по ПС «Бєлгород нов..» (50°36'22.8"N 36°39'54.9"E) 500 MVA і по ПС «Фрунзєнская» (50°39'25.7"N 36°24'57.2"E) 390 MVA, а також у Курську - по ПС «Южная» (51°38'21.1"N 35°57'01.1"E) 400 MVA і по ПС «Садовая» (51°47'32.6"N 36°10'55.2"E) 450 MVA. Правильного влучання одного-двох «лютих» з б/ч 75 кг у кожну з цих ПС гарантовано залишить ці скупчення кацапів без енергії щонайменше на декілька діб, якщо не більше. Відповідно і без водопостачання. Треба щоб з цих поселень потягнулись внутрішньо-переміщені істоти до найближчих воронежів, ліпецьків та інших мухосранськів та зажопінськів, і хай там починають навантажувати інфраструктуру, і доносити до місцевих, що їх теж невдовзі може чекати теж саме.
Пролетіти дронам вночі 100-150 кілометрів не є проблемою, а ми поки що даємо фору кацапам, бо вони дивляться як ми спуфимо їхні дрони, і дуже скоро і собі будуть розвивати такий же захист своєї інфраструктури, в тому числі і підприємств ВПК. І тоді вже удари дронами, які будуть наводитись на термінальному відтинку шляху тільки за інерційною ситемою наведення вже не будуть такими влучними. І ми знов будемо опіздало розводити руками, але вже у темряві, бо канапи не зупиняться, якщо не буде відповіді.
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29.11.2024 01:28 Ответить
Єрмак не дозволяє.
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29.11.2024 01:45 Ответить
при всій моїй еее... м'яко кажучі, ненавісті до цього персонажа, тут він як раз не при чому.
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29.11.2024 01:52 Ответить
Прямі пошкодження АЕС? Хто таку куйню пише? Будувались з часів "холодноі" війни. Тоді мало договорів було про обмеження. Пряме попадання - покуй. Трансформаторам - покуй. Завжди була резервна. На випадок ядерноі війни. Що скоти все розікрали? Зато ціни як в Європі мінмальна пенсія, зарплата як у баналяндіі, але гордість влади - телемарафьон. Скоть, хтось контролює ч всі "пре делах" виконання рішення суду? В січні почнеться 3-й рік, як скоть із ПФУ на кую з шмаркальм.......дальше йде неперекладна гра слів. Розігнати ПФУ розігнати накуй і за грати.
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29.11.2024 02:59 Ответить
Говорят, что такие удары могут привести к авриям типа Чернобыльской. И к заражению части ЕС. И ничего не делают. Или врут?
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29.11.2024 05:47 Ответить
брешуть як дихають.
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29.11.2024 09:36 Ответить
Скажений прутін зоче заподіяти ядерного пісдеца у европі, а магате тільки констатує! Дебіли ви хочете побачити зону відчудження у Парижі, чи Берліні? ,
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29.11.2024 06:11 Ответить
московити в прифронтовій зоні житлові будинки обтягують сітками для захисту. А наша влада навіть на снарядах краде.
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29.11.2024 08:20 Ответить
 
 