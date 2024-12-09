Доба на Запоріжжі: ворог атакував 11 населених пунктів

Впродовж доби окупанти завдали 218 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 4 авіаційні удари по Новоандріївці та Малій Токмачці. А також:

112 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Новодарівку, Малинівку та Ольгівське;

6 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Новодарівку:

96 артобстрілів завдано по території Лобкового, Павлівки, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

"Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

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