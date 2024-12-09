Задержан корректировщик, который "сливал" в пророссийские чаты места дислокации украинских защитников в Харькове, - СБУ

Еще одного вражеского информатора задержали в Харькове. 60-летний экс-охранник коммерческих объектов "сливал" локации украинских защитников в пророссийские чаты в Telegram.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

По материалам дела, фигурант должен был навести огонь по одному из украинских военных объектов, который расположен рядом с его домом. Чтобы скорректировать удар рашистов, информатор сделал несколько фото из окна собственной квартиры и мессенджером отправил их своему российскому куратору. Следующие фотоотчеты с видом на базу ВСУ информатор должен был сделать уже после вражеского обстрела: для определения точки попадания и последствий возможного "прилета".

По имеющимся данным, для воздушного удара рашисты планировали использовать ракетное вооружение и сверхтяжелые управляемые авиационные бомбы. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили пособника оккупантов и задержали его.

В ходе документирования преступной деятельности фигуранта было установлено, что он дополнительно разведывал еще несколько целей для вражеских бомбардировок.

Во время разведвылазок информатор обходил местность под видом прогулок и скрыто фиксировал локации украинских защитников.

Для конспирации он постоянно менял "маршруты", а коммуникацию с оккупантами поддерживал через анонимный аккаунт в мессенджере.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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