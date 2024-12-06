Взрывы раздались на Запорожье: 9 человек погибли, 6 ранены, в том числе двое детей. ВИДЕО (обновлено)
Вечером 6 декабря в Запорожской области сообщают о взрывах.
Об этом написал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Запорожской области", - говорится в его заметке в 17:58.
Перед этим, в 17:32, в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
Позже Федоров сообщал об активности вражеской тактической авиации и угрозе для Запорожской области.
В Воздушных Силах сообщали о КАБах на Запорожье.
Обновленная информация
Позже глава ОВА сообщил, что в результате атаки врага на Запорожскую область два человека получили ранения, пылает СТО.
В некоторых громадах возникли проблемы с электроэнергией.
На места поражений выехали наряды скорой. Все экстренные службы работают.
Позже стало известно о погибших, также увеличилось количество раненых.
"Три жизни оборвала атака россиян на Запорожье. Предварительно, четверо ранены, среди них двое детей.
На местах попадания работают чрезвычайники. Медучреждения города готовы к приему раненых", - сообщил Федоров.
Согласно данным главы ОВА на 18:55, количество погибших увеличилось до 7 человек.
Обновление на 19:26
Как рассказал Федоров, дети, пострадавшие в результате вражеского обстрела Запорожья, получают помощь медиков, у них диагностированы осколочные ранения и травмы головы. Пока их жизни ничего не угрожает.
По данным на 19:26 известно о девяти погибших и шести раненых. Среди пострадавших двое детей 4 и 11 лет.
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А це говорить про те, що якщо б в нас була "Кільчень", то жодна КАБ не впала на Харків, Запоріжжя, Суми та інші міста.
Думаю, що після перевиборів мародерів і крадунів у нас така система з'явиться і багато нових ракетних систем, бо з ціжю владою нічого подібного ніколи не відбудеться.
Тож, навіть, якщо і будуть перевибори, "мудрий нарід" знов припаде до телевізора та вибере собі знов чи "Голобородька" - старого чи нового (бо "нові молоді обличчя" чи "дайте йому ще 1000 днів"), чи якогось ще співака, футболіста чи телеведучого. Бо політик, економіст, діпломат - це ж так нудно! А так "хоч паржом"!