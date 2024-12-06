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Швеція й Данія закуплять понад 200 БМП CV90, зокрема 40 - для України

БМП CV90

Швеція та Данія підписали контракт з компанією BAE Systems Hägglunds на закупівлю 205 бойових бронемашин CV9035MkIIIC. Частину з них буде передано Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в уряді Швеції 6 грудня.

Як зазначається, із 205 бойових машин 115 будуть поставлені до Данії, а 50 закуплені для Швеції на заміну раніше переданих Україні. Решта 40 машин будуть закуплені для поставки в Україну, вони фінансуються за кошти, раніше надані Данією та Швецією. Загальна сума контракту становить 25 мільярдів шведських крон.

"Ці інвестиції дозволять збільшити кількість шведських бойових машин, щоб зробити Європу, а особливо Україну, безпечнішою. Шведська оборонна промисловість є унікальним і потужним активом для нашої національної та колективної обороноздатності", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Читайте: Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів, - Умєров

За його словами, в Україні бронетранспортер отримав високу оцінку у використанні.

Також зазначається, що загалом 10 країн вирішили придбати систему CV90. Це Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Швеція, Швейцарія та Україна.

Раніше Швеція вже передала Україні 50 бойових машин CV90.

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Автор: 

Данія (769) Швеція (953) БМП (409)


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да да да да да. у 2025! курви многообєшающіє
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06.12.2024 15:56 Відповісти
А ти чим не вдоволений ? Чи ти хотів 200 бума з нуля за тиждень побудувати? Ну це ж не мільйон дронів твого президента за три години.
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06.12.2024 16:33 Відповісти
Найкраща БМП у світі.
Наші військові задоволені.
В боях дуже добре себе зарекомендувала.
Таких би побільше.
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06.12.2024 16:31 Відповісти
 
 