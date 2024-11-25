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Новости Война
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Россияне оккупировали Екатериновку и Юрьевку вблизи Курахово, - DeepState. КАРТА

Российским войскам удалось оккупировать населенные пункты Екатериновка и Юрьевка в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Враг оккупировал Катериновку и Юрьевку, а также продвинулся возле Новомлинска, Стельмаховки, Большой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово", - пишут осинтеры.

Также читайте: Россияне усилили репрессии в отношении проукраинских детей на оккупированной Херсонщине, - Центр нацсопротивления

Просування росіян на Курахівському напрямку

Просування росіян на Харківщині

Автор: 

оккупация (10130) Новоселовка (57) Курахово (122) Ильинка (3) Заря (4) Новодмитровка (3) Катериновка (1) Желтое (7) Стельмаховка (1) Новомлынск (9) Юрьевка (1) Вознесенка (2)


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Топ комментарии
+23
ВІН ПРАЦЮЄ!
План "перемоги" Зеленського у виконанні Сирка працює!
Чи то може вже запрацював План стійкоств? А за План миру всі вже мабуть і забули. Ну то таке, бо незабаром Вальодя анонсує ще План незламності План потужності та на заверщеннч 2024 року План потужной незламной стійкості миру. Далі буде, у 2025 році. На нього у Вальодьі нові плани.
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25.11.2024 03:53
+13
Зліва хоча б не на колінах.
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25.11.2024 06:06
+9
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25.11.2024 04:55
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Наче удав😿😿😿. Чи доцільно тримати той острівець всередині пащеки монстра. ( Я про малюнок на мапі).
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25.11.2024 02:21 Ответить
ВІН ПРАЦЮЄ!
План "перемоги" Зеленського у виконанні Сирка працює!
Чи то може вже запрацював План стійкоств? А за План миру всі вже мабуть і забули. Ну то таке, бо незабаром Вальодя анонсує ще План незламності План потужності та на заверщеннч 2024 року План потужной незламной стійкості миру. Далі буде, у 2025 році. На нього у Вальодьі нові плани.
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25.11.2024 03:53 Ответить
Ну він працює.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з блогерами, які висвітлюють військові теми, й обговорив з ними питання, що турбують суспільство.
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25.11.2024 05:07 Ответить
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25.11.2024 04:55 Ответить
Зліва хоча б не на колінах.
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25.11.2024 06:06 Ответить
Ну і порівняв... Зліва - представники великої Нації і Імперії.
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25.11.2024 09:21 Ответить
Якого хєра допустили!!!! Я в Юр'ївці хотів після дембєля оселитися, а Ви мою мрію зруйнували!!! Може ще дємбеля в майбутньому році не буде?!!! Зелені тварюки!!!
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25.11.2024 07:06 Ответить
ти дємбеля в якій країні чекаєш, Румунії?
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25.11.2024 07:22 Ответить
Чекаю на курорті Оріхове
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25.11.2024 08:27 Ответить
А турнікетів скільки в тебе?
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25.11.2024 12:49 Ответить
За інвентаризацією - 320 шт., а реально - 105 плюс 1-2 на аптечку. А Ви що з ревізією зібрались до мене?
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25.11.2024 16:12 Ответить
а прапорець де ти находишся чомусь Цензор Румунський виставляє
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25.11.2024 14:13 Ответить
"Бусифікують" - зрозумієш чому.
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25.11.2024 16:13 Ответить
Я і без бусифікації пішов воювати,
після тяжкого поранення мене списали з ЗСУ
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25.11.2024 17:38 Ответить
Чому тоді про "румунський флажок" пишете?
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26.11.2024 07:14 Ответить
Хтось зупинить щоденне просування ворога ? це наслідок непрофесіоналізму і безвідповідальність влади ,насамперед верховного головнокомандувача а також Сирського та Умерова ,а що ви хочете коло на фронт поставили браковані міни під час війни і ніхто за злочин не відповідає.
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25.11.2024 07:39 Ответить
Челы забрали себе власть, все просрали, а теперь ноют что они просто не смогли. Позор.
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25.11.2024 20:18 Ответить
Так когда власть делает все неправильно, то твой вопрос это просто детский лепет. Любые другие действия были бы правильными.
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26.11.2024 14:51 Ответить
Пишуть, що на Куп'янському напрямку ЗСУ зачистили н.п. Копанки і взяли в полон рашистів з 1-ї ТА.
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25.11.2024 07:48 Ответить
Вони зараз на куражі, лізуть всюди, де тільки можна, відчуваючи чіткий запах перемоги.
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25.11.2024 08:22 Ответить
Десь я такі дії бачив . При Порошенку наші війська так само мишачими кроками село за селом , посадка за посадкою визволяв рідну землю , і ось прийшов 2019 рік і український нарід проголосував за того хто обіцяв всьо і завтра .
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25.11.2024 08:49 Ответить
Чомусь ти пам'ятаєш лише першу половину літа чотирнадцятого року, а що було потім не згадуєш. В дев'ятнадцятому році було випробування на розумові здібності народу, і це випробування населення успішно провалило. Хоча чого дивуватися, коли одне тіло в 18 році у коментарях до новини про втрати в зоні проведення ООС заявило, що як ми задовбали своєю війною і дайте нормально день почати. Чого від таких істот можна хотіти?
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25.11.2024 09:25 Ответить
Ну а як інакше, мін немає, дронів немає, скоро патрони МО почне закупляти так залишаться одні лопати.
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25.11.2024 09:33 Ответить
Агов, кремлівський сирок, де ти мерзота? Терміново повертайте Залужного!!!
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25.11.2024 11:04 Ответить
офіс простих рішень?

на початку року треба було вимагати, щоб Залужного не знімали.
Зараз вже занадто багато негативних факторів, щоб ситуацію на полі бою змінила одна людина і за короткий термін. Хіба що диво...
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25.11.2024 12:05 Ответить
Хтось ще не знає, чим карта відрізняється від мапи? Чи русскій мір ніяк з голови не виходить?
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25.11.2024 14:54 Ответить
А курська волость..., там тоже жопа...
Зелена мерзота...
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25.11.2024 17:26 Ответить
Переможемо
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25.11.2024 21:11 Ответить
 
 