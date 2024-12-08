Неизвестное взрывное устройство сдетонировало возле отдела полиции в Харькове, поврежден фасад здания

В воскресенье, 8 декабря, в Слободском районе Харькова возле отдела полиции сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Никто не пострадал. Получил повреждения фасад здания.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно установлено, что неизвестное взрывное устройство сдетонировало вблизи центрального входа в административное здание территориального отдела полиции.

Правоохранители рассказали, что инцидент произошел около 17:00. Пострадавших нет.

В результате взрыва поврежден фасад здания.

Сейчас специалисты взрывотехнического управления полиции и работники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

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