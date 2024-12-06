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Новости Война
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Оккупанты атакуют Украину "шахедами" с юга, - Воздушные силы (обновлено)

ворог атакує шахедами

Вечером пятницы, 6 декабря, российские захватчики запустили по Украине ударные БпЛА "шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Херсонская, Николаевская - "шахеды" с юга курсом на северо-запад", - сообщили ВС 21:25.

"Шахеды" с Херсонщины на Днепропетровщину", - сообщалось в 21:47.

"Шахеды" с Днепропетровщины на Кировоградщину", - сообщалось в 21:53.

В 22:11 ВС сообщали:

  • "Шахеды" на востоке Кировоградщины продолжает движение на север;
  • Новая группа "шахедов" с Херсонщины на Николаевщину;
  • Группа "шахедов" над акваторией Черного моря курсом на Одесскую область.

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Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

В 22:29 ВС сообщали, что первая группа "шахедов" из Черного моря приближается к Одесской области, в районе Залива.

В 22:41 сообщалось :

  • Шахеды" на юге Полтавщины курсом на Миргород;
  • Группа "шахедов" в центре Николаева курс на запад;
  • Группа "шахедов" в Одесской области, южнее Белгород-Днестровского курсом на северо-запад;
  • Новая группа "шахедов" из Черного моря приближается к Одесской области, в районе Залива.

В 22:42 ВС сообщили, что группа "шахедов" с юга близится к Очакову.

В 23:19 ВС сообщали:

  • Шахеды" на севере Полтавщины курсом на северо-восток;
  • Группа "шахедов" на границе Николаевщины и Кировоградской области курс на север;
  • Группа "шахедов" на севере Одесщины двигается вдоль границы с Молдовой на северо-запад;
  • "Шахеды" на юге Николаевщины двигаются вдоль Тилигульского лимана на северо-запад!

Автор: 

Воздушные силы (2273) Шахед (960)


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Топ комментарии
+9
Блд, де укро шахеди? Просто ******* коли тероризують весь народ кожен день, а у відповідь лише унилі гундосики шовечора
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06.12.2024 23:47
+6
Кацапи кончені потвори ,
щоб ви всі здохли 👹
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06.12.2024 22:44
+6
А що чутно про мільйон дронів?
А про "будєм всєх бамбіть"?
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06.12.2024 23:42
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Кацапи кончені потвори ,
щоб ви всі здохли 👹
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06.12.2024 22:44 Ответить
Кажуть "Пекло" надійшло у війська. І де воно?
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06.12.2024 22:50 Ответить
З якою метою цікавитеся?
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06.12.2024 22:54 Ответить
із якою? із якою? що тут не зрозуміло....
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06.12.2024 23:04 Ответить
Відповідь на щонічні шахедні атаки хочу побачити. А ви не хочете?
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06.12.2024 23:13 Ответить
Пекло...чекаємо на Содом та Гоморру...
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06.12.2024 23:24 Ответить
А що чутно про мільйон дронів?
А про "будєм всєх бамбіть"?
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06.12.2024 23:42 Ответить
коксовидосиковый новую мрию озвучил рой шахедов. осталось только подождать налагодження виробництва паляниць, пеклов, нептунов уже 3 или 4 раза налагодили, а они никак не летят.
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07.12.2024 05:04 Ответить
Блд, де укро шахеди? Просто ******* коли тероризують весь народ кожен день, а у відповідь лише унилі гундосики шовечора
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06.12.2024 23:47 Ответить
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07.12.2024 00:53 Ответить
За бункерного Вовачку можно не хвилюватись. Мівіна та скумбрія не постраждає! Решті українців потрібно перейматись власній безпеці як потопальнику
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07.12.2024 01:03 Ответить
Лапоть ликовий! Ти повторюєшся. За це тут відправляють у лазню та миють з дустом. 😅
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07.12.2024 08:31 Ответить
 
 