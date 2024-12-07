Знищено 7 із 14 "Шахедів", ще 6 - локаційно втрачені, один - повернувся в РФ, - Повітряні сили

У ніч на 7 грудня 2024 року противник завдав удару ракетою невстановленого типу по Сумщині, а також атакував територію України 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 7 ворожих БпЛА у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях. Також зазначається, що 6 безпілотників локаційно втрачено, 1 - вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ.

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Як повідомлялося, ввечері п'ятниці, 6 грудня, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "шахед". Також Цензор.НЕТ інформував, що 7 грудня війська РФ завдали ракетного удару по Конотопу.