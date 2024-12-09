Затримано корегувальника, який "зливав" у проросійські чати місця дислокації українських захисників у Харкові, - СБУ

Ще одного ворожого інформатора затримали у Харкові. 60-річний ексохоронець комерційних об’єктів "зливав" локації українських захисників до проросійських чатів у Telegram.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

За матеріалами справи, фігурант мав навести вогонь по одному з українських військових об’єктів, що розташований поруч із його будинком. Щоб скоригувати удар рашистів, інформатор зробив декілька фото із вікна власної квартири та месенджером відправив їх своєму російському куратору. Наступні фотозвіти з видом на базу ЗСУ інформатор мав зробити вже після ворожого обстрілу: для визначення точки влучання та наслідків можливого "прильоту".

За наявними даними, для повітряного удару рашисти планували використати ракетне озброєння та надважкі керовані авіаційні бомби. Співробітники СБУ своєчасно викрили поплічника окупантів і затримали його.

Під час документування злочинної діяльності фігуранта було встановлено, що він додатково розвідував ще декілька цілей для ворожих бомбардувань.

Під час розвідвилазок інформатор обходив місцевість під виглядом прогулянок та приховано фіксував локації українських захисників.

Для конспірації він постійно змінював "маршрути", а комунікацію з окупантами підтримував через анонімний акаунт у месенджері.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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