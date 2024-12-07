Окупанти атакують Україну "шахедами" з півдня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері п'ятниці, 6 грудня, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Херсонська, Миколаївська - "шахеди" з півдня курсом на північний захід", - повідомили ПС 21:25.

"Шахеди" з Херсонщини на Дніпропетровщину", - повідомлялося о 21:47.

"Шахеди" з Дніпропетровщини на Кіровоградщину", - повідомлялося о 21:53.

О 22:11 ПС повідомляли про:

"Шахеди" на сході Кіровоградщини продовжує рух на північ;

Нова група "шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину;

Група "шахедів" над акваторією Чорного моря курсом на Одещину.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 22:29 ПС повідомляли, що перша група "шахедів" з Чорного моря наближається до Одещини, в районі Затоки.

О 22:41 повідомлялося про:

Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на Миргород;

Група "шахедів" у центрі Миколаївщини курс на захід;

Група "шахедів" на Одещині, південніше Білгород-Дністровського курсом на північний захід;

Нова група "шахедів" з Чорного моря наближається до Одещини, в районі Затоки.

О 22:42 ПС повідомили, що група "шахедів" з півдня наближається до Очакова.

О 23:19 ПС повідомляли про:

Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на північний схід;

Група "шахедів" на межі Миколаївщини та Кіровоградщини курс на північ;

Група "шахедів" на півночі Одещини рухається уздовж кордону з Молдовою на північний захід;

"Шахеди" на півдні Миколаївщини рухаються уздовж Тилігульського лиману на північний захід!

Оновлена інформація

О 23:40 ПС повідомили про:

Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на Сумщину;

"Шахеди" з Кіровоградщини на Черкащину;

Група "шахедів" у центрі Одещини курс на південь;

Група "шахедів" на півночі Одещини курс на Вінниччину.

О 23:48 ПС попереджали про "шахеди" на Умань зі сходу.

О 00:10 ПС повідомляли про:

Шахеди" на межі Полтавщини та Сумщини курсом на південь;

"Шахеди" з Черкащини на Київщину та Вінниччину;

Група "шахедів" на півдні Вінниччини, рухається уздовж кордону з Молдовою на захід.

О 00:29 ПС повідомляли про:

Шахеди" на Полтавщині курсом на південь;

"шахеди" на Київщині у напрямку Києва;

Група "шахедів" на півдні Вінниччини курсом на Чернівецьку, Хмельницьку області;

Група "шахедів" на півночі Вінниччини курсом на Житомирщину;

"шахеди" на півночі Одещини курсом на Кіровоградщину.

О 00:56 ПС повідомляли про:

"Шахеди" на межі Полтавщини та Сумщини курсом на схід;

"шахеди" на межі Київщини та Житомирщини курсом на північ;

Група "шахедів" на півдні Хмельниччині курсом на Хмельницький, Старокостянтинів;

"шахеди" з Кіровоградщини на Миколаївщину.

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