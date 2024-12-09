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В Кропивницком пятеро первоклассников съели яд от грызунов на школьной ярмарке

У Кропивницькому госпіталізували п’ятьох дітей. Імовірно, через щурячу отруту

Во время школьной ярмарки в Кропивницком пятеро первоклассников съели яд от грызунов. Полицейские открыли уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Кировоградской области.

Как отметили правоохранители, накануне на территории одного из учебных заведений проводилась школьная ярмарка, на которую дети принесли вкусности. Кроме того, взрослые также приносили вещи, необходимые для военных на передовой. Среди них и яд от крыс в окопах.

В настоящее время правоохранители выясняют, как дети добрались до пакета с ядом, который из-за яркой обертки, вероятно, приняли за семена. Для полного и объективного выяснения обстоятельств происшествия информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей".

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Автор: 

дети (6491) Кропивницький (540) отравление (1584)


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Топ комментарии
+4
А який стан дітей???
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09.12.2024 07:30
+3
тобто вони вкрали те, що було принесено не їм? вони читати не вміють? школярі ***.
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09.12.2024 08:21
+3
Першокласники, дурепа чи читать не вмієш?
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09.12.2024 08:28
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Іфан, йдешнах за хрюськім кораблем мац ква
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09.12.2024 08:27 Ответить
А який стан дітей???
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09.12.2024 07:30 Ответить
діарея
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09.12.2024 07:32 Ответить
прийняли за смажене насіння
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09.12.2024 07:31 Ответить
капець, деграданти.
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09.12.2024 08:20 Ответить
тобто вони вкрали те, що було принесено не їм? вони читати не вміють? школярі ***.
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09.12.2024 08:21 Ответить
Першокласники, дурепа чи читать не вмієш?
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09.12.2024 08:28 Ответить
тобто моральні норми ще не привиті -мамаші і школа не виконали завдання життя.
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09.12.2024 08:38 Ответить
схоже дурепа - це ти, бо дозволяєш красти.
їх срачка провчить, а тобі треба лікування покруче.
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09.12.2024 08:39 Ответить
мене мати навчила читати ще в дитсадку.а в першому класі я читав не абетку а журнал перець.
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09.12.2024 12:07 Ответить
На все життя запам'ятав свою першу шкільну оцінку. Це була "трійка" з читання. Бо "Ма-ма мы-ла ра-му" та "У Шу-ры ша-ры" прочитав швидко і "слітно", а треба було повільно і "па складам". В цей же час я дочитував другий том "Детской енциклопедии", 1-е видання...
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09.12.2024 12:21 Ответить
В другій чверті першокласники реально не вміють читати. А ви мабуть своїх дітей не маєте раз таке пишете. Вироджена мабуть! Так вам і треба! Такі дітоненависники не повинні розмножуватися!
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09.12.2024 09:38 Ответить
а шо красти те, що тобі не належить, куропатки в педкоронах не навчили?
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12.12.2024 21:01 Ответить
дитина, яка вміє читати, має більше шансів вижити.
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09.12.2024 09:20 Ответить
Та ці шкільні ярмарки вже просто задовбали! Це чистої води радянщини! Пережиток із совка! Коли вже їх нарешті заборонять?! Мало того, що треба вчити замість дітей уроки, бо завдання неадекватні до віку дитини, то ще треба на ярмарку щось придумувати! Пропагандисько-виховний компонент треба з школи забрати! Школа повинна забезпечувати одну з цілей - виявлення здібностей учнів і їх розвиток, чого в українських школах нема і близько! Натомість в школах організовують ці дебільні ярмарки. Треба зібрати речі для військових, то збирати їх без оцієї помпи з ярмарками! Якесь безголов'я з цими школами! Зворотнього зв'язку з батьками немає!
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09.12.2024 09:22 Ответить
Дядьку, ви відстали від життя. Ті ярмарки постійно в школах Європи і Америки. Виховання на першому місці. Активно залучаються батьки.
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09.12.2024 10:53 Ответить
Якої тільки куйні не бувало у мене в школі, а потім в універі, але я якось і *********** встигав, але без наркоти і без проблем потім, треба голову мати.
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09.12.2024 09:38 Ответить
Бідні діти, явно бігали разом і пробували все що лежить, це ж дітвора! Сподіваюся вилікуються без наслідків. Бідні батьки, ото вони пережили.
Пс. А дописувачі мене дивують, можна подумати з нас ніхто нічого не путав в дорослому віці, ніхто зуби кремом не чистив, чи шампунь з кондиціонером путав. А то ж дітвора на ярмарку,
невпильнували
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09.12.2024 09:40 Ответить
я не путав
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09.12.2024 21:24 Ответить
ЗАБОРОНІТЬ НАРЕШТІ ЦІ ДЕБІЛЬНІ ЯРМАРКИ! ВОНИ ЗАЙВІ І НІЧОМУ ДІТЕЙ НЕ ВИХОВУЮТЬ! ЦЕ ПІАР ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ! Складається враження, що українська школа є для вчителів і їх зарплат, а не для дітей! Вчителі волають тільки про маленькі зарплати. А що навчальний процес не забезпечує потреби дітей у виявленні їх здібностей - це нікого не цікавить! Що у дітей немає мотивації вчитися - теж нікого не парить! Що треба наймати репетиторів, бо школа знань не дає, - нікого не хвилює!
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09.12.2024 09:47 Ответить
Чому не написали який стан дітей
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09.12.2024 10:49 Ответить
Племінник братихи напився отрути для жуків. Прокапали і здоровий. Найбільше дорослих дивувало, як він ту смердючку зміг ковтнути.
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09.12.2024 10:58 Ответить
"шо, синку, гірка та пекуча? а твоя мати думає, що то я мед п'ю!"
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09.12.2024 12:40 Ответить
 
 