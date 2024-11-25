Росіяни окупували Катеринівку та Юріївку поблизу Курахового, - DeepState. КАРТА

Російським військам вдалось окупувати населенні пункти Катеринівка та Юріївка на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Ворог окупував Катеринівку та Юріївку, а також просунувся біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового", - пишуть осінтери.

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