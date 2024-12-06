Последствия атаки РФ на Запорожье: 9 погибших, 17 раненых, среди которых двое детей. Разрушено СТО. ФОТОрепортаж

В результате российской атаки на Запорожье 6 декабря есть много погибших и раненых.

Последствия обстрелов показал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Девять человек погибли, семнадцать ранены, в том числе двое детей - еще возросло количество пострадавших от вражеского обстрела Запорожья", - написал Федоров.

Отмечается также, что попаданием разрушено СТО, повреждены дома и магазины рядом.

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