УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10523 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 157 2

Російські війська штурмували Новий Комар біля Великої Новосілки, - DeepState

Росіяни штурмували Новий Комар

Війська РФ здійснили штурм Нового Комаря біля Великої Новосілки силами 6 ОВТ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Кацапи зранку з Роздольного силами 6 ОВТ вирушили в бік Нового Комаря. До останнього доїхало 4 БМП та 1 танк. На ОВТ був десант, який розсипався по селі, а щонайменше 2 БМП Силам Оборони вдалося підбити. Решта пішла у відкат. Ворог фізично знаходиться в селі, по ньому здійснюється вогневий вплив", - повідомляють у DeepState.

Раніше британська розвідка заявила, що після втрати Україною Вугледару армія РФ стрімко просунулася до східного флангу Великої Новосілки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся у Кураховому та Берестках, а також біля 5 населених пунктів, - DeepState

Автор: 

Велика Новосілка (58) Новий Комар (18)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щоб усім кацапам здохнуть!
показати весь коментар
01.12.2024 21:18 Відповісти
 
 