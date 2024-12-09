У Кропивницькому п’ятеро першокласників з’їли отруту від гризунів на шкільному ярмарку
Під час шкільного ярмарку у Кропивницькому пʼятеро першокласників зʼїли отруту від гризунів. Поліцейські розпочали кримінальне провадження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Кіровоградській області.
Як зазначили правоохоронці, напередодні на території одного із закладів освіти проводився шкільний ярмарок, на який діти принесли смаколики. Крім того, дорослі також приносили речі, необхідні для військових на передовій. Серед них і отруту від щурів в окопах.
На даний час правоохоронці з'ясовують, як діти дісталися до пакунка з отрутою, яку через яскраву обгортку, ймовірно, сприйняли за насіння. Для повного і об'єктивного з'ясування обставин події інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України "Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей".
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їх срачка провчить, а тобі треба лікування покруче.
Пс. А дописувачі мене дивують, можна подумати з нас ніхто нічого не путав в дорослому віці, ніхто зуби кремом не чистив, чи шампунь з кондиціонером путав. А то ж дітвора на ярмарку,
невпильнували