Знищено 7 із 14 "Шахедів", ще 6 - локаційно втрачені, один - повернувся в РФ, - Повітряні сили
У ніч на 7 грудня 2024 року противник завдав удару ракетою невстановленого типу по Сумщині, а також атакував територію України 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Що вдалося знищити нашій ППО?
За даними Повітряних сил, станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 7 ворожих БпЛА у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях. Також зазначається, що 6 безпілотників локаційно втрачено, 1 - вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ.
Як повідомлялося, ввечері п'ятниці, 6 грудня, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "шахед". Також Цензор.НЕТ інформував, що 7 грудня війська РФ завдали ракетного удару по Конотопу.
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Це сталось після того, як на них почали встановлювати серводвигуни китайського виробництва замість південнокопейського і аналогів західного.
Про це йдеться у матеріалі The Washington Post
Частина дронів, що втрачають контроль, розбивається, інші ж вирівнюються, проте стають легкою здобиччю для української ППО. Серводвигун є невеликим пристроєм, призначеним для регулювання руху БПЛА під час польоту.
Як вже було відмічено, раніше росіяни встановлювали на свої дрони південнокорейські серводвигуни, однак дістати їх стає все складніше через санкції, введені проти рф. В результаті цього з кінця минулого року в "Геранях" стали використовуватися китайські серводвигуни, які можуть бути причиною дивної поведінки дронів. Видання зазначає, що використання росією неякісних компонентів у безпілотниках стало невеликою перемогою Заходу, який прагне повністю закрити доступ до високотехнологічних комплектуючих.
За словами американських чиновників, після повномасштабного вторгнення в Україну операції в рф із закупівлі іноземних компонентів, необхідних у виробництві зброї, здійснюють спецслужби - "ФСБ" та "ГРУ". "Їх (росії - ред.) розвідслужби на найвищому рівні дають вказівки щодо проведення антисанкційних операцій", - заявив журналістам заступник голови Мінфіну США Уоллі Адейемо."
И? С пользой?