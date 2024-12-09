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Сутки в Запорожской области: враг атаковал 11 населенных пунктов

Запорізька область: обстріл 8 грудня

В течение суток оккупанты нанесли 218 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Войска РФ осуществили 4 авиационных удара по Новоандреевке и Малой Токмачке. А также:

  • 112 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Новодаровку, Малиновку и Ольговское;
  • 6 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Новодаровку:
  • 96 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Павловки, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Малиновки, Новодаровки и Ольговского.

"Поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

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обстрел (27114) Запорожская область (3077)


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