Россияне атакуют Украину "шахедами" с востока, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 7 декабря, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа ударных БПЛА на границе Харьковской и Донецкой областей в юго-западном направлении!" - сообщили ВС в 20:24.

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Обновление

В 20:31 ВС сообщили о движении ударных БПЛА на Запорожье - курс на Днепропетровщину.

По состоянию на 21:19:

Движение ударных БПЛА:

1. Группа БПЛА на юге Харьковщины, курс западный.

2. Группа БПЛА в Днепропетровской области - курсом на Павлоградский район.

3. Несколько групп БПЛА на границе Харьковской и Донецкой областей в юго-западном направлении.

Также в ВС сообщили об угрозе ударных БПЛА для Черниговской области.

По состоянию на 21:55

Движение ударных БПЛА:

1. Группа БПЛА на Черниговщине - в юго-западном направлении (Чернигов).

2. Несколько групп БПЛА через Сумщину - в юго-западном направлении.

3. БПЛА в Полтавской области - курсом на Сумщину.

4. БПЛА из Днепропетровщины - в Кировоградскую область.

5. Несколько групп БПЛА на Днепропетровщине - в северо-западном направлении.

6. Несколько групп БПЛА в Харьковской области, курс западный.

7. Несколько групп БПЛА в Донецкой области в юго-западном направлении.

8. Группа БПЛА в Запорожье, курс - на Днепропетровщину.

По состоянию на 22:45

Сумы – ударный БПЛА с севера в направлении города!

Днепр – ударный БПЛА с юга в направлении города!

Кременчуг – БПЛА в направлении города!

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По состоянию на 23:11

Движение ударных БПЛА:

1. БПЛА в Черниговской области - в юго-западном направлении.

2. Несколько групп БПЛА - через Сумщину курсом на Черниговщину.

3. Несколько групп БПЛА в Полтавской области - курсом на запад.

4. БПЛА из Кировоградщины - курсом на Николаевщину.

5. Несколько групп БПЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.

6. Группа БПЛА в Запорожье, курс на Днепропетровщину.

7. Несколько групп БПЛА в Харьковской области, курс западный.

По состоянию на 23:41

Движение ударных БПЛА:

1. БПЛА на границе Черкасской и Киевской - курсом на запад.

2. Группа БПЛА - из Сумщины на Черниговщину.

3. БПЛА - на севере Черниговщины.

4. БПЛА - из Кировоградщины на Николаевщину.

5. Несколько групп БПЛА в Полтавской области - курсом на запад.