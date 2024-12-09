Украина получит гаубицы Caesar от Франции и Дании на год раньше
Франция и Дания ускорят передачу Украине самоходных артиллерийских установок Caesar.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Дании.
Изначально запланированные на 2026 год поставки будут осуществлены уже в 2025 году.
Как сообщается, это стало возможным благодаря дополнительным средствам, выделенным для закупки вооружения Вооруженным силам Украины. В частности, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что оборонная промышленность смогла быстро адаптироваться к потребностям Украины.
"Оборонная промышленность показала, что она может предоставить то, что необходимо Украине. Поэтому правительство увеличит промышленный пул, чтобы последние контракты могли быть подписаны в этом году", - отметил Поульсен.
Дания уже выделила 2,6 млрд датских крон (более 360 млн долларов), и в ближайшее время эта сумма возрастет. Кроме того, ускорятся поставки боеприпасов к установкам Caesar.
Про установки Цезаря
Caesar - это современная самоходная артиллерийская установка французского производства. Она отличается мобильностью, точностью и огневой мощью. Благодаря своей универсальности Caesar может эффективно действовать в различных условиях, включая пустыни и горы.
Главным преимуществом установки является ее способность быстро разворачиваться, наносить удары и мгновенно менять позицию, избегая огня противника. Caesar оснащена автоматизированной системой управления огнем, что значительно повышает эффективность ее применения на поле боя.
Украина уже получила часть установок Caesar от Дании в прошлом году, и они играют важную роль в обеспечении артиллерийской поддержки на фронте.
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