Спасательные работы на месте российского авиаудара в Запорожье завершены: 10 человек погибли, 24 травмированы, среди них трое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ
Поздно вечером, 6 декабря, завершились спасательные работы в Запорожье на месте российского авиаудара.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 23:00 количество травмированных возросло до 24, из них трое детей - четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет. В результате авиаудара по городу погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях", - сообщили чрезвычайники.
В ведомстве добавили, что на месте работали соответствующие экстренные и коммунальные службы города.
Для ликвидации последствий вражеского обстрела привлекалось 32 спасателя и 8 единиц техники.
Напомним, что 6 декабря РФ атаковала Запорожье.
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І не треба мені лекцій читати,я з 1972 р маю (вже не маю)деяке відношення до ВПС