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Новости Война
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Для разминирования приоритетных территорий Украины нужно почти $38 млрд, - министр Гринчук

Для розмінування пріоритетних територій України потрібно майже $38 млрд

Для очистки приоритетных зон в ближайшие 10 лет необходимо почти $38 млрд,

Об этом отметила министр защиты окружающей среды Светлана Гринчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Общая площадь потенциально заминированных территорий на сегодня это где-то 139 тыс. кв. км. (...) По подсчетам Всемирного банка, где-то от $2 до $8 за кв. м стоит разминирование. И если посчитать на 10 лет те земли, которые мы определили приоритетными для разминирования, то это почти $38 млрд", - отмечает министр.

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Особенно опасными остаются лесные массивы, где 4,5 тыс. кв. км нуждаются в разминировании, и природоохранные территории в прифронтовых регионах. За последние два года было очищено лишь 10% заминированных лесов.

Благодаря сотрудничеству с партнерами и внутренним усилиям, Украина смогла вернуть в эксплуатацию около 35,5 тыс. кв. км. Однако, как отмечает министр, даже при условии использования передовых технологий, процесс разминирования может длиться десятки или даже сотни лет.

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Автор: 

разминирование (713) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75) Гринчук Светлана (4)


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Топ комментарии
+12
онукам вистачить того що міністерка і Ко скиздить на цьому, а міни так і будуть стирчати в лісах та полях
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06.12.2024 12:13
+10
За 38 лярдів баксів таку площу можна купить за межами України. Звідки бл"яді беруть ці суми? вони розуміють якими кретинами вони виставляють нас перед світом?
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06.12.2024 12:14
+9
Діло дороге но шось мені підсказує шо вона сюди врахувала своє бажання мати вилу на Канарах і Балі з Флоридою. Ну я яхти там та тут з Бугаті.
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06.12.2024 12:24
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онукам вистачить того що міністерка і Ко скиздить на цьому, а міни так і будуть стирчати в лісах та полях
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06.12.2024 12:13 Ответить
Це вже сос на, чи ще ні ?
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06.12.2024 12:34 Ответить
піхта
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06.12.2024 12:56 Ответить
Зарплати чиновників зросли на майже 50%: хто отримує найбільше.

Середня платня у відомстві становить 113,7 тисячі гривень, а зарплата керівництва сягає 218,4 тисячі.
середня зарплата в Україні у вересні, за даними Пенсійного фонду, склала 18 тисяч гривень

https://society.comments.ua/ua/news/developments/zarplati-chinovnikiv-zrosli-na-mayzhe-50-hto-otrimue-naybilshe-751288.html

На другій позиції - Міністерство цифрової трансформації. Там середній дохід становить 88,5 тисяч гривень на місяць.

Третє місце займає Державне агентство розвитку туризму, працівники якого в середньому отримують 87,7 тисячі.
Державне агентство розвитку туризму під час війни ???
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06.12.2024 13:00 Ответить
За 38 лярдів баксів таку площу можна купить за межами України. Звідки бл"яді беруть ці суми? вони розуміють якими кретинами вони виставляють нас перед світом?
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06.12.2024 12:14 Ответить
а світ і не знає, що 73% в Україні- це клінічні ідіоти?
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06.12.2024 12:17 Ответить
просто вдумайтесь - 1 Га коштуватиме 80000 баксів за розмінування, і подивіться ціну на землю
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06.12.2024 12:19 Ответить
можеш дешевше 🧐, запропонуй, або ж зроби. 😞
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06.12.2024 12:38 Ответить
Причому тут можеш запропонуй? Давай мені 50000 тис дол, я розміную 1 га! Даєш?
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06.12.2024 12:45 Ответить
мова йде не про 1 га., а про 139 тис. кв. км..
а тому не маніпулюй, а запропонуй свої послуги Гринчук, можливо тобі і довірять.
вона ж не знає, що є такий спєц Капіцький. 😂
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06.12.2024 12:53 Ответить
і що? 139 тис кв. км. на 90% це як раз поля. тому я і приклад привів з розмінування полів
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06.12.2024 16:20 Ответить
Сам перевірив і виміряв? звідки ви такі беретесь? 🤓👀 мабуть опісля НУШ.
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06.12.2024 18:18 Ответить
виміряв, не тупак як ти.
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06.12.2024 18:22 Ответить
маладєц. Залік по програмі НУШ отримав, і по географії, і по математиці, і по агротехніці, і по землеустьрою.
не почув відповіді на "Звідки..." і ще хотілось би на "скільки вас там таких....", шкода.
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06.12.2024 19:08 Ответить
ти видать зе-казнокрад? на харківщині своїми силами склали трактор Т-150 і трал, та розмінували декілька десятків полів (2-3 тис Га), це все коштувало від сили 20 тис баксів з витратами на соляру.
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06.12.2024 12:46 Ответить
ще один сапьорд відізвався, аби потрідніти - я тут нічого не розумію але зараз я вам все розповім. 😂
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06.12.2024 12:56 Ответить
вам ця піхта сподобалась чи препізедент ваш вирок?
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06.12.2024 12:59 Ответить
вас ген всіх добре навчили ярлики розвішувати, а от думати Господь чомусь не сподобив, і не потрібно цим хизуватися навіть якщо те не безкоштовно. 👎
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06.12.2024 16:47 Ответить
кажіть мульярд мульярдів, ви кончена сараНА, як не з'їсте той не вдавитесь.
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06.12.2024 12:16 Ответить
Звідки ця мудра бере такі ціни??? Пісець, аби *****....ти!!!
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06.12.2024 12:19 Ответить
вона хоче розміновувати ті землі тисячі років, і щоби їй та її прапраправнукам можна було весь час "пиляти" на тому мільярди доларів.
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06.12.2024 12:42 Ответить
навіть за умови використання передових технологій, процес розмінування може тривати десятки чи навіть сотні років. Джерело: https://censor.net/ua/n3523742

І дня не проходить, щоб зебільне ******** не продемонструвало рівень прососачки корабельних піхт...
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06.12.2024 12:23 Ответить
Діло дороге но шось мені підсказує шо вона сюди врахувала своє бажання мати вилу на Канарах і Балі з Флоридою. Ну я яхти там та тут з Бугаті.
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06.12.2024 12:24 Ответить
по її розрахунках розміноване поле в 100 Га (середнього розміру) коштуватиме 8 млн долларів. Коли фермери на харківщині своїми силами склали трактор Т-150 і трал, та розмінували декілька десятків таких полів, це все коштувало від сили 20 тис баксів з витратами на соляру.
Просто маштаби крадівництва настільки вражають, і вже так бісять, що хочется брати їх за ноги і бити головами об вугол стіни.
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06.12.2024 12:42 Ответить
Та з полями може бути простіше - трактором проїхався, зорав, заодно і під посів підготував. Гірше з дорогами, приярками і лісами - так не зробиш, треба робити вручну.
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06.12.2024 13:32 Ответить
ЧИМ там розуміти?!... Подивіться на зовнішність...: " ...В мене немає часу думати стратегічно!"...
... Зверніть увагу, яка тяжка ноша ( заміновані території) відобразилася тяжким клеймом на її обличчі! І непомірний тягар відповідальності за довірене міністерство, долю України!...
... Тут і психологом не треба бути!
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06.12.2024 12:25 Ответить
Для розмінування приорітетних територій потрібно всіх попів РПЦ відправити на розмінування за ними сепаратисти, запроданці та інші фашисти.
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06.12.2024 12:26 Ответить
Керувати усім повинна Верещук! Вона так вдало Чонгар розминувала !
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06.12.2024 13:50 Ответить
Так, Верещук краще пса Патрона розміновує.
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06.12.2024 14:33 Ответить
це мабуть ціна з урахуванням щоб вкрасти 500% від собівартості робіт як це вона робила в Міненергетики
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06.12.2024 12:32 Ответить
Це ж з ким вона буде таку суму "пиляти"?
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06.12.2024 12:33 Ответить
Суми космос! - ці очільники самі від бабла не відчепляться - потрібно по ***** мішалкою
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06.12.2024 12:35 Ответить
До речі, хтось знає, а, наразі, ГОЇВ в міністри беруть? Чи це заборонено урядовою постановою?!...
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06.12.2024 12:37 Ответить
тільки за наявності пашпорта з куркою....
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06.12.2024 12:48 Ответить
Я вам 10 млрд вже знайшов - заберіть кошти виділені на Вовину тищу.
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06.12.2024 12:44 Ответить
і це тільки на один рік.....зеленим виродкам потрібно жерти....
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06.12.2024 12:47 Ответить
Та у нас є Верещук ! Вона все зробить !
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06.12.2024 13:47 Ответить
Жарти жартами але Перекоп та Чонгар вона розмінувала швидко, і головне вчасно.
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06.12.2024 13:53 Ответить
38 лярдів, а скільки на відкати? 20-30 % ?
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06.12.2024 15:02 Ответить
спец з розм1нування
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06.12.2024 18:15 Ответить
 
 