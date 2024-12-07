Через удар росіян по Запоріжжю 10 осіб загинуло, кількість поранених збільшилася до 27
Збільшилася кількість поранених унаслідок удару росіян по Запоріжжю 6 грудня.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"До 27 збільшилася кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю. По медичну допомогу звернулася ще одна жінка", - написав він..
На зараз у лікарні 13 постраждалих, серед них троє дітей. Їхній стан медики оцінюють як середній. Троє чоловіків важкі. 14 людей від госпіталізації відмовилися і лікуються амбулаторно.
Удар РФ по Запоріжжю
Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.
Як повідомлялося, 7 грудня у Запорізькій області День жалоби.
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Не зрозуміло чому до цього часу не знищені аеродроми й інші позиції рашистських військ в Криму, звідки прилітає балістика. Якщо їх не рухати, очікуючи на переговори з ******, то скоро на голови мешканців Запоріжжя і Дніпра та по мостах-переправах почнуть прилітати півторатонні КАБи.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев