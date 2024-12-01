Після втрати Україною Вугледару армія РФ стрімко просунулася до східного флангу Великої Новосілки, - британська розвідка
Велика Новосілка на Донеччині стала вразливою до російських атак через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному огляді Міністертва оборони Великої Британії.
Після втрати Вугледару війська РФ активізували наступ у менш захищені райони на заході Донеччини.
"Російські війська наступають за укріпленими українськими оборонними позиціями та загрожують основним шляхам постачання міста", – підсумували в британській розвідці.
Також у розвідці додали, що російські війська наступають в тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам до міста.
Топ коментарі
+8 Mart
показати весь коментар01.12.2024 15:14
+3 Прощай немытая раССея
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+3 V #508818
показати весь коментар01.12.2024 15:23
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Їм наказують здатися в полон.Ситуація подібна до Азову
Сергій та побратими.
Люди,допомагайте!!
Молитва творить дива
Це прохання від дружини одного з воїнів)))
а так би ніхто і не дізнався навіть...