РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6888 посетителей онлайн
Новости
172 0

Потери врага за минувшие сутки на Харьковском направлении составляют 82 человека, - ОТГ "Харків"

Бойові дії на Харківщині

На Харьковском направлении за прошедшие сутки не произошло существенных изменений, а обстановка остается сложной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".

На Харьковском направлении враг один раз безуспешно атаковал в районе Тихого. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 16 НАР, а также 49 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 292 обстрела позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составляют 82 человека, из них безвозвратные - 33, санитарные - 49.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 49 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 3 танка;
  • 2 боевые бронированные машины;
  • 2 артиллерийские системы;
  • 13 автомобилей
  • 5 единиц спецтехники;
  • 24 БПЛА.

Кроме того, уничтожено 76 укрытий для личного состава и 3 места хранения боеприпасов.

Читайте также: Вблизи Купянска ситуация чрезвычайно динамична. Силы обороны сдерживают врага, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

Автор: 

боевые действия (3985) Харьковская область (739)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 