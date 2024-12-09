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Новини
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У Кропивницькому п’ятеро першокласників з’їли отруту від гризунів на шкільному ярмарку

У Кропивницькому госпіталізували п’ятьох дітей. Імовірно, через щурячу отруту

Під час шкільного ярмарку у Кропивницькому пʼятеро першокласників зʼїли отруту від гризунів. Поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Кіровоградській області.

Як зазначили правоохоронці, напередодні на території одного із закладів освіти проводився шкільний ярмарок, на який діти принесли смаколики. Крім того, дорослі також приносили речі, необхідні для військових на передовій. Серед них і отруту від щурів в окопах.

На даний час правоохоронці з'ясовують, як діти дісталися до пакунка з отрутою, яку через яскраву обгортку, ймовірно, сприйняли за насіння. Для повного і об'єктивного з'ясування обставин події інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України "Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей".

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Автор: 

діти (5057) Кропивницький (343) отруєння (944)


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Топ коментарі
+4
А який стан дітей???
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09.12.2024 07:30
+3
тобто вони вкрали те, що було принесено не їм? вони читати не вміють? школярі ***.
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09.12.2024 08:21
+3
Першокласники, дурепа чи читать не вмієш?
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09.12.2024 08:28
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Іфан, йдешнах за хрюськім кораблем мац ква
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09.12.2024 08:27 Відповісти
А який стан дітей???
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09.12.2024 07:30 Відповісти
діарея
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09.12.2024 07:32 Відповісти
прийняли за смажене насіння
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09.12.2024 07:31 Відповісти
капець, деграданти.
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09.12.2024 08:20 Відповісти
тобто вони вкрали те, що було принесено не їм? вони читати не вміють? школярі ***.
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09.12.2024 08:21 Відповісти
Першокласники, дурепа чи читать не вмієш?
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09.12.2024 08:28 Відповісти
тобто моральні норми ще не привиті -мамаші і школа не виконали завдання життя.
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09.12.2024 08:38 Відповісти
схоже дурепа - це ти, бо дозволяєш красти.
їх срачка провчить, а тобі треба лікування покруче.
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09.12.2024 08:39 Відповісти
мене мати навчила читати ще в дитсадку.а в першому класі я читав не абетку а журнал перець.
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09.12.2024 12:07 Відповісти
На все життя запам'ятав свою першу шкільну оцінку. Це була "трійка" з читання. Бо "Ма-ма мы-ла ра-му" та "У Шу-ры ша-ры" прочитав швидко і "слітно", а треба було повільно і "па складам". В цей же час я дочитував другий том "Детской енциклопедии", 1-е видання...
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09.12.2024 12:21 Відповісти
В другій чверті першокласники реально не вміють читати. А ви мабуть своїх дітей не маєте раз таке пишете. Вироджена мабуть! Так вам і треба! Такі дітоненависники не повинні розмножуватися!
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09.12.2024 09:38 Відповісти
а шо красти те, що тобі не належить, куропатки в педкоронах не навчили?
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12.12.2024 21:01 Відповісти
дитина, яка вміє читати, має більше шансів вижити.
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09.12.2024 09:20 Відповісти
Та ці шкільні ярмарки вже просто задовбали! Це чистої води радянщини! Пережиток із совка! Коли вже їх нарешті заборонять?! Мало того, що треба вчити замість дітей уроки, бо завдання неадекватні до віку дитини, то ще треба на ярмарку щось придумувати! Пропагандисько-виховний компонент треба з школи забрати! Школа повинна забезпечувати одну з цілей - виявлення здібностей учнів і їх розвиток, чого в українських школах нема і близько! Натомість в школах організовують ці дебільні ярмарки. Треба зібрати речі для військових, то збирати їх без оцієї помпи з ярмарками! Якесь безголов'я з цими школами! Зворотнього зв'язку з батьками немає!
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09.12.2024 09:22 Відповісти
Дядьку, ви відстали від життя. Ті ярмарки постійно в школах Європи і Америки. Виховання на першому місці. Активно залучаються батьки.
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09.12.2024 10:53 Відповісти
Якої тільки куйні не бувало у мене в школі, а потім в універі, але я якось і *********** встигав, але без наркоти і без проблем потім, треба голову мати.
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09.12.2024 09:38 Відповісти
Бідні діти, явно бігали разом і пробували все що лежить, це ж дітвора! Сподіваюся вилікуються без наслідків. Бідні батьки, ото вони пережили.
Пс. А дописувачі мене дивують, можна подумати з нас ніхто нічого не путав в дорослому віці, ніхто зуби кремом не чистив, чи шампунь з кондиціонером путав. А то ж дітвора на ярмарку,
невпильнували
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09.12.2024 09:40 Відповісти
я не путав
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09.12.2024 21:24 Відповісти
ЗАБОРОНІТЬ НАРЕШТІ ЦІ ДЕБІЛЬНІ ЯРМАРКИ! ВОНИ ЗАЙВІ І НІЧОМУ ДІТЕЙ НЕ ВИХОВУЮТЬ! ЦЕ ПІАР ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ! Складається враження, що українська школа є для вчителів і їх зарплат, а не для дітей! Вчителі волають тільки про маленькі зарплати. А що навчальний процес не забезпечує потреби дітей у виявленні їх здібностей - це нікого не цікавить! Що у дітей немає мотивації вчитися - теж нікого не парить! Що треба наймати репетиторів, бо школа знань не дає, - нікого не хвилює!
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09.12.2024 09:47 Відповісти
Чому не написали який стан дітей
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09.12.2024 10:49 Відповісти
Племінник братихи напився отрути для жуків. Прокапали і здоровий. Найбільше дорослих дивувало, як він ту смердючку зміг ковтнути.
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09.12.2024 10:58 Відповісти
"шо, синку, гірка та пекуча? а твоя мати думає, що то я мед п'ю!"
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09.12.2024 12:40 Відповісти
 
 