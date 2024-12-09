Операторы дронов 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" уничтожают оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы операторов дронов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Хартия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято уничтожение вражеских укрытий, техники и пехотинцев.

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