Дания увеличивает финансирование оборонной отрасли для поддержки Украины и вместе с Францией будет поставлять САУ Caesar

Дания выделит дополнительные средства на закупку военного оборудования в оборонной отрасли страны. В частности, больше ресурсов выделят на Индустриальный фонд, который создали для закупки новой оборонной техники для Украины с привлечением оборонной промышленности Дании.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство обороны Дании, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правительство Дании провело консультации с Комитетом по внешней политике относительно передачи Украине военной техники.

"С начала войны Дания сосредоточилась на самых насущных украинских потребностях. Оборонная промышленность показала, что может поставить то, что нужно Украине. Поэтому правительство увеличит финансирование отрасли, чтобы последние контракты были заключены в этом году", - сказал министр обороны Троельс Лунд Поульсен.

Дополнительные средства добавят к около 2,6 миллиарда датских крон (более 368 миллионов долларов), которые правительство страны уже выделило оборонной отрасли. Точную сумму дополнительных инвестиций правительство не разглашает.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул важность максимально поддерживать Украину, поскольку "война находится на критическом этапе".

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"Европа должна активизироваться, и благодаря сегодняшнему пакету пожертвований мы выполняем конкретные запросы Украины от имени Дании, еще раз демонстрируя, что Дания находится в авангарде борьбы Украины за свободу", - заявил министр.

Также Минобороны страны добавило, что Дания вместе с Францией продолжают поставки Украине артиллерийских систем Caesar. Ожидается, что они начнут поступать в Украину в 2025 году.

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