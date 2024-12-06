Швеція й Данія закуплять понад 200 БМП CV90, зокрема 40 - для України

Швеція та Данія підписали контракт з компанією BAE Systems Hägglunds на закупівлю 205 бойових бронемашин CV9035MkIIIC. Частину з них буде передано Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в уряді Швеції 6 грудня.

Як зазначається, із 205 бойових машин 115 будуть поставлені до Данії, а 50 закуплені для Швеції на заміну раніше переданих Україні. Решта 40 машин будуть закуплені для поставки в Україну, вони фінансуються за кошти, раніше надані Данією та Швецією. Загальна сума контракту становить 25 мільярдів шведських крон.

"Ці інвестиції дозволять збільшити кількість шведських бойових машин, щоб зробити Європу, а особливо Україну, безпечнішою. Шведська оборонна промисловість є унікальним і потужним активом для нашої національної та колективної обороноздатності", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

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За його словами, в Україні бронетранспортер отримав високу оцінку у використанні.

Також зазначається, що загалом 10 країн вирішили придбати систему CV90. Це Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Швеція, Швейцарія та Україна.

Раніше Швеція вже передала Україні 50 бойових машин CV90.

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