Сьогодні у Запорізькій області День жалоби

Сьогодні, 7 грудня 2024 року, у Запорізькій області оголошено День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

"Запоріжжя втратило 10 своїх мешканців. Цинічний удар країни-терориста забрав їх життя", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок внаслідок удару РФ по Запоріжжю 10 людей загинуло, 24 зазнали поранення.

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Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.