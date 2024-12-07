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Россияне атакуют Украину "шахедами" с востока, - Воздушные силы (обновлено)

Де летять Шахеди 7 грудня

Вечером субботы, 7 декабря, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа ударных БПЛА на границе Харьковской и Донецкой областей в юго-западном направлении!" - сообщили ВС в 20:24.

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Обновление

В 20:31 ВС сообщили о движении ударных БПЛА на Запорожье - курс на Днепропетровщину.

По состоянию на 21:19:

Движение ударных БПЛА:

1. Группа БПЛА на юге Харьковщины, курс западный.
2. Группа БПЛА в Днепропетровской области - курсом на Павлоградский район.
3. Несколько групп БПЛА на границе Харьковской и Донецкой областей в юго-западном направлении.

Также в ВС сообщили об угрозе ударных БПЛА для Черниговской области.

По состоянию на 21:55

Движение ударных БПЛА:

1. Группа БПЛА на Черниговщине - в юго-западном направлении (Чернигов).
2. Несколько групп БПЛА через Сумщину - в юго-западном направлении.
3. БПЛА в Полтавской области - курсом на Сумщину.
4. БПЛА из Днепропетровщины - в Кировоградскую область.
5. Несколько групп БПЛА на Днепропетровщине - в северо-западном направлении.
6. Несколько групп БПЛА в Харьковской области, курс западный.
7. Несколько групп БПЛА в Донецкой области в юго-западном направлении.
8. Группа БПЛА в Запорожье, курс - на Днепропетровщину.

По состоянию на 22:45

  • Сумы – ударный БПЛА с севера в направлении города!
  • Днепр – ударный БПЛА с юга в направлении города!
  • Кременчуг – БПЛА в направлении города!

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По состоянию на 23:11

Движение ударных БПЛА:

1. БПЛА в Черниговской области - в юго-западном направлении.
2. Несколько групп БПЛА - через Сумщину курсом на Черниговщину.
3. Несколько групп БПЛА в Полтавской области - курсом на запад.
4. БПЛА из Кировоградщины - курсом на Николаевщину.
5. Несколько групп БПЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.
6. Группа БПЛА в Запорожье, курс на Днепропетровщину.
7. Несколько групп БПЛА в Харьковской области, курс западный.

По состоянию на 23:41

Движение ударных БПЛА:

1. БПЛА на границе Черкасской и Киевской - курсом на запад.
2. Группа БПЛА - из Сумщины на Черниговщину.
3. БПЛА - на севере Черниговщины.
4. БПЛА - из Кировоградщины на Николаевщину.
5. Несколько групп БПЛА в Полтавской области - курсом на запад.

Автор: 

Воздушные силы (2291) Шахед (981)


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ще був день коли кацапня не атакувала Україну?
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07.12.2024 21:30 Ответить
англ. peckless - укр. безглуздий.
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07.12.2024 22:25 Ответить
Україна атакує росію ракетами "Пекло". На жаль це лише мрія.
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07.12.2024 22:26 Ответить
Та хоча б Паляницею *бонули...
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07.12.2024 23:17 Ответить
5 хвилин тому чув як збили один!
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07.12.2024 23:07 Ответить
Здохни здичавіла каzапня. Уся!
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08.12.2024 01:14 Ответить
 
 