Операторы дронов 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" уничтожают оккупантов. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы операторов дронов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Хартия".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято уничтожение вражеских укрытий, техники и пехотинцев.
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Yury Onofrichuk #395902
показать весь комментарий09.12.2024 12:53 Ответить Мне нравится 3
Luk Viktor
показать весь комментарий09.12.2024 13:04 Ответить Мне нравится 3
Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий09.12.2024 14:51 Ответить Мне нравится 1
Alfred #573044
показать весь комментарий09.12.2024 19:13 Ответить Мне нравится 0
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