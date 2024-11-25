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Новини Війна
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Росіяни окупували Катеринівку та Юріївку поблизу Курахового, - DeepState. КАРТА

Російським військам вдалось окупувати населенні пункти Катеринівка та Юріївка на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Ворог окупував Катеринівку та Юріївку, а також просунувся біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового", - пишуть осінтери.

Також читайте: Ворог намагався прорвати оборону на Запорізькому напрямку, ЗСУ завдали превентивних ударів, - Баргилевич

Просування росіян на Курахівському напрямку

Просування росіян на Харківщині

Автор: 

окупація (6685) Велика Новосілка (58) Курахове (122) Іллінка (3) Зоря (4) Новодмитрівка (3) Катеринівка (1) Жовте (7) Стельмахівка (1) Новомлинськ (9) Вознесенка (2) Юріївка (1)


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Топ коментарі
+23
ВІН ПРАЦЮЄ!
План "перемоги" Зеленського у виконанні Сирка працює!
Чи то може вже запрацював План стійкоств? А за План миру всі вже мабуть і забули. Ну то таке, бо незабаром Вальодя анонсує ще План незламності План потужності та на заверщеннч 2024 року План потужной незламной стійкості миру. Далі буде, у 2025 році. На нього у Вальодьі нові плани.
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25.11.2024 03:53
+13
Зліва хоча б не на колінах.
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25.11.2024 06:06
+9
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25.11.2024 04:55
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Наче удав😿😿😿. Чи доцільно тримати той острівець всередині пащеки монстра. ( Я про малюнок на мапі).
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25.11.2024 02:21 Відповісти
ВІН ПРАЦЮЄ!
План "перемоги" Зеленського у виконанні Сирка працює!
Чи то може вже запрацював План стійкоств? А за План миру всі вже мабуть і забули. Ну то таке, бо незабаром Вальодя анонсує ще План незламності План потужності та на заверщеннч 2024 року План потужной незламной стійкості миру. Далі буде, у 2025 році. На нього у Вальодьі нові плани.
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25.11.2024 03:53 Відповісти
Ну він працює.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з блогерами, які висвітлюють військові теми, й обговорив з ними питання, що турбують суспільство.
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25.11.2024 05:07 Відповісти
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25.11.2024 04:55 Відповісти
Зліва хоча б не на колінах.
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25.11.2024 06:06 Відповісти
Ну і порівняв... Зліва - представники великої Нації і Імперії.
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25.11.2024 09:21 Відповісти
Якого хєра допустили!!!! Я в Юр'ївці хотів після дембєля оселитися, а Ви мою мрію зруйнували!!! Може ще дємбеля в майбутньому році не буде?!!! Зелені тварюки!!!
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25.11.2024 07:06 Відповісти
ти дємбеля в якій країні чекаєш, Румунії?
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25.11.2024 07:22 Відповісти
Чекаю на курорті Оріхове
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25.11.2024 08:27 Відповісти
А турнікетів скільки в тебе?
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25.11.2024 12:49 Відповісти
За інвентаризацією - 320 шт., а реально - 105 плюс 1-2 на аптечку. А Ви що з ревізією зібрались до мене?
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25.11.2024 16:12 Відповісти
а прапорець де ти находишся чомусь Цензор Румунський виставляє
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25.11.2024 14:13 Відповісти
"Бусифікують" - зрозумієш чому.
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25.11.2024 16:13 Відповісти
Я і без бусифікації пішов воювати,
після тяжкого поранення мене списали з ЗСУ
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25.11.2024 17:38 Відповісти
Чому тоді про "румунський флажок" пишете?
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26.11.2024 07:14 Відповісти
Хтось зупинить щоденне просування ворога ? це наслідок непрофесіоналізму і безвідповідальність влади ,насамперед верховного головнокомандувача а також Сирського та Умерова ,а що ви хочете коло на фронт поставили браковані міни під час війни і ніхто за злочин не відповідає.
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25.11.2024 07:39 Відповісти
Челы забрали себе власть, все просрали, а теперь ноют что они просто не смогли. Позор.
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25.11.2024 20:18 Відповісти
Так когда власть делает все неправильно, то твой вопрос это просто детский лепет. Любые другие действия были бы правильными.
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26.11.2024 14:51 Відповісти
Пишуть, що на Куп'янському напрямку ЗСУ зачистили н.п. Копанки і взяли в полон рашистів з 1-ї ТА.
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25.11.2024 07:48 Відповісти
Вони зараз на куражі, лізуть всюди, де тільки можна, відчуваючи чіткий запах перемоги.
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25.11.2024 08:22 Відповісти
Десь я такі дії бачив . При Порошенку наші війська так само мишачими кроками село за селом , посадка за посадкою визволяв рідну землю , і ось прийшов 2019 рік і український нарід проголосував за того хто обіцяв всьо і завтра .
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25.11.2024 08:49 Відповісти
Чомусь ти пам'ятаєш лише першу половину літа чотирнадцятого року, а що було потім не згадуєш. В дев'ятнадцятому році було випробування на розумові здібності народу, і це випробування населення успішно провалило. Хоча чого дивуватися, коли одне тіло в 18 році у коментарях до новини про втрати в зоні проведення ООС заявило, що як ми задовбали своєю війною і дайте нормально день почати. Чого від таких істот можна хотіти?
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25.11.2024 09:25 Відповісти
Ну а як інакше, мін немає, дронів немає, скоро патрони МО почне закупляти так залишаться одні лопати.
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25.11.2024 09:33 Відповісти
Агов, кремлівський сирок, де ти мерзота? Терміново повертайте Залужного!!!
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25.11.2024 11:04 Відповісти
офіс простих рішень?

на початку року треба було вимагати, щоб Залужного не знімали.
Зараз вже занадто багато негативних факторів, щоб ситуацію на полі бою змінила одна людина і за короткий термін. Хіба що диво...
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25.11.2024 12:05 Відповісти
Хтось ще не знає, чим карта відрізняється від мапи? Чи русскій мір ніяк з голови не виходить?
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25.11.2024 14:54 Відповісти
А курська волость..., там тоже жопа...
Зелена мерзота...
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25.11.2024 17:26 Відповісти
Переможемо
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25.11.2024 21:11 Відповісти
 
 