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Неизвестное взрывное устройство сдетонировало возле отдела полиции в Харькове, поврежден фасад здания

У Харкові пролунав вибух біля відділу поліції

В воскресенье, 8 декабря, в Слободском районе Харькова возле отдела полиции сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Никто не пострадал. Получил повреждения фасад здания.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно установлено, что неизвестное взрывное устройство сдетонировало вблизи центрального входа в административное здание территориального отдела полиции.

Правоохранители рассказали, что инцидент произошел около 17:00. Пострадавших нет.

В результате взрыва поврежден фасад здания.

Сейчас специалисты взрывотехнического управления полиции и работники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Автор: 

взрыв (6738) взрывчатка (842) Нацполиция (16458) Харьков (7475)


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Скільки оборонявся Дамаск? Він здався.На це розраховують москалі щодо Харкова,Запоріжжя,Одеси.Маячня? А як щодо Луганська та Донецька?(((Хто підклав вибухівку тут? Ну точно не патріоти(((
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08.12.2024 20:42 Ответить
Це був звичайний незадоволений цивільний громадянин... "але скажуть, що їх було четверо!"... з ДРГ Рашки.
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08.12.2024 21:07 Ответить
А чим займаються поліціянти якщо в них під будівлю проносять вибухівку і вона вибухає і ніхто не затриманий, мабуть всі написали рапорти на фронт чи колимять на дорозі та ринках обираючи пересічних громадян?
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08.12.2024 21:09 Ответить
Шукайте серед 12-15 річних тварюк.
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08.12.2024 21:12 Ответить
18-24
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08.12.2024 21:35 Ответить
27-60???
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08.12.2024 21:53 Ответить
60+. Це вік сметунів на сьогоднішній день.)
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08.12.2024 22:18 Ответить
"...біля відділу поліції здетонував невідомий вибуховий пристрій "-а были случаи когда взрывалось известное взрывное устройство?Это как-куча полицейских трётся рядом,пьёт кофий и курит, и ничего не заметили?И камер,как всегда,овер дох..я- и,ни х..я?
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08.12.2024 21:24 Ответить
 
 