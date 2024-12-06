Взрывы раздались в Запорожской области

Под конец суток 6 декабря в Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области. Прямо сейчас россияне продолжают терроризировать наших людей", - сообщил чиновник в 23:10.

Перед этим в 23:01 Воздушные силы предупреждали о КАБах на Запорожье.

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