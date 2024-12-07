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Новини
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Сьогодні у Запорізькій області День жалоби

Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя 6 грудня

Сьогодні, 7 грудня 2024 року, у Запорізькій області оголошено День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

"Запоріжжя втратило 10 своїх мешканців. Цинічний удар країни-терориста забрав їх життя", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок внаслідок удару РФ по Запоріжжю 10 людей загинуло, 24 зазнали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальні роботи на місці російського авіаудару у Запоріжжі завершені: 10 людей загинули, 24 травмовані, серед них троє дітей. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя.  Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.

Автор: 

Запоріжжя (2265) жалоба (163)


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Топ коментарі
+11
Нехай вороги горять у вогні. Дніпро і Запоріжжя разом
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07.12.2024 08:17
+9
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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07.12.2024 08:14
+7
Свідомий геноцид рашиської орди проти українського народу ,світ мовчить ,влада безпорадна .
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07.12.2024 08:35
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Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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07.12.2024 08:14 Відповісти
Нехай вороги горять у вогні. Дніпро і Запоріжжя разом
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07.12.2024 08:17 Відповісти
Вся Україна разом в цій жалобі(
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07.12.2024 14:19 Відповісти
Свідомий геноцид рашиської орди проти українського народу ,світ мовчить ,влада безпорадна .
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07.12.2024 08:35 Відповісти
хтось навів. треба не день жалоби, а акцію - вбий кацапа, або того, хто їх підтримує.
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07.12.2024 08:45 Відповісти
Куди навів ? Просто людне місце , де магазини, торгівельні заклади , СТО. Чи це , для рашистів важливі стратегічні цілі ?! Просто черговий акт тероризму !
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07.12.2024 10:04 Відповісти
на сто ремонтують не тільки цивільні авто, от і навели.
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07.12.2024 10:29 Відповісти
Потрібно бомбити російські міста у відповідь! нема вже ніяких "мірних росіян", є ті, хто воює проти України, і ті хто їх забезпечує в тилу. Крім того, де впаде український каб обов'язково буде база військ кндр, або склад зброї, навіть якщо то багатоповерхівка в центрі Брянська. По іншому у такій війні не бува, бо це те саме що у другій світовій не бомбити фашистськи Дрезден, бо там мирні фашисти.
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07.12.2024 08:52 Відповісти
Стоит нам нанести один удар по многоквартирному дому на России
И в Европе выйдут на стотысячные митинги
А в США начнут пиз....ь студенты Гарварда
Израильтяне наносят удары по ХАМАСУ В ОТВЕТ на 7 октября
Предупреждают гражданское население заранее
И дают время гражданским покинуть объекты
И что ?
В мире миллионы воют про УЖАСНЫЙ ИЗРАИЛЬ
И этим миллонам плевать
Что 7 октября палестинцы в Израиле резали все подряд
В том числе и младенцев
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07.12.2024 13:14 Відповісти
Земля пухом загіблим.русня мае палать.
п.с. Шановні модератори невжеж нікто не може забаніть рашісску потвору Виктория Посикун????
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07.12.2024 09:07 Відповісти
Усі кацапи нацисти і підари
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07.12.2024 09:14 Відповісти
Цими днями жалоби ми лише радуємо російське бидло. Нам потрібно робить не дні жалоби а ракети.
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07.12.2024 11:18 Відповісти
 
 