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Вибухи пролунали на Запоріжжі: 9 осіб загинули, 6 поранені, зокрема двоє дітей. ВIДЕО (оновлено)

Увечері 6 грудня у Запорізькій області пролунали вибухи.

Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області", - йдеться в його дописі о 17:58.

Перед цим, о 17:32, у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше Федоров повідомляв про активність ворожої тактичної авіації та загрозу для Запорізької області.

Також читайте: Понад 400 ударів завдали окупанти по Запорізькій області минулої доби

У Повітряних Силах повідомляли про КАБи на Запоріжжя.

Оновлена інформація

Пізніше голова ОВА повідомив, що внаслідок атаки ворога на Запорізьку область дві людини зазнали поранень, палає СТО.

У деяких громадах виникли проблеми з електроенергією.

На місця уражень виїхали наряди швидкої. Всі екстрені служби працюють.

Згодом стало відомо про загиблих, також збільшилася кількість поранених.

"Троє життів обірвала атака росіян на Запоріжжя. Попередньо, четверо поранені, серед них двоє дітей. 

На місцях влучання працюють надзвичайники. Медзаклади міста готові до прийому поранених", - повідомив Федоров.

Згідно з даними голови ОВА на 18:55, кількість загиблих збільшилась до 7 людей.

Оновлення на 19:26

Як розповів Федоров, діти, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя, отримують допомогу медиків, у них діагностовано осколкові поранення та травми голови. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

За даними на 19:26 відомо про девʼятьох загиблих і шістьох поранених. Серед постраждалих двоє дітей 4 та 11 років.

Автор: 

вибух (4449) Запорізька область (3598)


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Топ коментарі
+20
Кацапи потвори, кацапи терористи, кацапи нелюди і про знали, але чомусь будували дороги і міст в місті Запоріжжі з 2019 року, замість своїх систем ППО ПРО. "Кільчень" - українська багатоканальна універсальна ЗРС, здатна знищувати балістичні та аеродинамічні цілі, розроблена в КБ Південне. ЗРС «Кільчень» за планом буде здатна вести ефективну боротьбу з існуючими та перспективними засобами повітряного нападу, включно з тими, що використовують технології малої помітності (так звану Stealth), незалежно від пори року та час доби, в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника. Пропозиції щодо розробки комплексу Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися.До складу системи входить до шести одиниць зенітно-ракетних комплексів, які здатні уражати маневруючі аеродинамічні цілі на відстані до 280 км, а також обстрілювати одночасно до 12 цілей, шість з яких можуть бути балістичними, або до 16 аеродинамічних цілей. З одночасним наведенням до двох зенітних керованих ракет на кожну аеродинамічну ціль та до чотирьох ракет на кожну балістичну ціль.
А це говорить про те, що якщо б в нас була "Кільчень", то жодна КАБ не впала на Харків, Запоріжжя, Суми та інші міста.
Думаю, що після перевиборів мародерів і крадунів у нас така система з'явиться і багато нових ракетних систем, бо з ціжю владою нічого подібного ніколи не відбудеться.
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06.12.2024 18:47
+20
Кацапи варвари з ким же ви виродки воюєте ?що б ви виздихали злочинці терористи ,путін **** зхдохни мерзота фашиська.
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06.12.2024 19:12
+8
А тому, що шматки асфальту далеко не летять. Це наслідки виборів 2019 року, коли замість ракет і систем ППО вибрали асфальт, бітумовозки і мародерів.
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06.12.2024 19:43
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Кацапи потвори, кацапи терористи, кацапи нелюди і про знали, але чомусь будували дороги і міст в місті Запоріжжі з 2019 року, замість своїх систем ППО ПРО. "Кільчень" - українська багатоканальна універсальна ЗРС, здатна знищувати балістичні та аеродинамічні цілі, розроблена в КБ Південне. ЗРС «Кільчень» за планом буде здатна вести ефективну боротьбу з існуючими та перспективними засобами повітряного нападу, включно з тими, що використовують технології малої помітності (так звану Stealth), незалежно від пори року та час доби, в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника. Пропозиції щодо розробки комплексу Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися.До складу системи входить до шести одиниць зенітно-ракетних комплексів, які здатні уражати маневруючі аеродинамічні цілі на відстані до 280 км, а також обстрілювати одночасно до 12 цілей, шість з яких можуть бути балістичними, або до 16 аеродинамічних цілей. З одночасним наведенням до двох зенітних керованих ракет на кожну аеродинамічну ціль та до чотирьох ракет на кожну балістичну ціль.
А це говорить про те, що якщо б в нас була "Кільчень", то жодна КАБ не впала на Харків, Запоріжжя, Суми та інші міста.
Думаю, що після перевиборів мародерів і крадунів у нас така система з'явиться і багато нових ракетних систем, бо з ціжю владою нічого подібного ніколи не відбудеться.
показати весь коментар
06.12.2024 18:47 Відповісти
На жаль, телевізор вже давно розповів "мудрому наріду", що той, хто озброїв та нагодував армію, той, хто дав час і можливість розробки ракетних програм та комплексів ППО, "барига, який все покрав", і що при ньому повне зубожіння та "піввареника пенсіонеру на обід".
Тож, навіть, якщо і будуть перевибори, "мудрий нарід" знов припаде до телевізора та вибере собі знов чи "Голобородька" - старого чи нового (бо "нові молоді обличчя" чи "дайте йому ще 1000 днів"), чи якогось ще співака, футболіста чи телеведучого. Бо політик, економіст, діпломат - це ж так нудно! А так "хоч паржом"!
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07.12.2024 09:49 Відповісти
Кацапи варвари з ким же ви виродки воюєте ?що б ви виздихали злочинці терористи ,путін **** зхдохни мерзота фашиська.
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06.12.2024 19:12 Відповісти
А дАрагіє масквачі сплять спокійно, чому?
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06.12.2024 19:40 Відповісти
А тому, що шматки асфальту далеко не летять. Це наслідки виборів 2019 року, коли замість ракет і систем ППО вибрали асфальт, бітумовозки і мародерів.
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06.12.2024 19:43 Відповісти
мааасквіЧІ? раби гаспод. вИ вже трупаки. Все ВИРІШЕНО. Ублюдки, ГОЙДА в рай, чорт ваС та чекає. Готовтесь ушлоьпки.
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06.12.2024 20:04 Відповісти
Нехай КОЖНОМУ латерилому від малого до старого прилетить дрон у пику! 😡.
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06.12.2024 19:43 Відповісти
Мобілізація промисловості не проведена. Якби ми мали можливість бити у відповідь по кацапському мирняку ми б вже це робили на повну. Не бачу іншого способу закінчити війну без знищення ситої і вдоволеної кацані біля телевізорів в їх затишних квартирках. Те що вони послали до нас має повернутися до них.
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06.12.2024 19:50 Відповісти
Зате завтра Лувр 🤢🤢🤢😔😔😔😔
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06.12.2024 19:58 Відповісти
Кацапські виродки і зепідари, які нищать Україну та українців...
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06.12.2024 20:07 Відповісти
Пишуть, що дев'ять загиблих на зараз, сім згоріли у власних автівках...
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06.12.2024 21:20 Відповісти
Кожному кацапу прокляття до сьомого коліна!
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06.12.2024 21:45 Відповісти
 
 