Наслідки атаки РФ на Запоріжжя: 10 загиблих, 24 поранених, серед яких 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО. ФОТОрепортаж (оновлено)

Унаслідок російської атаки на Запоріжжя 6 грудня є багато загиблих та поранених.

Наслідки обстрілів показав голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Дев'ять людей загинули, сімнадцять поранені, в тому числі двоє дітей - ще зросла кількість постраждалих від ворожого обстрілу Запоріжжя", - написав Федоров.

Зазначається також, що влучанням зруйновано СТО, пошкоджено будинки та магазини поруч.

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Оновлено станом на 21:00

"Чотиримісячна дівчинка серед постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.Станом на 21.00 вже 20 поранених та дев'ять загиблих людей", - уточнив Федоров.

Оновлення станом на 21:47

"Запоріжжя. Загинули 10 осіб та 20 постраждали. Ліквідовано пожежу будівлі СТО та 6 автомобілів", - повідомили в ДСНС.

Оновлена інформація

О 22:16 очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 24.















