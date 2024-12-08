Росіяни атакують Україну "Шахедами" зі сходу та півдня, - Повітряні сили (оновлено)
Увечері суботи, 7 грудня, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "Шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Група ударних БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у південно-західному напрямку!" - повідомили ПС о 20:24.
Оновлення
О 20:31 ПС повідомили про рух ударних БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.
Станом на 21:19:
Рух ударних БпЛА:
1. Група БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.
2. Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоградський район.
3. Декілька груп БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у південно-західному напрямку.
Також у ПС повідомили про загрозу ударних БпЛА для Чернігівської області.
Станом на 21:55
Рух ударних БпЛА:
1. Група БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку (Чернігів).
2. Декілька груп БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.
3. БпЛА на Полтавщині курсом на Сумщину.
4. БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
5. Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
6. Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.
7. Декілька груп БпЛА на Донеччині у південно-західному напрямку.
8. Група БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.
Станом на 22:45
- Суми - ударних БпЛА з півночі у напрямку міста!
- Дніпро - ударний БпЛА з півдня у напрямку міста!
- Кременчук - БпЛА у напрямку міста!
Станом на 23:11
Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
2. Декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину.
3. Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
4. БпЛА з Кіровоградщини курсом на Миколаївщину.
5. Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
6. Група БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.
7. Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.
Станом на 23:41
Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА на межі Черкащини та Київщини курсом на захід.
2. Група БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
3. БпЛА на півночі Чернігівщини.
4. БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину.
5. Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
Оновлена інформація
О 23:45 ПС повідомляли про:
- Група ударних БпЛА на Київщині, напрямок - Білоцерківський район;
- Ударний БпЛА з Кіровоградщини на Вінниччину.
О 23:57 ПС попередили Київ про ударний БпЛА з півдня у напрямку міста.
О 00:16 ПС повідомили про:
- Група БпЛА з Сумщини на Полтавщину;
- Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід;
- БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини курсом на захід.
О 01:23 ПС повідомили про:
- БпЛА на межі Житомирщини та Київщини;
- БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль