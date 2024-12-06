Для розмінування пріоритетних територій України потрібно майже $38 млрд, - міністерка Гринчук

Для очищення пріоритетних зон у найближчі 10 років необхідно майже $38 млрд,

Про це зазначила міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук, інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

"Загальна площа потенційно замінованих територій на сьогодні це десь 139 тис. кв. км. (...) За підрахунками Світового банку, десь від $2 до $8 за кв. м коштує розмінування. І якщо порахувати на 10 років ті землі, які ми визначили пріоритетними для розмінування, то це майже $38 млрд", - зазначає міністерка.

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Особливо небезпечними залишаються лісові масиви, де 4,5 тис. кв. км потребують розмінування, та природоохоронні території у прифронтових регіонах. За останні два роки було очищено лише 10% замінованих лісів.

Завдяки співпраці з партнерами та внутрішнім зусиллям, Україна змогла повернути в експлуатацію близько 35,5 тис. кв. км. Однак, як зазначає міністерка, навіть за умови використання передових технологій, процес розмінування може тривати десятки чи навіть сотні років.

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