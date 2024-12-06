Данія збільшує фінансування оборонної галузі для підтримки України та разом із Францією постачатиме САУ Caesar

Данія виділить додаткові кошти на закупівлю військового обладнання в оборонної галузі країни. Зокрема, більше ресурсів виділять на Індустріальний фонд, який створили для закупівлі нової оборонної техніки для України із залученням оборонної промисловості Данії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство оборони Данії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що уряд Данії провів консультації з Комітетом із зовнішньої політики щодо передачі Україні військової техніки.

"Від початку війни Данія зосередилася на найнагальніших українських потребах. Оборонна промисловість показала, що може поставити те, що потрібно Україні. Тому уряд збільшить фінансування галузі, щоб останні контракти були укладені цього року", – сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Додаткові кошти долучать до близько 2,6 мільярда датських крон (понад 368 мільйонів доларів), які уряд країни вже виділив оборонній галузі. Точну суму додаткових інвестицій уряд не розголошує.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен наголосив на важливості максимально підтримувати Україну, оскільки "війна перебуває на критичному етапі".

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"Європа має активізуватися, і завдяки сьогоднішньому пакету пожертв ми виконуємо конкретні запити України від імені Данії, ще раз демонструючи, що Данія перебуває в авангарді боротьби України за свободу", - заявив міністр.

Також Міноборони країни додало, що Данія разом із Францією продовжують постачання Україні артилерійських систем Caesar. Очікується, що вони почнуть надходити до України в 2025 році.

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