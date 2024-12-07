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Новини Війна
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Окупанти атакують Україну "шахедами" з півдня, - Повітряні сили (оновлено)

ворог атакує шахедами

Ввечері п'ятниці, 6 грудня, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "шахед". 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Херсонська, Миколаївська - "шахеди" з півдня курсом на північний захід", - повідомили ПС 21:25.

"Шахеди" з Херсонщини на Дніпропетровщину", - повідомлялося о 21:47.

"Шахеди" з Дніпропетровщини на Кіровоградщину", - повідомлялося о 21:53.

О 22:11 ПС повідомляли про:

  • "Шахеди" на сході Кіровоградщини продовжує рух на північ;
  • Нова група "шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину;
  • Група "шахедів" над акваторією Чорного моря курсом на Одещину.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 22:29 ПС повідомляли, що перша група "шахедів" з Чорного моря наближається до Одещини, в районі Затоки.

О 22:41 повідомлялося про:

  • Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на Миргород;
  • Група "шахедів" у центрі Миколаївщини курс на захід;
  • Група "шахедів" на Одещині, південніше Білгород-Дністровського курсом на північний захід;
  • Нова група "шахедів" з Чорного моря наближається до Одещини, в районі Затоки.

О 22:42 ПС повідомили, що група "шахедів" з півдня наближається до Очакова.

О 23:19 ПС повідомляли про:

  • Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на північний схід;
  • Група "шахедів" на межі Миколаївщини та Кіровоградщини курс на північ;
  • Група "шахедів" на півночі Одещини рухається уздовж кордону з Молдовою на північний захід;
  • "Шахеди" на півдні Миколаївщини рухаються уздовж Тилігульського лиману на північний захід!

Оновлена інформація

О 23:40 ПС повідомили про:

  • Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на Сумщину;
  • "Шахеди" з Кіровоградщини на Черкащину;
  • Група "шахедів" у центрі Одещини курс на південь;
  • Група "шахедів" на півночі Одещини курс на Вінниччину.

О 23:48 ПС попереджали про "шахеди" на Умань зі сходу.

О 00:10 ПС повідомляли про:

  • Шахеди" на межі Полтавщини та Сумщини курсом на південь;
  • "Шахеди" з Черкащини на Київщину та Вінниччину;
  • Група "шахедів" на півдні Вінниччини, рухається уздовж кордону з Молдовою на захід.

О 00:29 ПС повідомляли про:

  • Шахеди" на Полтавщині курсом на південь;
  • "шахеди" на Київщині у напрямку Києва;
  • Група "шахедів" на півдні Вінниччини курсом на Чернівецьку, Хмельницьку області;
  • Група "шахедів" на півночі Вінниччини курсом на Житомирщину;
  • "шахеди" на півночі Одещини курсом на Кіровоградщину.

О 00:56 ПС повідомляли про:

  • "Шахеди" на межі Полтавщини та Сумщини курсом на схід;
  • "шахеди" на межі Київщини та Житомирщини курсом на північ;
  • Група "шахедів" на півдні Хмельниччині курсом на Хмельницький, Старокостянтинів;
  • "шахеди" з Кіровоградщини на Миколаївщину.

Читайте також: Сили ППО збили 32 ворожі БпЛА з 53, 16 - локаційно втрачено, ще 2 полетіли у Білорусь, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2630) Шахед (984)


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Топ коментарі
+9
Блд, де укро шахеди? Просто ******* коли тероризують весь народ кожен день, а у відповідь лише унилі гундосики шовечора
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06.12.2024 23:47
+6
Кацапи кончені потвори ,
щоб ви всі здохли 👹
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06.12.2024 22:44
+6
А що чутно про мільйон дронів?
А про "будєм всєх бамбіть"?
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06.12.2024 23:42
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Кацапи кончені потвори ,
щоб ви всі здохли 👹
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06.12.2024 22:44 Відповісти
Кажуть "Пекло" надійшло у війська. І де воно?
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06.12.2024 22:50 Відповісти
З якою метою цікавитеся?
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06.12.2024 22:54 Відповісти
із якою? із якою? що тут не зрозуміло....
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06.12.2024 23:04 Відповісти
Відповідь на щонічні шахедні атаки хочу побачити. А ви не хочете?
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06.12.2024 23:13 Відповісти
Пекло...чекаємо на Содом та Гоморру...
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06.12.2024 23:24 Відповісти
А що чутно про мільйон дронів?
А про "будєм всєх бамбіть"?
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06.12.2024 23:42 Відповісти
коксовидосиковый новую мрию озвучил рой шахедов. осталось только подождать налагодження виробництва паляниць, пеклов, нептунов уже 3 или 4 раза налагодили, а они никак не летят.
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07.12.2024 05:04 Відповісти
Блд, де укро шахеди? Просто ******* коли тероризують весь народ кожен день, а у відповідь лише унилі гундосики шовечора
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06.12.2024 23:47 Відповісти
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07.12.2024 00:53 Відповісти
За бункерного Вовачку можно не хвилюватись. Мівіна та скумбрія не постраждає! Решті українців потрібно перейматись власній безпеці як потопальнику
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07.12.2024 01:03 Відповісти
Лапоть ликовий! Ти повторюєшся. За це тут відправляють у лазню та миють з дустом. 😅
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07.12.2024 08:31 Відповісти
 
 