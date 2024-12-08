Невідомий вибуховий пристрій здетонував біля відділу поліції у Харкові, пошкоджено фасад будівлі

У неділю, 8 грудня, у Слобідському районі Харкова біля відділу поліції здетонував невідомий вибуховий пристрій. Ніхто не постраждав. Зазнав пошкоджень фасад будівлі.

Про це повідомила поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції.

Правоохоронці розповіли, що інцидент стався близько 17:00. Постраждалих немає.

Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі.

Наразі спеціалісти вибухотехнічного управління поліції та працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину.

Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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