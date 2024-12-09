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Новости Война
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Операторы дронов 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" уничтожают оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы операторов дронов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Хартия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято уничтожение вражеских укрытий, техники и пехотинцев.

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Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) Национальная гвардия (2116) дроны (3909)


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О-го, а що це на 33 сек? Явно не мавік
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09.12.2024 12:53 Ответить
мабуть FPV-10 із відповідним БК або пукани проспиртованих хробаків здотенували ...
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09.12.2024 13:04 Ответить
Гарно
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09.12.2024 14:51 Ответить
Так попустило, що сьогодні без снодійного засплю. Давай ще!
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09.12.2024 19:13 Ответить
 
 