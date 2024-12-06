Сутки на Донетчине: в результате российских атак были разрушены десятки домов. ФОТОрепортаж
Войска РФ за минувшие сутки ударили по 4 населенным пунктам Донецкой области: городах Лиман, Мирноград, селах Багатыр, Ривно. Повреждены 25 жилых домов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
В Мирнограде в результате российского бомбового удара есть разрушения в промышленной зоне. Также повреждены 2 дома.
Краматорский район
На Лиман россияне сбросили авиабомбу "ФАБ-250" - повредили 24 частных дома.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 4 дома. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 2 многоэтажки и 2 промышленных здания.
Волновахский район
Багатыр оккупанты атаковали бомбой "УМПБ Д-30 СН" - поврежден частный дом.
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