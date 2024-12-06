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Взрывы раздались на Запорожье: 9 человек погибли, 6 ранены, в том числе двое детей. ВИДЕО (обновлено)

Вечером 6 декабря в Запорожской области сообщают о взрывах.

Об этом написал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области", - говорится в его заметке в 17:58.

Перед этим, в 17:32, в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Позже Федоров сообщал об активности вражеской тактической авиации и угрозе для Запорожской области.

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В Воздушных Силах сообщали о КАБах на Запорожье.

Обновленная информация

Позже глава ОВА сообщил, что в результате атаки врага на Запорожскую область два человека получили ранения, пылает СТО.

В некоторых громадах возникли проблемы с электроэнергией.

На места поражений выехали наряды скорой. Все экстренные службы работают.

Позже стало известно о погибших, также увеличилось количество раненых.

"Три жизни оборвала атака россиян на Запорожье. Предварительно, четверо ранены, среди них двое детей.

На местах попадания работают чрезвычайники. Медучреждения города готовы к приему раненых", - сообщил Федоров.

Согласно данным главы ОВА на 18:55, количество погибших увеличилось до 7 человек.

Обновление на 19:26

Как рассказал Федоров, дети, пострадавшие в результате вражеского обстрела Запорожья, получают помощь медиков, у них диагностированы осколочные ранения и травмы головы. Пока их жизни ничего не угрожает.

По данным на 19:26 известно о девяти погибших и шести раненых. Среди пострадавших двое детей 4 и 11 лет.

Автор: 

взрыв (6728) Запорожская область (3061)


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Топ комментарии
+20
Кацапи потвори, кацапи терористи, кацапи нелюди і про знали, але чомусь будували дороги і міст в місті Запоріжжі з 2019 року, замість своїх систем ППО ПРО. "Кільчень" - українська багатоканальна універсальна ЗРС, здатна знищувати балістичні та аеродинамічні цілі, розроблена в КБ Південне. ЗРС «Кільчень» за планом буде здатна вести ефективну боротьбу з існуючими та перспективними засобами повітряного нападу, включно з тими, що використовують технології малої помітності (так звану Stealth), незалежно від пори року та час доби, в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника. Пропозиції щодо розробки комплексу Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися.До складу системи входить до шести одиниць зенітно-ракетних комплексів, які здатні уражати маневруючі аеродинамічні цілі на відстані до 280 км, а також обстрілювати одночасно до 12 цілей, шість з яких можуть бути балістичними, або до 16 аеродинамічних цілей. З одночасним наведенням до двох зенітних керованих ракет на кожну аеродинамічну ціль та до чотирьох ракет на кожну балістичну ціль.
А це говорить про те, що якщо б в нас була "Кільчень", то жодна КАБ не впала на Харків, Запоріжжя, Суми та інші міста.
Думаю, що після перевиборів мародерів і крадунів у нас така система з'явиться і багато нових ракетних систем, бо з ціжю владою нічого подібного ніколи не відбудеться.
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06.12.2024 18:47
+20
Кацапи варвари з ким же ви виродки воюєте ?що б ви виздихали злочинці терористи ,путін **** зхдохни мерзота фашиська.
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06.12.2024 19:12
+8
А тому, що шматки асфальту далеко не летять. Це наслідки виборів 2019 року, коли замість ракет і систем ППО вибрали асфальт, бітумовозки і мародерів.
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06.12.2024 19:43
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Правила форума Совет форумчан
Кацапи потвори, кацапи терористи, кацапи нелюди і про знали, але чомусь будували дороги і міст в місті Запоріжжі з 2019 року, замість своїх систем ППО ПРО. "Кільчень" - українська багатоканальна універсальна ЗРС, здатна знищувати балістичні та аеродинамічні цілі, розроблена в КБ Південне. ЗРС «Кільчень» за планом буде здатна вести ефективну боротьбу з існуючими та перспективними засобами повітряного нападу, включно з тими, що використовують технології малої помітності (так звану Stealth), незалежно від пори року та час доби, в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника. Пропозиції щодо розробки комплексу Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися.До складу системи входить до шести одиниць зенітно-ракетних комплексів, які здатні уражати маневруючі аеродинамічні цілі на відстані до 280 км, а також обстрілювати одночасно до 12 цілей, шість з яких можуть бути балістичними, або до 16 аеродинамічних цілей. З одночасним наведенням до двох зенітних керованих ракет на кожну аеродинамічну ціль та до чотирьох ракет на кожну балістичну ціль.
А це говорить про те, що якщо б в нас була "Кільчень", то жодна КАБ не впала на Харків, Запоріжжя, Суми та інші міста.
Думаю, що після перевиборів мародерів і крадунів у нас така система з'явиться і багато нових ракетних систем, бо з ціжю владою нічого подібного ніколи не відбудеться.
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06.12.2024 18:47 Ответить
На жаль, телевізор вже давно розповів "мудрому наріду", що той, хто озброїв та нагодував армію, той, хто дав час і можливість розробки ракетних програм та комплексів ППО, "барига, який все покрав", і що при ньому повне зубожіння та "піввареника пенсіонеру на обід".
Тож, навіть, якщо і будуть перевибори, "мудрий нарід" знов припаде до телевізора та вибере собі знов чи "Голобородька" - старого чи нового (бо "нові молоді обличчя" чи "дайте йому ще 1000 днів"), чи якогось ще співака, футболіста чи телеведучого. Бо політик, економіст, діпломат - це ж так нудно! А так "хоч паржом"!
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07.12.2024 09:49 Ответить
Кацапи варвари з ким же ви виродки воюєте ?що б ви виздихали злочинці терористи ,путін **** зхдохни мерзота фашиська.
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06.12.2024 19:12 Ответить
А дАрагіє масквачі сплять спокійно, чому?
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06.12.2024 19:40 Ответить
А тому, що шматки асфальту далеко не летять. Це наслідки виборів 2019 року, коли замість ракет і систем ППО вибрали асфальт, бітумовозки і мародерів.
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06.12.2024 19:43 Ответить
мааасквіЧІ? раби гаспод. вИ вже трупаки. Все ВИРІШЕНО. Ублюдки, ГОЙДА в рай, чорт ваС та чекає. Готовтесь ушлоьпки.
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06.12.2024 20:04 Ответить
Нехай КОЖНОМУ латерилому від малого до старого прилетить дрон у пику! 😡.
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06.12.2024 19:43 Ответить
Мобілізація промисловості не проведена. Якби ми мали можливість бити у відповідь по кацапському мирняку ми б вже це робили на повну. Не бачу іншого способу закінчити війну без знищення ситої і вдоволеної кацані біля телевізорів в їх затишних квартирках. Те що вони послали до нас має повернутися до них.
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06.12.2024 19:50 Ответить
Зате завтра Лувр 🤢🤢🤢😔😔😔😔
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06.12.2024 19:58 Ответить
Кацапські виродки і зепідари, які нищать Україну та українців...
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06.12.2024 20:07 Ответить
Пишуть, що дев'ять загиблих на зараз, сім згоріли у власних автівках...
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06.12.2024 21:20 Ответить
Кожному кацапу прокляття до сьомого коліна!
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06.12.2024 21:45 Ответить
 
 