Авіаудар РФ по Запоріжжю: 12 людей госпіталізовані, троє чоловіків у важкому стані
12 постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю залишаються у лікарнях.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, троє чоловіків у важкому стані, троє дітей - у стані середньої тяжкості.
Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
Удар РФ по Запоріжжю
Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.
Як повідомлялося, 7 грудня у Запорізькій області День жалоби.
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Бандерівець
показати весь коментар07.12.2024 10:18 Відповісти Мені подобається 4
Николай Николаевич #334532
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