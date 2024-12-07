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Сегодня в Запорожской области День траура

Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя 6 грудня

Сегодня, 7 декабря 2024 года, в Запорожской области объявлен День траура по погибшим от вчерашнего российского обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОГА.

"Запорожье потеряло 10 своих жителей. Циничный удар страны-террориста забрал их жизни", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро в результате удара РФ по Запорожью 10 человек погибли, 24 получили ранения.

Смотрите также: Спасательные работы на месте российского авиаудара в Запорожье завершены: 10 человек погибли, 24 травмированы, среди них трое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, что 6 декабря РФ атаковала Запорожье. Как сообщалось, среди раненых в Запорожье - 4-месячная девочка. Разрушена СТО.

Автор: 

Запорожье (2648) траур (224)


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Топ комментарии
+11
Нехай вороги горять у вогні. Дніпро і Запоріжжя разом
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07.12.2024 08:17
+9
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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07.12.2024 08:14
+7
Свідомий геноцид рашиської орди проти українського народу ,світ мовчить ,влада безпорадна .
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07.12.2024 08:35
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Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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07.12.2024 08:14 Ответить
Нехай вороги горять у вогні. Дніпро і Запоріжжя разом
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07.12.2024 08:17 Ответить
Вся Україна разом в цій жалобі(
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07.12.2024 14:19 Ответить
Свідомий геноцид рашиської орди проти українського народу ,світ мовчить ,влада безпорадна .
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07.12.2024 08:35 Ответить
хтось навів. треба не день жалоби, а акцію - вбий кацапа, або того, хто їх підтримує.
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07.12.2024 08:45 Ответить
Куди навів ? Просто людне місце , де магазини, торгівельні заклади , СТО. Чи це , для рашистів важливі стратегічні цілі ?! Просто черговий акт тероризму !
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07.12.2024 10:04 Ответить
на сто ремонтують не тільки цивільні авто, от і навели.
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07.12.2024 10:29 Ответить
Потрібно бомбити російські міста у відповідь! нема вже ніяких "мірних росіян", є ті, хто воює проти України, і ті хто їх забезпечує в тилу. Крім того, де впаде український каб обов'язково буде база військ кндр, або склад зброї, навіть якщо то багатоповерхівка в центрі Брянська. По іншому у такій війні не бува, бо це те саме що у другій світовій не бомбити фашистськи Дрезден, бо там мирні фашисти.
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07.12.2024 08:52 Ответить
Стоит нам нанести один удар по многоквартирному дому на России
И в Европе выйдут на стотысячные митинги
А в США начнут пиз....ь студенты Гарварда
Израильтяне наносят удары по ХАМАСУ В ОТВЕТ на 7 октября
Предупреждают гражданское население заранее
И дают время гражданским покинуть объекты
И что ?
В мире миллионы воют про УЖАСНЫЙ ИЗРАИЛЬ
И этим миллонам плевать
Что 7 октября палестинцы в Израиле резали все подряд
В том числе и младенцев
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07.12.2024 13:14 Ответить
Земля пухом загіблим.русня мае палать.
п.с. Шановні модератори невжеж нікто не може забаніть рашісску потвору Виктория Посикун????
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07.12.2024 09:07 Ответить
Усі кацапи нацисти і підари
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07.12.2024 09:14 Ответить
Цими днями жалоби ми лише радуємо російське бидло. Нам потрібно робить не дні жалоби а ракети.
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07.12.2024 11:18 Ответить
 
 