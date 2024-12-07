Окупанти атакують Україну "шахедами" з півдня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері п'ятниці, 6 грудня, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Херсонська, Миколаївська - "шахеди" з півдня курсом на північний захід", - повідомили ПС 21:25.
"Шахеди" з Херсонщини на Дніпропетровщину", - повідомлялося о 21:47.
"Шахеди" з Дніпропетровщини на Кіровоградщину", - повідомлялося о 21:53.
О 22:11 ПС повідомляли про:
- "Шахеди" на сході Кіровоградщини продовжує рух на північ;
- Нова група "шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину;
- Група "шахедів" над акваторією Чорного моря курсом на Одещину.
Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА
О 22:29 ПС повідомляли, що перша група "шахедів" з Чорного моря наближається до Одещини, в районі Затоки.
О 22:41 повідомлялося про:
- Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на Миргород;
- Група "шахедів" у центрі Миколаївщини курс на захід;
- Група "шахедів" на Одещині, південніше Білгород-Дністровського курсом на північний захід;
- Нова група "шахедів" з Чорного моря наближається до Одещини, в районі Затоки.
О 22:42 ПС повідомили, що група "шахедів" з півдня наближається до Очакова.
О 23:19 ПС повідомляли про:
- Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на північний схід;
- Група "шахедів" на межі Миколаївщини та Кіровоградщини курс на північ;
- Група "шахедів" на півночі Одещини рухається уздовж кордону з Молдовою на північний захід;
- "Шахеди" на півдні Миколаївщини рухаються уздовж Тилігульського лиману на північний захід!
Оновлена інформація
О 23:40 ПС повідомили про:
- Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на Сумщину;
- "Шахеди" з Кіровоградщини на Черкащину;
- Група "шахедів" у центрі Одещини курс на південь;
- Група "шахедів" на півночі Одещини курс на Вінниччину.
О 23:48 ПС попереджали про "шахеди" на Умань зі сходу.
О 00:10 ПС повідомляли про:
- Шахеди" на межі Полтавщини та Сумщини курсом на південь;
- "Шахеди" з Черкащини на Київщину та Вінниччину;
- Група "шахедів" на півдні Вінниччини, рухається уздовж кордону з Молдовою на захід.
О 00:29 ПС повідомляли про:
- Шахеди" на Полтавщині курсом на південь;
- "шахеди" на Київщині у напрямку Києва;
- Група "шахедів" на півдні Вінниччини курсом на Чернівецьку, Хмельницьку області;
- Група "шахедів" на півночі Вінниччини курсом на Житомирщину;
- "шахеди" на півночі Одещини курсом на Кіровоградщину.
О 00:56 ПС повідомляли про:
- "Шахеди" на межі Полтавщини та Сумщини курсом на схід;
- "шахеди" на межі Київщини та Житомирщини курсом на північ;
- Група "шахедів" на півдні Хмельниччині курсом на Хмельницький, Старокостянтинів;
- "шахеди" з Кіровоградщини на Миколаївщину.
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