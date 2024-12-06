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Вибухи пролунали у Запорізькій області

вибух пролунав у Запорізькій області

Під кінець доби 6 грудня у Запорізькій області пролунали вибухи.

Про це у Telegram повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області. Прямо зараз росіяни продовжують тероризувати наших людей", - повідомив посадовець о 23:10.

Перед цим о 23:01 Повітряні сили попереджали про КАБи на Запоріжжя.

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Автор: 

вибух (4449) Запорізька область (3598)


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07.12.2024 00:05 Відповісти
 
 