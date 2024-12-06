Наслідки атаки РФ на Запоріжжя: 10 загиблих, 24 поранених, серед яких 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО. ФОТОрепортаж (оновлено)
Унаслідок російської атаки на Запоріжжя 6 грудня є багато загиблих та поранених.
Наслідки обстрілів показав голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Дев'ять людей загинули, сімнадцять поранені, в тому числі двоє дітей - ще зросла кількість постраждалих від ворожого обстрілу Запоріжжя", - написав Федоров.
Зазначається також, що влучанням зруйновано СТО, пошкоджено будинки та магазини поруч.
Оновлено станом на 21:00
"Чотиримісячна дівчинка серед постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.Станом на 21.00 вже 20 поранених та дев'ять загиблих людей", - уточнив Федоров.
Оновлення станом на 21:47
"Запоріжжя. Загинули 10 осіб та 20 постраждали. Ліквідовано пожежу будівлі СТО та 6 автомобілів", - повідомили в ДСНС.
Оновлена інформація
О 22:16 очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 24.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рiдним загиблим щирi спiвчуття...
1. Чий Крим?
2. путін хто?
Багато різних " зато".
Джерело: https://censor.net/ua/p3523892
Не смішіть. Ви абсолютно не розумієте, хто таке ***** і хто такі кацапи.
***** тільки порже - він мільони кацапів закопає ні за що і не пошкодує за жодним.
Можете подивитися його інтерв'ю ще 20 річної давнини, коли його спитали про підводний човен Курськ - воно там посміхалося і жартувало з приводу того, що кількадесят його підводників загинули. А зараз ***** ще більш *******, ніж тоді.
Однак інше - спірне. Кацапи - нація рабів - а у рабів відсутнє бажання помсти - інакше б вони повбивали всіх своїх олігархів на чолі з ліліпутіним.
Відчуття помсти у них "замінено" на відчуття любові до "сильної руки". Ще сралін казав, що чим більше кацапів вбиваєш тим більше вони тебе кохають.