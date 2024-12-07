Війська РФ завдали ракетного удару по Конотопу

Сьогодні, 7 грудня 2024 року, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

Міський голова Конотопу Артем Семеніхін повідомляв про вибухи у місті.

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"Тривогу дали після вибуху!", - уточнив він.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі Сум та Конотопа.