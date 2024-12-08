РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4419 посетителей онлайн
Новости Война
7 239 3

Воины 3-й ОШБр уничтожили российскую ТОС, немалое количество ББМ, ВАТ, "уазиков" и сбили мотоциклистов на ходу. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили российскую ТОС, протаранили дронами-камикадзе  немалое количество ББМ, ВАТ, "уазиков" и сбили российских мотоциклистов на ходу.

Украинские воины ликвидировали вражескую пехоту, атаковали генератор, автотранспорт и легковые машины россиян, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 36-й ОБрМП отразили вражеский штурм на Курском направлении и уничтожили квадроцикл с десантом, автотранспорт. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) 3-я Отдельная штурмовая бригада (416)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И где они надыбали ментов?
показать весь комментарий
08.12.2024 17:57 Ответить
....заблукали
показать весь комментарий
08.12.2024 18:08 Ответить
Не унивайті,пацани..https://youtu.be/0UeISqTheII
показать весь комментарий
08.12.2024 19:42 Ответить
 
 