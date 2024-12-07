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Спасательные работы на месте российского авиаудара в Запорожье завершены: 10 человек погибли, 24 травмированы, среди них трое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Поздно вечером, 6 декабря, завершились спасательные работы в Запорожье на месте российского авиаудара.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 23:00 количество травмированных возросло до 24, из них трое детей - четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет. В результате авиаудара по городу погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях", - сообщили чрезвычайники.

наслідки ворожого обстрілу запоріжжя 6 грудня

В ведомстве добавили, что на месте работали соответствующие экстренные и коммунальные службы города.

наслідки ворожого обстрілу запоріжжя 6 грудня

Для ликвидации последствий вражеского обстрела привлекалось 32 спасателя и 8 единиц техники.

наслідки ворожого обстрілу запоріжжя 6 грудня

Напомним, что 6 декабря РФ атаковала Запорожье.

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Автор: 

Запорожье (2648) обстрел (26995) Запорожская область (3061) ГСЧС (4956)


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Топ комментарии
+16
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07.12.2024 00:22
+12
Умеров! Сирський! Де F-16?
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07.12.2024 00:09
+9
Зато у нас э ракеты вже 3 роки їх демонструємо правда поки що на стендах. Чисто щоб поржать.
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07.12.2024 00:18
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Умеров! Сирський! Де F-16?
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07.12.2024 00:09 Ответить
літаки без зброї і певних можливостей - це просто літаки, на фоні яких можно, наприклад, записати класний відос.
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07.12.2024 00:33 Ответить
Зато у нас э ракеты вже 3 роки їх демонструємо правда поки що на стендах. Чисто щоб поржать.
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07.12.2024 00:18 Ответить
На стендах или не на стендах - Какая разница!
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07.12.2024 00:22 Ответить
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07.12.2024 00:22 Ответить
Якби не відпустка то легко міг би бути на тому перехресті.
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07.12.2024 00:42 Ответить
Скільки рашистських літаків,з яких запускають КАБИ,було збито за допомогою F-16 з їхніми неперевершеними ракетами повітря-повітря,які вражають цідь на стоп'ятсот кілометрів?
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07.12.2024 06:22 Ответить
Скільки в Україні F-16, споряджених такими ракетами? Відповідь: літаків 6. Ракет - точно не знаю, десь півтора десятка. І ще треба подавлення російських комплексів С-300 на землі із радіусом враження цілі до 200 км. Інакше ваші літаки закінчаться в першому ж бойовому вильоті. F-16 треба сотня, як мінімум і тисячі ракет до них + ******* РЕБ, + протирадіолокаційні ракети для боротьби із російським ППО +... + ...
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07.12.2024 07:22 Ответить
Так,льоха петров,звичайно,краще і ефектніше збити шахеда за допомогою ********* винищувача.З яким прекрасно справляється дшк або американський браунінг.
І не треба мені лекцій читати,я з 1972 р маю (вже не маю)деяке відношення до ВПС
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07.12.2024 07:51 Ответить
 
 