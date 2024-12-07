Войска РФ нанесли ракетный удар по Конотопу

Сегодня, 7 декабря 2024 года, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Конотопской громады на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщал о взрывах в городе.

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"Тревогу дали после взрыва!" - уточнил он.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре Сум и Конотопа.