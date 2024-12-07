Авіаудар РФ по Запоріжжю: Серед загиблих двоє дітей, ідентифікація жертв триває

За попередніми даними, серед загиблих унаслідок ворожого удару по Запоріжжю 6 грудня є двоє дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Серед загиблих двоє дітей - продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки по Запоріжжю", - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що ворог завдав удару по пожвавленому району, де у п'ятницю ввечері люди просто поверталися додому.



"Дістали поранення 26 людей. 10 загинули. Їхні особи зараз встановлюються. За попередніми даними, серед загиблих двоє дітей", - додав він.

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Крім того, у телеефірі Федоров розповів, що унаслідок атаки пошкоджено:

10 багатоповерхівок (вибиті вікна, зруйновані дахи);

17 одноповерхових будинків;

комерційні об’єкти (зруйнована СТО, пошкоджені торгові точки).

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Удар РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.

Як повідомлялося, 7 грудня у Запорізькій області День жалоби.