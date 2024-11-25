Россияне оккупировали Екатериновку и Юрьевку вблизи Курахово, - DeepState. КАРТА
Российским войскам удалось оккупировать населенные пункты Екатериновка и Юрьевка в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
"Враг оккупировал Катериновку и Юрьевку, а также продвинулся возле Новомлинска, Стельмаховки, Большой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово", - пишут осинтеры.
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План "перемоги" Зеленського у виконанні Сирка працює!
Чи то може вже запрацював План стійкоств? А за План миру всі вже мабуть і забули. Ну то таке, бо незабаром Вальодя анонсує ще План незламності План потужності та на заверщеннч 2024 року План потужной незламной стійкості миру. Далі буде, у 2025 році. На нього у Вальодьі нові плани.
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