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Авіаудар РФ по Запоріжжю: 12 людей госпіталізовані, троє чоловіків у важкому стані

Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя 6 грудня

12 постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю залишаються у лікарнях.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, троє чоловіків у важкому стані, троє дітей - у стані середньої тяжкості.

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Удар РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.

Як повідомлялося, 7 грудня у Запорізькій області День жалоби.

Автор: 

Запоріжжя (2265) поранення (2801)


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Треба відповісти по Бєлгороду!
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07.12.2024 10:18 Відповісти
Та же мірниє люді! ООН репне від занепокоєння.
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07.12.2024 12:14 Відповісти
Треба було б іпанути по мацкві, аби мерщенна зегдота, не зраджувала Україну, і не нищила Українське Військо
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07.12.2024 10:24 Відповісти
 
 