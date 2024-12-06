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Для розмінування пріоритетних територій України потрібно майже $38 млрд, - міністерка Гринчук

Для розмінування пріоритетних територій України потрібно майже $38 млрд

Для очищення пріоритетних зон у найближчі 10 років необхідно майже $38 млрд,

Про це зазначила міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук, інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

"Загальна площа потенційно замінованих територій на сьогодні це десь 139 тис. кв. км. (...) За підрахунками Світового банку, десь від $2 до $8 за кв. м коштує розмінування. І якщо порахувати на 10 років ті землі, які ми визначили пріоритетними для розмінування, то це майже $38 млрд", - зазначає міністерка.

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Особливо небезпечними залишаються лісові масиви, де 4,5 тис. кв. км потребують розмінування, та природоохоронні території у прифронтових регіонах. За останні два роки було очищено лише 10% замінованих лісів.

Завдяки співпраці з партнерами та внутрішнім зусиллям, Україна змогла повернути в експлуатацію близько 35,5 тис. кв. км. Однак, як зазначає міністерка, навіть за умови використання передових технологій, процес розмінування може тривати десятки чи навіть сотні років.

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Автор: 

розмінування (989) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (169) Гринчук Світлана (4)


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Топ коментарі
+12
онукам вистачить того що міністерка і Ко скиздить на цьому, а міни так і будуть стирчати в лісах та полях
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06.12.2024 12:13
+10
За 38 лярдів баксів таку площу можна купить за межами України. Звідки бл"яді беруть ці суми? вони розуміють якими кретинами вони виставляють нас перед світом?
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06.12.2024 12:14
+9
Діло дороге но шось мені підсказує шо вона сюди врахувала своє бажання мати вилу на Канарах і Балі з Флоридою. Ну я яхти там та тут з Бугаті.
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06.12.2024 12:24
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онукам вистачить того що міністерка і Ко скиздить на цьому, а міни так і будуть стирчати в лісах та полях
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06.12.2024 12:13 Відповісти
Це вже сос на, чи ще ні ?
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06.12.2024 12:34 Відповісти
піхта
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06.12.2024 12:56 Відповісти
Зарплати чиновників зросли на майже 50%: хто отримує найбільше.

Середня платня у відомстві становить 113,7 тисячі гривень, а зарплата керівництва сягає 218,4 тисячі.
середня зарплата в Україні у вересні, за даними Пенсійного фонду, склала 18 тисяч гривень

https://society.comments.ua/ua/news/developments/zarplati-chinovnikiv-zrosli-na-mayzhe-50-hto-otrimue-naybilshe-751288.html

На другій позиції - Міністерство цифрової трансформації. Там середній дохід становить 88,5 тисяч гривень на місяць.

Третє місце займає Державне агентство розвитку туризму, працівники якого в середньому отримують 87,7 тисячі.
Державне агентство розвитку туризму під час війни ???
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06.12.2024 13:00 Відповісти
За 38 лярдів баксів таку площу можна купить за межами України. Звідки бл"яді беруть ці суми? вони розуміють якими кретинами вони виставляють нас перед світом?
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06.12.2024 12:14 Відповісти
а світ і не знає, що 73% в Україні- це клінічні ідіоти?
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06.12.2024 12:17 Відповісти
просто вдумайтесь - 1 Га коштуватиме 80000 баксів за розмінування, і подивіться ціну на землю
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06.12.2024 12:19 Відповісти
можеш дешевше 🧐, запропонуй, або ж зроби. 😞
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06.12.2024 12:38 Відповісти
Причому тут можеш запропонуй? Давай мені 50000 тис дол, я розміную 1 га! Даєш?
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06.12.2024 12:45 Відповісти
мова йде не про 1 га., а про 139 тис. кв. км..
а тому не маніпулюй, а запропонуй свої послуги Гринчук, можливо тобі і довірять.
вона ж не знає, що є такий спєц Капіцький. 😂
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06.12.2024 12:53 Відповісти
і що? 139 тис кв. км. на 90% це як раз поля. тому я і приклад привів з розмінування полів
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06.12.2024 16:20 Відповісти
Сам перевірив і виміряв? звідки ви такі беретесь? 🤓👀 мабуть опісля НУШ.
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06.12.2024 18:18 Відповісти
виміряв, не тупак як ти.
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06.12.2024 18:22 Відповісти
маладєц. Залік по програмі НУШ отримав, і по географії, і по математиці, і по агротехніці, і по землеустьрою.
не почув відповіді на "Звідки..." і ще хотілось би на "скільки вас там таких....", шкода.
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06.12.2024 19:08 Відповісти
ти видать зе-казнокрад? на харківщині своїми силами склали трактор Т-150 і трал, та розмінували декілька десятків полів (2-3 тис Га), це все коштувало від сили 20 тис баксів з витратами на соляру.
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06.12.2024 12:46 Відповісти
ще один сапьорд відізвався, аби потрідніти - я тут нічого не розумію але зараз я вам все розповім. 😂
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06.12.2024 12:56 Відповісти
вам ця піхта сподобалась чи препізедент ваш вирок?
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06.12.2024 12:59 Відповісти
вас ген всіх добре навчили ярлики розвішувати, а от думати Господь чомусь не сподобив, і не потрібно цим хизуватися навіть якщо те не безкоштовно. 👎
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06.12.2024 16:47 Відповісти
кажіть мульярд мульярдів, ви кончена сараНА, як не з'їсте той не вдавитесь.
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06.12.2024 12:16 Відповісти
Звідки ця мудра бере такі ціни??? Пісець, аби *****....ти!!!
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06.12.2024 12:19 Відповісти
вона хоче розміновувати ті землі тисячі років, і щоби їй та її прапраправнукам можна було весь час "пиляти" на тому мільярди доларів.
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06.12.2024 12:42 Відповісти
навіть за умови використання передових технологій, процес розмінування може тривати десятки чи навіть сотні років. Джерело: https://censor.net/ua/n3523742

І дня не проходить, щоб зебільне ******** не продемонструвало рівень прососачки корабельних піхт...
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06.12.2024 12:23 Відповісти
Діло дороге но шось мені підсказує шо вона сюди врахувала своє бажання мати вилу на Канарах і Балі з Флоридою. Ну я яхти там та тут з Бугаті.
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06.12.2024 12:24 Відповісти
по її розрахунках розміноване поле в 100 Га (середнього розміру) коштуватиме 8 млн долларів. Коли фермери на харківщині своїми силами склали трактор Т-150 і трал, та розмінували декілька десятків таких полів, це все коштувало від сили 20 тис баксів з витратами на соляру.
Просто маштаби крадівництва настільки вражають, і вже так бісять, що хочется брати їх за ноги і бити головами об вугол стіни.
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06.12.2024 12:42 Відповісти
Та з полями може бути простіше - трактором проїхався, зорав, заодно і під посів підготував. Гірше з дорогами, приярками і лісами - так не зробиш, треба робити вручну.
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06.12.2024 13:32 Відповісти
ЧИМ там розуміти?!... Подивіться на зовнішність...: " ...В мене немає часу думати стратегічно!"...
... Зверніть увагу, яка тяжка ноша ( заміновані території) відобразилася тяжким клеймом на її обличчі! І непомірний тягар відповідальності за довірене міністерство, долю України!...
... Тут і психологом не треба бути!
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06.12.2024 12:25 Відповісти
Для розмінування приорітетних територій потрібно всіх попів РПЦ відправити на розмінування за ними сепаратисти, запроданці та інші фашисти.
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06.12.2024 12:26 Відповісти
Керувати усім повинна Верещук! Вона так вдало Чонгар розминувала !
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06.12.2024 13:50 Відповісти
Так, Верещук краще пса Патрона розміновує.
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06.12.2024 14:33 Відповісти
це мабуть ціна з урахуванням щоб вкрасти 500% від собівартості робіт як це вона робила в Міненергетики
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06.12.2024 12:32 Відповісти
Це ж з ким вона буде таку суму "пиляти"?
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06.12.2024 12:33 Відповісти
Суми космос! - ці очільники самі від бабла не відчепляться - потрібно по ***** мішалкою
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06.12.2024 12:35 Відповісти
До речі, хтось знає, а, наразі, ГОЇВ в міністри беруть? Чи це заборонено урядовою постановою?!...
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06.12.2024 12:37 Відповісти
тільки за наявності пашпорта з куркою....
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06.12.2024 12:48 Відповісти
Я вам 10 млрд вже знайшов - заберіть кошти виділені на Вовину тищу.
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06.12.2024 12:44 Відповісти
і це тільки на один рік.....зеленим виродкам потрібно жерти....
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06.12.2024 12:47 Відповісти
Та у нас є Верещук ! Вона все зробить !
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06.12.2024 13:47 Відповісти
Жарти жартами але Перекоп та Чонгар вона розмінувала швидко, і головне вчасно.
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06.12.2024 13:53 Відповісти
38 лярдів, а скільки на відкати? 20-30 % ?
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06.12.2024 15:02 Відповісти
спец з розм1нування
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06.12.2024 18:15 Відповісти
 
 