Ситуация вокруг Великой Новоселки в Донецкой области продолжает обостряться, - DeepState. КАРТА

Ситуация вокруг Великой Новоселки в Донецкой области продолжает обостряться. Недавно враг оккупировал село Благодатное, чем буквально выровнял восточную часть Великой Новоселки до Раздольного.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Первые попытки залететь в Новый Комар, где проходит последняя логистика в Великую Новоселку, хоть и имели успех, но ненадолго, поскольку Силы обороны провели зачистку села и выбили оттуда кацапов. Но штурмы на этом не прекращаются, и небольшие группы пехоты все же пробуют подбираться к селу", - пишет DeepState.

Отмечается, что подобравшись к восточным окраинам Великой Новоселки, противник начал активизацию южнее поселка, а именно с места, где начинал - Времевский выступ.

"В то время, когда удалось оккупировать Ривнополь и продвинуться в районе Новодаровки, кацапам все никак не давалась Макаровка, которая по сей день остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

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Аналитики пишут, что лобовые атаки пехотой, часто на мотоциклах, были для захватчиков безуспешными. Поэтому оккупанты взялись заходить селу в тыл и перерезать горизонтально, через Благодатное, выступ.

"Потеря Сторожевого станет ключом оккупации Макаровки, но надеемся, командование примет все необходимые решения, которые соответствуют обстановке", - отмечает паблик.

Также в DeepState отмечают, что в субботу, 7 декабря, активность российских захватчиков фиксировалась между Ривнополем и Макаровкой, а местами, уже за Макаровкой, - к западу от села. В штурмовых действиях участвовали как пехота, так и техника врага.

"Силы обороны в свою очередь делали все возможное, чтобы не дать врагу продвинуться, и осуществляли поражения, где успешно уничтожали технику. Но давление не прекращается, и как оно закончится - неизвестно. Южная часть Большой Новоселки - это очередное направление на поселок, откуда кацапы смогут осуществлять штурм", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, аналитики пишут, что на уже занятой местности прямо возле Большой Новоселки оккупанты берутся закапываться, строить передовые инженерно-фортификационные сооружения и закрепляться.

"Эти места они насыщают пехотой, которая беспрерывно продолжает штурмовать позиции Сил Обороны", - добавляют в DeepState.

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