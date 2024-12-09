РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4379 посетителей онлайн
Новости
2 322 9

Задержан корректировщик, который "сливал" в пророссийские чаты места дислокации украинских защитников в Харькове, - СБУ

Затримали корегувальника в Харкові

Еще одного вражеского информатора задержали в Харькове. 60-летний экс-охранник коммерческих объектов "сливал" локации украинских защитников в пророссийские чаты в Telegram.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

По материалам дела, фигурант должен был навести огонь по одному из украинских военных объектов, который расположен рядом с его домом. Чтобы скорректировать удар рашистов, информатор сделал несколько фото из окна собственной квартиры и мессенджером отправил их своему российскому куратору. Следующие фотоотчеты с видом на базу ВСУ информатор должен был сделать уже после вражеского обстрела: для определения точки попадания и последствий возможного "прилета".

По имеющимся данным, для воздушного удара рашисты планировали использовать ракетное вооружение и сверхтяжелые управляемые авиационные бомбы. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили пособника оккупантов и задержали его.

В ходе документирования преступной деятельности фигуранта было установлено, что он дополнительно разведывал еще несколько целей для вражеских бомбардировок.

Во время разведвылазок информатор обходил местность под видом прогулок и скрыто фиксировал локации украинских защитников.

Для конспирации он постоянно менял "маршруты", а коммуникацию с оккупантами поддерживал через анонимный аккаунт в мессенджере.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Смотрите также: В Харькове ликвидирована агентурная сеть РФ, которая передавала данные о Силах обороны. ФОТО

Автор: 

СБУ (19890) Харьков (7475) государственная измена (1539)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова стара савкова смердюча відрижка...
показать весь комментарий
09.12.2024 10:14 Ответить
Подаруйте йоМУ черенок від шухлі.
показать весь комментарий
09.12.2024 10:17 Ответить
Вирішив "кр-рас-сиво умереть за Рассею"? Бо всьому світу відомо про "точність" російських ***********...
показать весь комментарий
09.12.2024 10:21 Ответить
це не коректувальник, а навідник
показать весь комментарий
09.12.2024 10:25 Ответить
Ексохоронець комерційних об'єктів - 100% колишній мусор на пенсії, з інвалідністю...
показать весь комментарий
09.12.2024 10:46 Ответить
На нього глянеш і зразу видно - сепара.
показать весь комментарий
09.12.2024 11:08 Ответить
В Харкові взагалі треба провести тотальну зачистку, бо сепарні дуже багато. Просто флешмоб ПРИДИВИСЬ ДО СУСІДА
показать весь комментарий
09.12.2024 11:27 Ответить
Треба цю падло виставити посеред поля і з його телефону скинути ці координати
показать весь комментарий
09.12.2024 11:33 Ответить
потрібні РОЗСТРІЛИ ворогів
показать весь комментарий
09.12.2024 15:10 Ответить
 
 