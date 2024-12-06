Вибухи пролунали у Запорізькій області
Під кінець доби 6 грудня у Запорізькій області пролунали вибухи.
Про це у Telegram повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибухи у Запорізькій області. Прямо зараз росіяни продовжують тероризувати наших людей", - повідомив посадовець о 23:10.
Перед цим о 23:01 Повітряні сили попереджали про КАБи на Запоріжжя.
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Luk Viktor
показати весь коментар07.12.2024 00:05 Відповісти Мені подобається 0
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