Потери врага за минувшие сутки на Харьковском направлении составляют 82 человека, - ОТГ "Харків"
На Харьковском направлении за прошедшие сутки не произошло существенных изменений, а обстановка остается сложной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".
На Харьковском направлении враг один раз безуспешно атаковал в районе Тихого. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 16 НАР, а также 49 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 292 обстрела позиций защитников Украины.
Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составляют 82 человека, из них безвозвратные - 33, санитарные - 49.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 49 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 3 танка;
- 2 боевые бронированные машины;
- 2 артиллерийские системы;
- 13 автомобилей
- 5 единиц спецтехники;
- 24 БПЛА.
Кроме того, уничтожено 76 укрытий для личного состава и 3 места хранения боеприпасов.
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