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Новини
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Після втрати Україною Вугледару армія РФ стрімко просунулася до східного флангу Великої Новосілки, - британська розвідка

Велика Новосілка

Велика Новосілка на Донеччині стала вразливою до російських атак через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному огляді Міністертва оборони Великої Британії.

Після втрати Вугледару  війська РФ активізували наступ у менш захищені райони на заході Донеччини.

"Російські війська наступають за укріпленими українськими оборонними позиціями та загрожують основним шляхам постачання міста", – підсумували в британській розвідці.

Також у розвідці додали, що російські війська наступають в тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам до міста.

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Автор: 

армія рф (17317) Велика Британія (5573) зовнішня розвідка (465) Вугледар (141) Велика Новосілка (58)


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Топ коментарі
+8
Кацапи кожного дня так просуваються неначе їм скрізь зелене свіло, чи так і є?
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01.12.2024 15:14
+3
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01.12.2024 15:09
+3
Смарагдове.
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01.12.2024 15:23
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зато Україну представляє справжній Чоловік у Великій Британії - подалі від запліснявілої Банкової
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01.12.2024 15:05 Відповісти
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01.12.2024 15:09 Відповісти
Кацапи кожного дня так просуваються неначе їм скрізь зелене свіло, чи так і є?
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01.12.2024 15:14 Відповісти
Смарагдове.
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01.12.2024 15:23 Відповісти
Так, зелене
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01.12.2024 15:55 Відповісти
після Покровська пряма дорога до Дніпра
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01.12.2024 15:20 Відповісти
Величезне прохання до всіх молільників та інших добрих людей розкинути по відомим вам групам прохання про молитву за 150 тернопільську бригаду.

Їм наказують здатися в полон.Ситуація подібна до Азову

Сергій та побратими.

Люди,допомагайте!!

Молитва творить дива

Це прохання від дружини одного з воїнів)))
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01.12.2024 15:31 Відповісти
Работает План победы
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01.12.2024 15:33 Відповісти
ще одні статисти намалювались

а так би ніхто і не дізнався навіть...
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01.12.2024 16:22 Відповісти
Після втрати Зеленським Вугледару армія РФ стрімко просунулася до східного флангу Великої Новосілки.
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01.12.2024 17:07 Відповісти
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01.12.2024 19:02 Відповісти
 
 