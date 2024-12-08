Росіяни атакують Україну "Шахедами" зі сходу та півдня, - Повітряні сили (оновлено)

Увечері суботи, 7 грудня, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Група ударних БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у південно-західному напрямку!" - повідомили ПС о 20:24.

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Оновлення

О 20:31 ПС повідомили про рух ударних БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.

Станом на 21:19:

Рух ударних БпЛА:

1. Група БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.

2. Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоградський район.

3. Декілька груп БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у південно-західному напрямку.

Також у ПС повідомили про загрозу ударних БпЛА для Чернігівської області.

Станом на 21:55

Рух ударних БпЛА:

1. Група БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку (Чернігів).

2. Декілька груп БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.

3. БпЛА на Полтавщині курсом на Сумщину.

4. БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.

5. Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.

6. Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.

7. Декілька груп БпЛА на Донеччині у південно-західному напрямку.

8. Група БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.

Станом на 22:45

- Суми - ударних БпЛА з півночі у напрямку міста!

- Дніпро - ударний БпЛА з півдня у напрямку міста!

- Кременчук - БпЛА у напрямку міста!

Станом на 23:11

Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

2. Декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину.

3. Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід.

4. БпЛА з Кіровоградщини курсом на Миколаївщину.

5. Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.

6. Група БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.

7. Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.

Станом на 23:41

Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА на межі Черкащини та Київщини курсом на захід.

2. Група БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.

3. БпЛА на півночі Чернігівщини.

4. БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину.

5. Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід.

Оновлена інформація

О 23:45 ПС повідомляли про:

Група ударних БпЛА на Київщині, напрямок - Білоцерківський район;

Ударний БпЛА з Кіровоградщини на Вінниччину.

О 23:57 ПС попередили Київ про ударний БпЛА з півдня у напрямку міста.

О 00:16 ПС повідомили про:

Група БпЛА з Сумщини на Полтавщину;

Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід;

БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини курсом на захід.

О 01:23 ПС повідомили про:

БпЛА на межі Житомирщини та Київщини;

БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини.

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