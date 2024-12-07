УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7578 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
5 244 11

Рятувальні роботи на місці російського авіаудару у Запоріжжі завершені: 10 людей загинули, 24 травмовані, серед них троє дітей. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері, 6 грудня, завершилися рятувальні роботи у Запоріжжі на місці російського авіаудару.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 23:00 кількість травмованих зросла до 24, з них троє дітей - чотиримісячне немовля, 4 та 11 років. У результаті авіаудару по місту загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях", - повідомили надзвичайники.

наслідки ворожого обстрілу запоріжжя 6 грудня

У відомстві додали, що на місці працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста.

наслідки ворожого обстрілу запоріжжя 6 грудня

Для ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучалося 32 рятувальника та 8 одиниць техніки.

наслідки ворожого обстрілу запоріжжя 6 грудня

Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. 

Читайте також: Вибухи пролунали у Запорізькій області

Автор: 

Запоріжжя (2265) обстріл (28428) Запорізька область (3598) ДСНС (5104)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
07.12.2024 00:22
+12
Умеров! Сирський! Де F-16?
показати весь коментар
07.12.2024 00:09
+9
Зато у нас э ракеты вже 3 роки їх демонструємо правда поки що на стендах. Чисто щоб поржать.
показати весь коментар
07.12.2024 00:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Умеров! Сирський! Де F-16?
показати весь коментар
07.12.2024 00:09 Відповісти
літаки без зброї і певних можливостей - це просто літаки, на фоні яких можно, наприклад, записати класний відос.
показати весь коментар
07.12.2024 00:33 Відповісти
Зато у нас э ракеты вже 3 роки їх демонструємо правда поки що на стендах. Чисто щоб поржать.
показати весь коментар
07.12.2024 00:18 Відповісти
На стендах или не на стендах - Какая разница!
показати весь коментар
07.12.2024 00:22 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2024 00:22 Відповісти
Якби не відпустка то легко міг би бути на тому перехресті.
показати весь коментар
07.12.2024 00:42 Відповісти
Скільки рашистських літаків,з яких запускають КАБИ,було збито за допомогою F-16 з їхніми неперевершеними ракетами повітря-повітря,які вражають цідь на стоп'ятсот кілометрів?
показати весь коментар
07.12.2024 06:22 Відповісти
Скільки в Україні F-16, споряджених такими ракетами? Відповідь: літаків 6. Ракет - точно не знаю, десь півтора десятка. І ще треба подавлення російських комплексів С-300 на землі із радіусом враження цілі до 200 км. Інакше ваші літаки закінчаться в першому ж бойовому вильоті. F-16 треба сотня, як мінімум і тисячі ракет до них + ******* РЕБ, + протирадіолокаційні ракети для боротьби із російським ППО +... + ...
показати весь коментар
07.12.2024 07:22 Відповісти
Так,льоха петров,звичайно,краще і ефектніше збити шахеда за допомогою ********* винищувача.З яким прекрасно справляється дшк або американський браунінг.
І не треба мені лекцій читати,я з 1972 р маю (вже не маю)деяке відношення до ВПС
показати весь коментар
07.12.2024 07:51 Відповісти
 
 