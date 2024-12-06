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Новости Агрессия России против Украины
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Последствия атаки РФ на Запорожье: 9 погибших, 17 раненых, среди которых двое детей. Разрушено СТО. ФОТОрепортаж

В результате российской атаки на Запорожье 6 декабря есть много погибших и раненых.

Последствия обстрелов показал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Девять человек погибли, семнадцать ранены, в том числе двое детей - еще возросло количество пострадавших от вражеского обстрела Запорожья", - написал Федоров.

Отмечается также, что попаданием разрушено СТО, повреждены дома и магазины рядом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели на Запорожье: 9 человек погибли, 6 ранены, в том числе двое детей. ВИДЕО (обновлено)

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Автор: 

Запорожье (2648) обстрел (26995) Запорожская область (3061)


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Топ комментарии
+29
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06.12.2024 20:20
+28
Головне в цій історії, що ударів у відповідь по нацистам россії не буде. Вже і США дозволили, але по факту ударів нема. Дозволу від Банкової ніхто не дочекаєтся.
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06.12.2024 20:39
+22
Треба просто набратися мужності західним імпотентам та дамбіть москау, як Хіросіму та Нагасакі, інакше ця бійня не закінчиться
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06.12.2024 20:27
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06.12.2024 20:20 Ответить
Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏😢🥀 Пораненим скорiшого одуження!
Рiдним загиблим щирi спiвчуття...
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06.12.2024 21:35 Ответить
Треба просто набратися мужності західним імпотентам та дамбіть москау, як Хіросіму та Нагасакі, інакше ця бійня не закінчиться
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06.12.2024 20:27 Ответить
Багато чого, кому треба робити..
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07.12.2024 10:55 Ответить
Який ти нахєр українець? Манкурт. Вірніше, кацап.
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06.12.2024 20:30 Ответить
KFOR FRONTERA 651aa45a
1. Чий Крим?
2. путін хто?
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06.12.2024 20:45 Ответить
Люди збережуться, не нація. Нація за кордоном загине. Українці не євреї і не цигани, українці легко ассимілюються за кордоном і за 2 покоління стають вже поляками, американцями, німцями, канадійцями і тд...
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06.12.2024 20:52 Ответить
Точно ! Главное два дня бухать не просыхая и не ходить на унитаз ( а ходить под себя ), пока перед глазами не привидится Путяра по которому скачут белочки! Ттак и получаются настоящие "рюзьги"!
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07.12.2024 09:10 Ответить
Це не страшно, аби б росіянами не ставали, це найстрашніше.
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07.12.2024 11:36 Ответить
Зато Европа переживает чтобы сняли с росийских террористов санкции а то они не могут им передать деньги за газ
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06.12.2024 20:30 Ответить
Зато нічні клуби ломляця від " дєточок" по 25 рочків, і концерти Кварталів забиті " уставшімі ат вайні". Зато ухилянтів бігає тисячами, зато тролів у ЗМІ фсб понакидувало мішками і вони строчать провокації .....
Багато різних " зато".
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07.12.2024 11:01 Ответить
Кацапня, досить ригати. Ти не цікавий. Пішов на....
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06.12.2024 20:40 Ответить
Мабуть до тебе у Варонєж тра переїжджати?
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06.12.2024 20:46 Ответить
Головне в цій історії, що ударів у відповідь по нацистам россії не буде. Вже і США дозволили, але по факту ударів нема. Дозволу від Банкової ніхто не дочекаєтся.
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06.12.2024 20:39 Ответить
Я вже мовчу про потужний пункт з потужного плану перемоги : шановні партнери ,дайте нам далекобійні ракети,бо в нас вже є понад 200 цілей на території агресора,цим ми відіб'ємо їм можливість нищити українців((І де?((Хоч би курську АЕС відімкнули,щоб москалі замерзли(((
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06.12.2024 20:47 Ответить
А 1700 нациков в день, наверно, от водки ранения получают?
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07.12.2024 00:06 Ответить
Не поранені, а ліквідовані. Генштаб так і пише. Вже 752 тисячі. Поранених має вже бути 2 мільйони.
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07.12.2024 12:13 Ответить
Нет. Уже эту тему 100 раз обжевали. Генштаб сообщает сумарные санитарные потери.
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07.12.2024 16:08 Ответить
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 751 910 російських загарбників. Джерело: https://censor.net/ua/p3523892
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07.12.2024 16:18 Ответить
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на https://www.facebook.com/photo/?fbid=929160956063650&set=a.229159252730494 пресцентр Генштабу.

Джерело: https://censor.net/ua/p3523892
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07.12.2024 16:20 Ответить
Поясніть, чому Україна не робить каб-и та не запуска по Брянську, Курську, Бєлгороду? Це ж очевидно, коли буде отвєтка пуйло 100 раз подума перед запуском каб чи ракет. А в нас наче цього не розуміють після 3 років повномаштабної війни, чи кротяки на самому верху...
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06.12.2024 20:46 Ответить
"коли буде отвєтка пуйло 100 раз подума перед запуском каб чи ракет"

Не смішіть. Ви абсолютно не розумієте, хто таке ***** і хто такі кацапи.
***** тільки порже - він мільони кацапів закопає ні за що і не пошкодує за жодним.
Можете подивитися його інтерв'ю ще 20 річної давнини, коли його спитали про підводний човен Курськ - воно там посміхалося і жартувало з приводу того, що кількадесят його підводників загинули. А зараз ***** ще більш *******, ніж тоді.
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06.12.2024 21:01 Ответить
та пох. шо молов те плєшиве куйло. Я впевнений, якщо за кожну ракету або каб в Україну, в кацапію полетить український каб і ***** в центрі міста - це все докорінно змінить.
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06.12.2024 21:07 Ответить
Ваша віра заснована лишень на вашому нерозумінні кацапських скрєп і *****. Якщо українські КАБи будуть вбивати цивільних кацапів - це аж ніяк не зупинить ***** і кацапів від бомбардування українских міст - бо в них у менталітеті відсутня емпатія за своїх, але присутнє бажання помсти. А ще вони ще використають по-повній для антиукраїнської пропаганди у Європі - типу - "дівіться - українці такі саме людожери як і росіяни, немає сенсу їм допомогати".
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06.12.2024 21:17 Ответить
Про думку Європи - все вірно.
Однак інше - спірне. Кацапи - нація рабів - а у рабів відсутнє бажання помсти - інакше б вони повбивали всіх своїх олігархів на чолі з ліліпутіним.
Відчуття помсти у них "замінено" на відчуття любові до "сильної руки". Ще сралін казав, що чим більше кацапів вбиваєш тим більше вони тебе кохають.
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07.12.2024 11:48 Ответить
А ще якщо згадати як він прийшов до влади, підриваючи будинки.
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07.12.2024 11:41 Ответить
Объясняю, потому что это нам ничерта не даст. ВСУ бьют по военным целям и это правильно . Убийство мирных россиян нам не даст никаких плюсов. А вот минусы некоторые будут.
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07.12.2024 00:09 Ответить
а нема вже ніяких "мірних росіян", є ті, хто воює проти України, і ті хто їх забезпечує в тилу. Крім того, де впаде український каб обов'язково буде база військ кндр, або склад зброї, навіть якщо то багатоповерхівка в центрі Брянська. По іншому у такій війні не бува, бо це те саме що у другій світовій не бомбити фашистськи Дрезден, бо там мирні фашисти.
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07.12.2024 08:51 Ответить
А наші і не б'ють по громадянському населенню. Але треба бити по їх НПЗ, складах нафти, заводах.
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07.12.2024 11:43 Ответить
кацапи = ЗЛО
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06.12.2024 23:08 Ответить
А наша влада хто? Наші рідні гниди?
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07.12.2024 07:43 Ответить
Бачите, тут мадам Ельміра вам каже, що можна порівняти наших (нехай і не дуже добрих) з кровавими вампірами і вбивцями з росії. Цікаво вони свідомо працюють на рашку, або не розуміють зовсім нічого.
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07.12.2024 11:47 Ответить
В 1235 году римско-католический миссионер, монах-доминиканец Юлиан с тремя спутниками отправился с охранною грамотою венгерского короля Белы искать древнюю прародину своего народа и его сородичей-язычников, «желая обратить неверных». Юлиану удалось достичь сначала Волжской Болгарии, затем найти своих сородичей (венгров) «при большой реке Этиль (Волге), (*****)». На обратном пути Юлиан прошёл через мордовские земли, впечатления от которых описал в своем сочинении о путешествии : «… проехал по реке в пятнадцать дней царство Мордвинов (геgnum Morduanorum). Мордвины - язычники и до того жестоки, что у них считается никуда негодным тот, кто не убил много людей. Если кто-нибудь у них идёт по дороге, несут перед ним головы всех людей, убитых им, и чем больше голов, тем лучше он сам. Из черепов делают чаши и охотно пьют из них. Жениться тому нельзя, кто не убил человека. Они, узнав от своих пророков, что должны сделаться христианами, послали к князю великой Лодомерии (Laudameriae), земли Русской (Киевского княжества), соседней с ними, с просьбою, чтобы им прислал священника для крещения их; но князь отвечал, что это не его дело, а Римского папы и что приближается время, когда все принуждены будут принять веру римской церкви и подчиниться её власти».
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07.12.2024 12:33 Ответить
 
 