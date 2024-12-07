Через удар росіян по Запоріжжю 10 осіб загинуло, кількість поранених збільшилася до 27

Збільшилася кількість поранених унаслідок удару росіян по Запоріжжю 6 грудня.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"До 27 збільшилася кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю. По медичну допомогу звернулася ще одна жінка", - написав він..

На зараз у лікарні 13 постраждалих, серед них троє дітей. Їхній стан медики оцінюють як середній. Троє чоловіків важкі. 14 людей від госпіталізації відмовилися і лікуються амбулаторно.

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Удар РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.

Як повідомлялося, 7 грудня у Запорізькій області День жалоби.