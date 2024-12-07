Сьогодні у Запорізькій області День жалоби
Сьогодні, 7 грудня 2024 року, у Запорізькій області оголошено День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.
"Запоріжжя втратило 10 своїх мешканців. Цинічний удар країни-терориста забрав їх життя", - йдеться у повідомленні.
Станом на ранок внаслідок удару РФ по Запоріжжю 10 людей загинуло, 24 зазнали поранення.
Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.
Топ коментарі
+11 sulima ivan
показати весь коментар07.12.2024 08:17
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.12.2024 08:14
+7 володимир омельянов
показати весь коментар07.12.2024 08:35
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И в Европе выйдут на стотысячные митинги
А в США начнут пиз....ь студенты Гарварда
Израильтяне наносят удары по ХАМАСУ В ОТВЕТ на 7 октября
Предупреждают гражданское население заранее
И дают время гражданским покинуть объекты
И что ?
В мире миллионы воют про УЖАСНЫЙ ИЗРАИЛЬ
И этим миллонам плевать
Что 7 октября палестинцы в Израиле резали все подряд
В том числе и младенцев
п.с. Шановні модератори невжеж нікто не може забаніть рашісску потвору Виктория Посикун????