Для разминирования приоритетных территорий Украины нужно почти $38 млрд, - министр Гринчук
Для очистки приоритетных зон в ближайшие 10 лет необходимо почти $38 млрд,
Об этом отметила министр защиты окружающей среды Светлана Гринчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Общая площадь потенциально заминированных территорий на сегодня это где-то 139 тыс. кв. км. (...) По подсчетам Всемирного банка, где-то от $2 до $8 за кв. м стоит разминирование. И если посчитать на 10 лет те земли, которые мы определили приоритетными для разминирования, то это почти $38 млрд", - отмечает министр.
Особенно опасными остаются лесные массивы, где 4,5 тыс. кв. км нуждаются в разминировании, и природоохранные территории в прифронтовых регионах. За последние два года было очищено лишь 10% заминированных лесов.
Благодаря сотрудничеству с партнерами и внутренним усилиям, Украина смогла вернуть в эксплуатацию около 35,5 тыс. кв. км. Однако, как отмечает министр, даже при условии использования передовых технологий, процесс разминирования может длиться десятки или даже сотни лет.
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Середня платня у відомстві становить 113,7 тисячі гривень, а зарплата керівництва сягає 218,4 тисячі.
середня зарплата в Україні у вересні, за даними Пенсійного фонду, склала 18 тисяч гривень
https://society.comments.ua/ua/news/developments/zarplati-chinovnikiv-zrosli-na-mayzhe-50-hto-otrimue-naybilshe-751288.html
На другій позиції - Міністерство цифрової трансформації. Там середній дохід становить 88,5 тисяч гривень на місяць.
Третє місце займає Державне агентство розвитку туризму, працівники якого в середньому отримують 87,7 тисячі.
Державне агентство розвитку туризму під час війни ???
а тому не маніпулюй, а запропонуй свої послуги Гринчук, можливо тобі і довірять.
вона ж не знає, що є такий спєц Капіцький. 😂
не почув відповіді на "Звідки..." і ще хотілось би на "скільки вас там таких....", шкода.
І дня не проходить, щоб зебільне ******** не продемонструвало рівень прососачки корабельних піхт...
Просто маштаби крадівництва настільки вражають, і вже так бісять, що хочется брати їх за ноги і бити головами об вугол стіни.
... Зверніть увагу, яка тяжка ноша ( заміновані території) відобразилася тяжким клеймом на її обличчі! І непомірний тягар відповідальності за довірене міністерство, долю України!...
... Тут і психологом не треба бути!