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Новини Війна
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Воїни 3 ОШБр знищили російську ТОС, велику кількість ББМ, ВАТ, "уазіків" та збили мотоциклістів на ходу. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади знищили російську ТОС, протаранили дронами-камікадзе чисельну кількість ББМ, ВАТ, "уазіків" та збили російських мотоциклістів на ходу. 

Українські воїни ліквідували ворожу піхоту, атакували генератор, автотранспорт і легкові машини росіян, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 36 ОБрМП відбили ворожий штурм на Курському напрямку та знищили квадроцикл з десантом, автотранспорт. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) знищення (7194) 3 Окрема штурмова бригада (426)


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И где они надыбали ментов?
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08.12.2024 17:57 Відповісти
....заблукали
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08.12.2024 18:08 Відповісти
Не унивайті,пацани..https://youtu.be/0UeISqTheII
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08.12.2024 19:42 Відповісти
 
 