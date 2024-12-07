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Войска РФ нанесли ракетный удар по Конотопу

ракета х59/69

Сегодня, 7 декабря 2024 года, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Конотопской громады на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщал о взрывах в городе.

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"Тревогу дали после взрыва!" - уточнил он.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре Сум и Конотопа.

Автор: 

Конотоп (121) обстрел (26995) ракеты (3561) Семенихин Артем (39)


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Ця балістика з Криму. Таки дістає до нас.
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07.12.2024 07:36 Ответить
Багатостраждальна Сумщина перебуває у пеклі.
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07.12.2024 08:32 Ответить
 
 