Взрывы раздались на Запорожье: 9 человек погибли, 6 ранены, в том числе двое детей. ВИДЕО (обновлено)

Вечером 6 декабря в Запорожской области сообщают о взрывах.

Об этом написал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области", - говорится в его заметке в 17:58.

Перед этим, в 17:32, в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Позже Федоров сообщал об активности вражеской тактической авиации и угрозе для Запорожской области.

Также читайте: Более 400 ударов нанесли оккупанты по Запорожской области за прошедшие сутки

В Воздушных Силах сообщали о КАБах на Запорожье.

Обновленная информация

Позже глава ОВА сообщил, что в результате атаки врага на Запорожскую область два человека получили ранения, пылает СТО.

В некоторых громадах возникли проблемы с электроэнергией.

На места поражений выехали наряды скорой. Все экстренные службы работают.

Позже стало известно о погибших, также увеличилось количество раненых.

"Три жизни оборвала атака россиян на Запорожье. Предварительно, четверо ранены, среди них двое детей.

На местах попадания работают чрезвычайники. Медучреждения города готовы к приему раненых", - сообщил Федоров.

Согласно данным главы ОВА на 18:55, количество погибших увеличилось до 7 человек.

Обновление на 19:26

Как рассказал Федоров, дети, пострадавшие в результате вражеского обстрела Запорожья, получают помощь медиков, у них диагностированы осколочные ранения и травмы головы. Пока их жизни ничего не угрожает.

По данным на 19:26 известно о девяти погибших и шести раненых. Среди пострадавших двое детей 4 и 11 лет.