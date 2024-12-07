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Через удар росіян по Запоріжжю 10 осіб загинуло, кількість поранених збільшилася до 27

Наслідки атаки на Заоріжжя 6 грудня

Збільшилася кількість поранених унаслідок удару росіян по Запоріжжю 6 грудня.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"До 27 збільшилася кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю. По медичну допомогу звернулася ще одна жінка", - написав він..

На зараз у лікарні 13 постраждалих, серед них троє дітей. Їхній стан медики оцінюють як середній. Троє чоловіків важкі. 14 людей від госпіталізації відмовилися і лікуються амбулаторно.

Читайте: Авіаудар РФ по Запоріжжю: Серед загиблих двоє дітей, ідентифікація жертв триває

Удар РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.

Як повідомлялося, 7 грудня у Запорізькій області День жалоби.

Автор: 

Запоріжжя (2265) жертви (1792) Запорізька область (3598) Запорізький район (103)


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На кожен такий ракетний удар рашистів по українських містах має бути дзеркальна відповідь по ворожих виробництвах озброєння і ***********, аеродромах, арсеналах, НПЗ та інших військових об'єктах.
Не зрозуміло чому до цього часу не знищені аеродроми й інші позиції рашистських військ в Криму, звідки прилітає балістика. Якщо їх не рухати, очікуючи на переговори з ******, то скоро на голови мешканців Запоріжжя і Дніпра та по мостах-переправах почнуть прилітати півторатонні КАБи.
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07.12.2024 18:34 Відповісти
А чим має вдарити Боневтік Потужний, який всю свою каденцію займався тим, що вміє - брехати і запускати марафони і тирити з доріг. А що стосується ракет, щоб давати відповідь, то це також нагдяжно видно по поставках 100 тисяч бракованих мін на 23 мільярди гривень. Про це навіть і не знали, якби не Бутусов, бо маємо тисячі журнашлюг і різних комісій, які діють разом з ворогами. Народжений брехати робити нічого не вміє і не буде.
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07.12.2024 18:39 Відповісти
З нетерпінням чекаю сьогоднішнього вечірнього відосика,де хрипато-картавий,не голений чувачок,втомленим голоском розкаже,як йому личить мужність запоріжців і пообіцяє (колись,у далекому майбутньому) так вдарити по нехорошому Путіну мільйонами ракет Пекло,Паляниця.Маца,створених втомленим але мудрим хрипочувачком........що путін втече в бункер!! Ура! 73% кричіть і ви Ура!
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07.12.2024 19:32 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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07.12.2024 21:17 Відповісти
 
 