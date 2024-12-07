Ситуація навколо Великої Новосілки в Донецькій області продовжує загострюватись, - DeepState. КАРТА

Ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись. Нещодавно ворог окупував село Благодатне, чим буквально вирівняв східну частину Великої Новосілки аж до Роздольного.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші спроби залетіти в Новий Комар, де проходить остання логістика до Великої Новосілки хоч і мали успіх, але ненадовго, адже Сили оборони провели зачистку села і вибили звідти кацапів. Але штурми на цьому не припиняються і невеликі групи піхоти все ж пробують підбиратися до села",- пише DeepState.

Зазначається, що підібравшись до східних околиць Великої Новосілки, противник почав активізацію південніше від селища, а саме з місця, де починав - Времівський виступ.

"У той час, коли вдалося окупувати Рівнопіль і просунутися в районі Новодарівки, кацапам все ніяк не давалася Макарівка, яка по сей день залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

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Аналітики пишуть, що лобові атаки піхотою, часто на мотоциклах, були для загарбників безуспішними. Тож окупанти взялися заходити селу в тил і перерізати горизонтально, через Благодатне, виступ.

"Втрата Сторожового стане ключем окупації Макарівки, але сподіваємося, командування прийме всі необхідні рішення, які відповідають обстановці", - наголошує паблік.

Також у DeepState зазначають, що у суботу, 7 грудня, активність російських загарбників фіксувалася між Рівнополем та Макарівкою, а місцями вже за Макарівкою на захід від села. У штурмових діях брали участь як піхота, так і техніка ворога.

"Сили оборони своєю чергою робили все можливе, щоб не дати ворогу просунутися і здійснювали ураження, де успішно знищували техніку. Але тиск не припиняється і як він закінчиться - невідомо. Південна частина Великої Новосілки це черговий напрямок на селище, звідки кацапи зможуть здійснювати штурм", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, аналітики пишуть, що на вже зайнятій місцевості прямо біля Великої Новосілки, окупанти беруться закопуватися, будувати передові інженерно-фортифікаційні споруди і закріплятися.

"Ці місця вони насичують піхотою, яка без перестану продовжує штурмувати позиції Сил Оборони", - додають у DeepState.

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