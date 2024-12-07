Войска РФ нанесли ракетный удар по Конотопу
Сегодня, 7 декабря 2024 года, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Конотопской громады на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Как отмечается, на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.
Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщал о взрывах в городе.
"Тревогу дали после взрыва!" - уточнил он.
Больше подробностей на эту минуту не известно.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре Сум и Конотопа.
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Ця балістика з Криму. Таки дістає до нас.