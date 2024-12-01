Російські війська штурмували Новий Комар біля Великої Новосілки, - DeepState
Війська РФ здійснили штурм Нового Комаря біля Великої Новосілки силами 6 ОВТ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.
"Кацапи зранку з Роздольного силами 6 ОВТ вирушили в бік Нового Комаря. До останнього доїхало 4 БМП та 1 танк. На ОВТ був десант, який розсипався по селі, а щонайменше 2 БМП Силам Оборони вдалося підбити. Решта пішла у відкат. Ворог фізично знаходиться в селі, по ньому здійснюється вогневий вплив", - повідомляють у DeepState.
Раніше британська розвідка заявила, що після втрати Україною Вугледару армія РФ стрімко просунулася до східного флангу Великої Новосілки.
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Gennady Rgvd
показати весь коментар01.12.2024 21:18 Відповісти Мені подобається 4
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