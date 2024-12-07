Авіаудар РФ по Запоріжжю: 12 людей госпіталізовані, троє чоловіків у важкому стані

12 постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю залишаються у лікарнях.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, троє чоловіків у важкому стані, троє дітей - у стані середньої тяжкості.

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Удар РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.

Як повідомлялося, 7 грудня у Запорізькій області День жалоби.