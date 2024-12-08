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Невідомий вибуховий пристрій здетонував біля відділу поліції у Харкові, пошкоджено фасад будівлі

У Харкові пролунав вибух біля відділу поліції

У неділю, 8 грудня, у Слобідському районі Харкова біля відділу поліції здетонував невідомий вибуховий пристрій. Ніхто не постраждав. Зазнав пошкоджень фасад будівлі. 

Про це повідомила поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції.

Правоохоронці розповіли, що інцидент стався близько 17:00. Постраждалих немає.

Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі.

Наразі спеціалісти вибухотехнічного управління поліції та працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину.

Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Автор: 

вибух (4444) вибухівка (470) Нацполіція (15151) Харків (5581)


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Скільки оборонявся Дамаск? Він здався.На це розраховують москалі щодо Харкова,Запоріжжя,Одеси.Маячня? А як щодо Луганська та Донецька?(((Хто підклав вибухівку тут? Ну точно не патріоти(((
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08.12.2024 20:42 Відповісти
Це був звичайний незадоволений цивільний громадянин... "але скажуть, що їх було четверо!"... з ДРГ Рашки.
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08.12.2024 21:07 Відповісти
А чим займаються поліціянти якщо в них під будівлю проносять вибухівку і вона вибухає і ніхто не затриманий, мабуть всі написали рапорти на фронт чи колимять на дорозі та ринках обираючи пересічних громадян?
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08.12.2024 21:09 Відповісти
Шукайте серед 12-15 річних тварюк.
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08.12.2024 21:12 Відповісти
18-24
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08.12.2024 21:35 Відповісти
27-60???
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08.12.2024 21:53 Відповісти
60+. Це вік сметунів на сьогоднішній день.)
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08.12.2024 22:18 Відповісти
"...біля відділу поліції здетонував невідомий вибуховий пристрій "-а были случаи когда взрывалось известное взрывное устройство?Это как-куча полицейских трётся рядом,пьёт кофий и курит, и ничего не заметили?И камер,как всегда,овер дох..я- и,ни х..я?
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08.12.2024 21:24 Відповісти
 
 