Російські війська штурмували Новий Комар біля Великої Новосілки, - DeepState

Війська РФ здійснили штурм Нового Комаря біля Великої Новосілки силами 6 ОВТ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Кацапи зранку з Роздольного силами 6 ОВТ вирушили в бік Нового Комаря. До останнього доїхало 4 БМП та 1 танк. На ОВТ був десант, який розсипався по селі, а щонайменше 2 БМП Силам Оборони вдалося підбити. Решта пішла у відкат. Ворог фізично знаходиться в селі, по ньому здійснюється вогневий вплив", - повідомляють у DeepState.

Раніше британська розвідка заявила, що після втрати Україною Вугледару армія РФ стрімко просунулася до східного флангу Великої Новосілки.

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