Последствия атаки РФ на Запорожье: 9 погибших, 17 раненых, среди которых двое детей. Разрушено СТО. ФОТОрепортаж
В результате российской атаки на Запорожье 6 декабря есть много погибших и раненых.
Последствия обстрелов показал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Девять человек погибли, семнадцать ранены, в том числе двое детей - еще возросло количество пострадавших от вражеского обстрела Запорожья", - написал Федоров.
Отмечается также, что попаданием разрушено СТО, повреждены дома и магазины рядом.
Топ комментарии
+29 Чайка Київ
показать весь комментарий06.12.2024 20:20
+28 Jolli Rabbit
показать весь комментарий06.12.2024 20:39
+22 Isolda Peres
показать весь комментарий06.12.2024 20:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рiдним загиблим щирi спiвчуття...
1. Чий Крим?
2. путін хто?
Багато різних " зато".
Джерело: https://censor.net/ua/p3523892
Не смішіть. Ви абсолютно не розумієте, хто таке ***** і хто такі кацапи.
***** тільки порже - він мільони кацапів закопає ні за що і не пошкодує за жодним.
Можете подивитися його інтерв'ю ще 20 річної давнини, коли його спитали про підводний човен Курськ - воно там посміхалося і жартувало з приводу того, що кількадесят його підводників загинули. А зараз ***** ще більш *******, ніж тоді.
Однак інше - спірне. Кацапи - нація рабів - а у рабів відсутнє бажання помсти - інакше б вони повбивали всіх своїх олігархів на чолі з ліліпутіним.
Відчуття помсти у них "замінено" на відчуття любові до "сильної руки". Ще сралін казав, що чим більше кацапів вбиваєш тим більше вони тебе кохають.