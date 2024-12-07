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Авіаудар РФ по Запоріжжю: Серед загиблих двоє дітей, ідентифікація жертв триває

Наслідки атаки на Заоріжжя 6 грудня

За попередніми даними, серед загиблих унаслідок ворожого удару по Запоріжжю 6 грудня є двоє дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Серед загиблих двоє дітей - продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки по Запоріжжю", - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що ворог завдав удару по пожвавленому району, де у п'ятницю ввечері люди просто поверталися додому.

"Дістали поранення 26 людей. 10 загинули. Їхні особи зараз встановлюються. За попередніми даними, серед загиблих двоє дітей", - додав він.

Також читайте: Авіаудар РФ по Запоріжжю: 12 людей госпіталізовані, троє чоловіків у важкому стані

Крім того, у телеефірі Федоров розповів, що унаслідок атаки пошкоджено:

  • 10 багатоповерхівок (вибиті вікна, зруйновані дахи);
  • 17 одноповерхових будинків;
  • комерційні об’єкти (зруйнована СТО, пошкоджені торгові точки).

Також читайте: Сьогодні у Запорізькій області День жалоби

Удар РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.

Як повідомлялося, 7 грудня у Запорізькій області День жалоби.

Автор: 

Запоріжжя (2265) жертви (1792)


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Топ коментарі
+13
основне, щоб роялті вчасно перераховували 95кагалу за "скотів", чи інших "сукзенаріду" та вчасно виплачувати пожиттєву пенсію папіку доларового мільйонера... Тільки спробуйте написати це кепське слово на ЖД- це не повага до святої ваВиродженеці.
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07.12.2024 15:25
+6
по життєву пенсію + довічну стипендію за диплом юриста для синулі.
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07.12.2024 15:26
+6
Результат вибору українців «какойразніци» та «зійдемосяпосередині», у 2019-му.
І поки більшість українців не зізнається собі в цій помилці, не станеться перемоги!!!
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07.12.2024 15:55
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основне, щоб роялті вчасно перераховували 95кагалу за "скотів", чи інших "сукзенаріду" та вчасно виплачувати пожиттєву пенсію папіку доларового мільйонера... Тільки спробуйте написати це кепське слово на ЖД- це не повага до святої ваВиродженеці.
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07.12.2024 15:25 Відповісти
по життєву пенсію + довічну стипендію за диплом юриста для синулі.
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07.12.2024 15:26 Відповісти
новий Президент прийде - порядок наведе!
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07.12.2024 15:28 Відповісти
кожна кухарка скумбрія може управляти україною, особливо, якщо її йо..рь .бе її чоловіка.
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07.12.2024 15:34 Відповісти
А что там нефть и газ росийским фашистам продолжаем перекачивать чтобы убийцы закупали новые бомбы?
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07.12.2024 15:28 Відповісти
Гешефт то понад усе.
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07.12.2024 16:28 Відповісти
Скорбота за загиблими дітьми кожного дня! Коли вже буде адекватна відповідь болоту за смерті українців! Чи крім відосіків, про "потужні" відповіді кацапам, справжньої кари їх вилупкам не буде?
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07.12.2024 15:42 Відповісти
Результат вибору українців «какойразніци» та «зійдемосяпосередині», у 2019-му.
І поки більшість українців не зізнається собі в цій помилці, не станеться перемоги!!!
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07.12.2024 15:55 Відповісти
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07.12.2024 16:50 Відповісти
зато ми кацапські міста не трогаємо
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07.12.2024 17:11 Відповісти
Головне цим пі.арам ніколи не забути,і повернути з торицею.
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07.12.2024 18:25 Відповісти
 
 