Для розмінування пріоритетних територій України потрібно майже $38 млрд, - міністерка Гринчук
Для очищення пріоритетних зон у найближчі 10 років необхідно майже $38 млрд,
Про це зазначила міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук, інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
"Загальна площа потенційно замінованих територій на сьогодні це десь 139 тис. кв. км. (...) За підрахунками Світового банку, десь від $2 до $8 за кв. м коштує розмінування. І якщо порахувати на 10 років ті землі, які ми визначили пріоритетними для розмінування, то це майже $38 млрд", - зазначає міністерка.
Особливо небезпечними залишаються лісові масиви, де 4,5 тис. кв. км потребують розмінування, та природоохоронні території у прифронтових регіонах. За останні два роки було очищено лише 10% замінованих лісів.
Завдяки співпраці з партнерами та внутрішнім зусиллям, Україна змогла повернути в експлуатацію близько 35,5 тис. кв. км. Однак, як зазначає міністерка, навіть за умови використання передових технологій, процес розмінування може тривати десятки чи навіть сотні років.
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Середня платня у відомстві становить 113,7 тисячі гривень, а зарплата керівництва сягає 218,4 тисячі.
середня зарплата в Україні у вересні, за даними Пенсійного фонду, склала 18 тисяч гривень
https://society.comments.ua/ua/news/developments/zarplati-chinovnikiv-zrosli-na-mayzhe-50-hto-otrimue-naybilshe-751288.html
На другій позиції - Міністерство цифрової трансформації. Там середній дохід становить 88,5 тисяч гривень на місяць.
Третє місце займає Державне агентство розвитку туризму, працівники якого в середньому отримують 87,7 тисячі.
Державне агентство розвитку туризму під час війни ???
а тому не маніпулюй, а запропонуй свої послуги Гринчук, можливо тобі і довірять.
вона ж не знає, що є такий спєц Капіцький. 😂
не почув відповіді на "Звідки..." і ще хотілось би на "скільки вас там таких....", шкода.
І дня не проходить, щоб зебільне ******** не продемонструвало рівень прососачки корабельних піхт...
Просто маштаби крадівництва настільки вражають, і вже так бісять, що хочется брати їх за ноги і бити головами об вугол стіни.
... Зверніть увагу, яка тяжка ноша ( заміновані території) відобразилася тяжким клеймом на її обличчі! І непомірний тягар відповідальності за довірене міністерство, долю України!...
... Тут і психологом не треба бути!