Для разминирования приоритетных территорий Украины нужно почти $38 млрд, - министр Гринчук

Для очистки приоритетных зон в ближайшие 10 лет необходимо почти $38 млрд,

Об этом отметила министр защиты окружающей среды Светлана Гринчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Общая площадь потенциально заминированных территорий на сегодня это где-то 139 тыс. кв. км. (...) По подсчетам Всемирного банка, где-то от $2 до $8 за кв. м стоит разминирование. И если посчитать на 10 лет те земли, которые мы определили приоритетными для разминирования, то это почти $38 млрд", - отмечает министр.

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Особенно опасными остаются лесные массивы, где 4,5 тыс. кв. км нуждаются в разминировании, и природоохранные территории в прифронтовых регионах. За последние два года было очищено лишь 10% заминированных лесов.

Благодаря сотрудничеству с партнерами и внутренним усилиям, Украина смогла вернуть в эксплуатацию около 35,5 тыс. кв. км. Однако, как отмечает министр, даже при условии использования передовых технологий, процесс разминирования может длиться десятки или даже сотни лет.

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