Россияне атакуют Украину "шахедами" с востока, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 7 декабря, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Группа ударных БПЛА на границе Харьковской и Донецкой областей в юго-западном направлении!" - сообщили ВС в 20:24.
Обновление
В 20:31 ВС сообщили о движении ударных БПЛА на Запорожье - курс на Днепропетровщину.
По состоянию на 21:19:
Движение ударных БПЛА:
1. Группа БПЛА на юге Харьковщины, курс западный.
2. Группа БПЛА в Днепропетровской области - курсом на Павлоградский район.
3. Несколько групп БПЛА на границе Харьковской и Донецкой областей в юго-западном направлении.
Также в ВС сообщили об угрозе ударных БПЛА для Черниговской области.
По состоянию на 21:55
Движение ударных БПЛА:
1. Группа БПЛА на Черниговщине - в юго-западном направлении (Чернигов).
2. Несколько групп БПЛА через Сумщину - в юго-западном направлении.
3. БПЛА в Полтавской области - курсом на Сумщину.
4. БПЛА из Днепропетровщины - в Кировоградскую область.
5. Несколько групп БПЛА на Днепропетровщине - в северо-западном направлении.
6. Несколько групп БПЛА в Харьковской области, курс западный.
7. Несколько групп БПЛА в Донецкой области в юго-западном направлении.
8. Группа БПЛА в Запорожье, курс - на Днепропетровщину.
По состоянию на 22:45
- Сумы – ударный БПЛА с севера в направлении города!
- Днепр – ударный БПЛА с юга в направлении города!
- Кременчуг – БПЛА в направлении города!
По состоянию на 23:11
Движение ударных БПЛА:
1. БПЛА в Черниговской области - в юго-западном направлении.
2. Несколько групп БПЛА - через Сумщину курсом на Черниговщину.
3. Несколько групп БПЛА в Полтавской области - курсом на запад.
4. БПЛА из Кировоградщины - курсом на Николаевщину.
5. Несколько групп БПЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.
6. Группа БПЛА в Запорожье, курс на Днепропетровщину.
7. Несколько групп БПЛА в Харьковской области, курс западный.
По состоянию на 23:41
Движение ударных БПЛА:
1. БПЛА на границе Черкасской и Киевской - курсом на запад.
2. Группа БПЛА - из Сумщины на Черниговщину.
3. БПЛА - на севере Черниговщины.
4. БПЛА - из Кировоградщины на Николаевщину.
5. Несколько групп БПЛА в Полтавской области - курсом на запад.
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