Воїни 3 ОШБр знищили російську ТОС, велику кількість ББМ, ВАТ, "уазіків" та збили мотоциклістів на ходу. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади знищили російську ТОС, протаранили дронами-камікадзе чисельну кількість ББМ, ВАТ, "уазіків" та збили російських мотоциклістів на ходу.
Українські воїни ліквідували ворожу піхоту, атакували генератор, автотранспорт і легкові машини росіян, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Wlad West
показати весь коментар08.12.2024 17:57 Відповісти Мені подобається 0
Luk Viktor
показати весь коментар08.12.2024 18:08 Відповісти Мені подобається 1
Микола Січень #486030
показати весь коментар08.12.2024 19:42 Відповісти Мені подобається 1
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