Вибухи пролунали на Запоріжжі: 9 осіб загинули, 6 поранені, зокрема двоє дітей. ВIДЕО (оновлено)

Увечері 6 грудня у Запорізькій області пролунали вибухи.

Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області", - йдеться в його дописі о 17:58.

Перед цим, о 17:32, у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше Федоров повідомляв про активність ворожої тактичної авіації та загрозу для Запорізької області.

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У Повітряних Силах повідомляли про КАБи на Запоріжжя.

Оновлена інформація

Пізніше голова ОВА повідомив, що внаслідок атаки ворога на Запорізьку область дві людини зазнали поранень, палає СТО.

У деяких громадах виникли проблеми з електроенергією.

На місця уражень виїхали наряди швидкої. Всі екстрені служби працюють.

Згодом стало відомо про загиблих, також збільшилася кількість поранених.

"Троє життів обірвала атака росіян на Запоріжжя. Попередньо, четверо поранені, серед них двоє дітей.

На місцях влучання працюють надзвичайники. Медзаклади міста готові до прийому поранених", - повідомив Федоров.

Згідно з даними голови ОВА на 18:55, кількість загиблих збільшилась до 7 людей.

Оновлення на 19:26

Як розповів Федоров, діти, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя, отримують допомогу медиків, у них діагностовано осколкові поранення та травми голови. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.



За даними на 19:26 відомо про девʼятьох загиблих і шістьох поранених. Серед постраждалих двоє дітей 4 та 11 років.