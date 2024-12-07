Сегодня в Запорожской области День траура
Сегодня, 7 декабря 2024 года, в Запорожской области объявлен День траура по погибшим от вчерашнего российского обстрела.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОГА.
"Запорожье потеряло 10 своих жителей. Циничный удар страны-террориста забрал их жизни", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро в результате удара РФ по Запорожью 10 человек погибли, 24 получили ранения.
Напомним, что 6 декабря РФ атаковала Запорожье. Как сообщалось, среди раненых в Запорожье - 4-месячная девочка. Разрушена СТО.
Топ комментарии
+11 sulima ivan
показать весь комментарий07.12.2024 08:17
+9 Александр Чуднивец #474549
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+7 володимир омельянов
показать весь комментарий07.12.2024 08:35
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И в Европе выйдут на стотысячные митинги
А в США начнут пиз....ь студенты Гарварда
Израильтяне наносят удары по ХАМАСУ В ОТВЕТ на 7 октября
Предупреждают гражданское население заранее
И дают время гражданским покинуть объекты
И что ?
В мире миллионы воют про УЖАСНЫЙ ИЗРАИЛЬ
И этим миллонам плевать
Что 7 октября палестинцы в Израиле резали все подряд
В том числе и младенцев
п.с. Шановні модератори невжеж нікто не може забаніть рашісску потвору Виктория Посикун????