Доба на Запоріжжі: ворог атакував 11 населених пунктів
Впродовж доби окупанти завдали 218 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 4 авіаційні удари по Новоандріївці та Малій Токмачці. А також:
- 112 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Новодарівку, Малинівку та Ольгівське;
- 6 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Новодарівку:
- 96 артобстрілів завдано по території Лобкового, Павлівки, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.
"Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.
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