Оккупанты атакуют Украину "шахедами" с юга, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером пятницы, 6 декабря, российские захватчики запустили по Украине ударные БпЛА "шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Херсонская, Николаевская - "шахеды" с юга курсом на северо-запад", - сообщили ВС 21:25.
"Шахеды" с Херсонщины на Днепропетровщину", - сообщалось в 21:47.
"Шахеды" с Днепропетровщины на Кировоградщину", - сообщалось в 21:53.
В 22:11 ВС сообщали:
- "Шахеды" на востоке Кировоградщины продолжает движение на север;
- Новая группа "шахедов" с Херсонщины на Николаевщину;
- Группа "шахедов" над акваторией Черного моря курсом на Одесскую область.
Обновленная информация о движении вражеских БПЛА
В 22:29 ВС сообщали, что первая группа "шахедов" из Черного моря приближается к Одесской области, в районе Залива.
В 22:41 сообщалось :
- Шахеды" на юге Полтавщины курсом на Миргород;
- Группа "шахедов" в центре Николаева курс на запад;
- Группа "шахедов" в Одесской области, южнее Белгород-Днестровского курсом на северо-запад;
- Новая группа "шахедов" из Черного моря приближается к Одесской области, в районе Залива.
В 22:42 ВС сообщили, что группа "шахедов" с юга близится к Очакову.
В 23:19 ВС сообщали:
- Шахеды" на севере Полтавщины курсом на северо-восток;
- Группа "шахедов" на границе Николаевщины и Кировоградской области курс на север;
- Группа "шахедов" на севере Одесщины двигается вдоль границы с Молдовой на северо-запад;
- "Шахеды" на юге Николаевщины двигаются вдоль Тилигульского лимана на северо-запад!
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А про "будєм всєх бамбіть"?