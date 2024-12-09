В Кропивницком пятеро первоклассников съели яд от грызунов на школьной ярмарке

Во время школьной ярмарки в Кропивницком пятеро первоклассников съели яд от грызунов. Полицейские открыли уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Кировоградской области.

Как отметили правоохранители, накануне на территории одного из учебных заведений проводилась школьная ярмарка, на которую дети принесли вкусности. Кроме того, взрослые также приносили вещи, необходимые для военных на передовой. Среди них и яд от крыс в окопах.

В настоящее время правоохранители выясняют, как дети добрались до пакета с ядом, который из-за яркой обертки, вероятно, приняли за семена. Для полного и объективного выяснения обстоятельств происшествия информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей".

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