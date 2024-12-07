Рятувальні роботи на місці російського авіаудару у Запоріжжі завершені: 10 людей загинули, 24 травмовані, серед них троє дітей. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері, 6 грудня, завершилися рятувальні роботи у Запоріжжі на місці російського авіаудару.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 23:00 кількість травмованих зросла до 24, з них троє дітей - чотиримісячне немовля, 4 та 11 років. У результаті авіаудару по місту загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях", - повідомили надзвичайники.

У відомстві додали, що на місці працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста.

Для ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучалося 32 рятувальника та 8 одиниць техніки.

Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя.

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