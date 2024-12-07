Сегодня в Запорожской области День траура

Сегодня, 7 декабря 2024 года, в Запорожской области объявлен День траура по погибшим от вчерашнего российского обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОГА.

"Запорожье потеряло 10 своих жителей. Циничный удар страны-террориста забрал их жизни", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро в результате удара РФ по Запорожью 10 человек погибли, 24 получили ранения.

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Напомним, что 6 декабря РФ атаковала Запорожье. Как сообщалось, среди раненых в Запорожье - 4-месячная девочка. Разрушена СТО.