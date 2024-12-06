Потери врага за минувшие сутки на Харьковском направлении составляют 82 человека, - ОТГ "Харків"

На Харьковском направлении за прошедшие сутки не произошло существенных изменений, а обстановка остается сложной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".

На Харьковском направлении враг один раз безуспешно атаковал в районе Тихого. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 16 НАР, а также 49 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 292 обстрела позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составляют 82 человека, из них безвозвратные - 33, санитарные - 49.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 49 единиц вооружения и военной техники, в частности:

3 танка;

2 боевые бронированные машины;

2 артиллерийские системы;

13 автомобилей

5 единиц спецтехники;

24 БПЛА.

Кроме того, уничтожено 76 укрытий для личного состава и 3 места хранения боеприпасов.

Читайте также: Вблизи Купянска ситуация чрезвычайно динамична. Силы обороны сдерживают врага, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко