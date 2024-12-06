Оккупанты атакуют Украину "шахедами" с юга, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером пятницы, 6 декабря, российские захватчики запустили по Украине ударные БпЛА "шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Херсонская, Николаевская - "шахеды" с юга курсом на северо-запад", - сообщили ВС 21:25.

"Шахеды" с Херсонщины на Днепропетровщину", - сообщалось в 21:47.

"Шахеды" с Днепропетровщины на Кировоградщину", - сообщалось в 21:53.

В 22:11 ВС сообщали:

"Шахеды" на востоке Кировоградщины продолжает движение на север;

Новая группа "шахедов" с Херсонщины на Николаевщину;

Группа "шахедов" над акваторией Черного моря курсом на Одесскую область.

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Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

В 22:29 ВС сообщали, что первая группа "шахедов" из Черного моря приближается к Одесской области, в районе Залива.

В 22:41 сообщалось :

Шахеды" на юге Полтавщины курсом на Миргород;

Группа "шахедов" в центре Николаева курс на запад;

Группа "шахедов" в Одесской области, южнее Белгород-Днестровского курсом на северо-запад;

Новая группа "шахедов" из Черного моря приближается к Одесской области, в районе Залива.

В 22:42 ВС сообщили, что группа "шахедов" с юга близится к Очакову.

В 23:19 ВС сообщали: