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Новини
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Росіяни атакують Україну "Шахедами" зі сходу та півдня, - Повітряні сили (оновлено)

Де летять Шахеди 7 грудня

Увечері суботи, 7 грудня, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Група ударних БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у південно-західному напрямку!" - повідомили ПС о 20:24.

Також читайте: Знищено 7 із 14 "Шахедів", ще 6 - локаційно втрачені, один - повернувся в РФ, - Повітряні сили

Оновлення

О 20:31 ПС повідомили про рух ударних БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.

Станом на 21:19:

Рух ударних БпЛА:
1. Група БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.
2. Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоградський район.
3. Декілька груп БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у південно-західному напрямку.

Також у ПС повідомили про загрозу ударних БпЛА для Чернігівської області.

Станом на 21:55

Рух ударних БпЛА:
1. Група БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку (Чернігів).
2. Декілька груп БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.
3. БпЛА на Полтавщині курсом на Сумщину.
4. БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
5. Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
6. Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.
7. Декілька груп БпЛА на Донеччині у південно-західному напрямку.
8. Група БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.

Станом на 22:45

- Суми - ударних БпЛА з півночі у напрямку міста!

- Дніпро - ударний БпЛА з півдня у напрямку міста!

-  Кременчук - БпЛА у напрямку міста!

Станом на 23:11

Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
2. Декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину.
3. Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
4. БпЛА з Кіровоградщини курсом на Миколаївщину.
5. Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
6. Група БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.
7. Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.

Станом на 23:41

Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА на межі Черкащини та Київщини курсом на захід.
2. Група БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
3. БпЛА на півночі Чернігівщини.
4. БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину.
5. Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід.

Оновлена інформація

О 23:45 ПС повідомляли про:

  • Група ударних БпЛА на Київщині, напрямок - Білоцерківський район;
  • Ударний БпЛА з Кіровоградщини на Вінниччину.

О 23:57 ПС попередили Київ про ударний БпЛА з півдня у напрямку міста.

О 00:16 ПС повідомили про:

  • Група БпЛА з Сумщини на Полтавщину;
  • Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід;
  • БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини курсом на захід.

О 01:23 ПС повідомили про:

  • БпЛА на межі Житомирщини та Київщини;
  • БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини.

Читайте також: "Шахеди" атакували Київщину: через падіння уламків пошкоджено будинки

Автор: 

Повітряні сили (2621) Шахед (974)


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ще був день коли кацапня не атакувала Україну?
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07.12.2024 21:30 Відповісти
англ. peckless - укр. безглуздий.
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07.12.2024 22:25 Відповісти
Україна атакує росію ракетами "Пекло". На жаль це лише мрія.
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07.12.2024 22:26 Відповісти
Та хоча б Паляницею *бонули...
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07.12.2024 23:17 Відповісти
5 хвилин тому чув як збили один!
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07.12.2024 23:07 Відповісти
Здохни здичавіла каzапня. Уся!
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08.12.2024 01:14 Відповісти
 
 