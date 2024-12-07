Спасательные работы на месте российского авиаудара в Запорожье завершены: 10 человек погибли, 24 травмированы, среди них трое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Поздно вечером, 6 декабря, завершились спасательные работы в Запорожье на месте российского авиаудара.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 23:00 количество травмированных возросло до 24, из них трое детей - четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет. В результате авиаудара по городу погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях", - сообщили чрезвычайники.

В ведомстве добавили, что на месте работали соответствующие экстренные и коммунальные службы города.

Для ликвидации последствий вражеского обстрела привлекалось 32 спасателя и 8 единиц техники.

Напомним, что 6 декабря РФ атаковала Запорожье.

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