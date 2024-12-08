Воины 3-й ОШБр уничтожили российскую ТОС, немалое количество ББМ, ВАТ, "уазиков" и сбили мотоциклистов на ходу. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили российскую ТОС, протаранили дронами-камикадзе немалое количество ББМ, ВАТ, "уазиков" и сбили российских мотоциклистов на ходу.
Украинские воины ликвидировали вражескую пехоту, атаковали генератор, автотранспорт и легковые машины россиян, сообщает Цензор.НЕТ.
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Wlad West
показать весь комментарий08.12.2024 17:57 Ответить Мне нравится 0
Luk Viktor
показать весь комментарий08.12.2024 18:08 Ответить Мне нравится 1
Микола Січень #486030
показать весь комментарий08.12.2024 19:42 Ответить Мне нравится 1
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