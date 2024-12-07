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Новини
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Війська РФ завдали ракетного удару по Конотопу

ракета х59/69

Сьогодні, 7 грудня 2024 року, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

Міський голова Конотопу Артем Семеніхін повідомляв про вибухи у місті.

Читайте: Росіяни вдарили "Шахедом" по Конотопу: наслідки уточнюються

"Тривогу дали після вибуху!", - уточнив він.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі Сум та Конотопа.

Автор: 

Конотоп (110) обстріл (28428) ракети (4022)


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https://t.me/SemenikhinArtem Artem Semenikhin🇺🇦

Ця балістика з Криму. Таки дістає до нас.
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07.12.2024 07:36 Відповісти
Багатостраждальна Сумщина перебуває у пеклі.
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07.12.2024 08:32 Відповісти
 
 