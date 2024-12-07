Авіаудар РФ по Запоріжжю: Серед загиблих двоє дітей, ідентифікація жертв триває
За попередніми даними, серед загиблих унаслідок ворожого удару по Запоріжжю 6 грудня є двоє дітей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Серед загиблих двоє дітей - продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки по Запоріжжю", - йдеться в повідомленні.
Він наголосив, що ворог завдав удару по пожвавленому району, де у п'ятницю ввечері люди просто поверталися додому.
"Дістали поранення 26 людей. 10 загинули. Їхні особи зараз встановлюються. За попередніми даними, серед загиблих двоє дітей", - додав він.
Крім того, у телеефірі Федоров розповів, що унаслідок атаки пошкоджено:
- 10 багатоповерхівок (вибиті вікна, зруйновані дахи);
- 17 одноповерхових будинків;
- комерційні об’єкти (зруйнована СТО, пошкоджені торгові точки).
Удар РФ по Запоріжжю
Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.
Як повідомлялося, 7 грудня у Запорізькій області День жалоби.
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І поки більшість українців не зізнається собі в цій помилці, не станеться перемоги!!!