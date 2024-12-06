Рашисты сбросили взрывчатку на авто скорой в Антоновке: пострадали 2 медика
Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль скорой помощи в Антоновке на Херсонщине.
Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
В результате атаки пострадали двое медиков.
По данным главы ГВА Мрочко, 62-летняя медсестра получила минно-взрывную травму и осколочные ранения.
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