Швеция и Дания закупят более 200 БМП CV90, в том числе 40 – для Украины
Швеция и Дания подписали контракт с компанией BAE Systems Hägglunds на закупку 205 боевых бронемашин CV9035MkIIIC. Часть из них будет передана Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в правительстве Швеции 6 декабря.
Как отмечается, из 205 боевых машин 115 будут поставлены в Данию, а 50 закуплены для Швеции на замену ранее переданных Украине. Остальные 40 машин будут закуплены для поставки в Украину, они финансируются за средства, ранее предоставленные Данией и Швецией. Общая сумма контракта составляет 25 миллиардов шведских крон.
"Эти инвестиции позволят увеличить количество шведских боевых машин, чтобы сделать Европу, а особенно Украину, более безопасной. Шведская оборонная промышленность является уникальным и мощным активом для нашей национальной и коллективной обороноспособности", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
По его словам, в Украине бронетранспортер получил высокую оценку в использовании.
Также отмечается, что всего 10 стран решили приобрести систему CV90. Это Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Швейцария, Швеция и Украина.
Ранее Швеция уже передала Украине 50 боевых машин CV90.
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Наші військові задоволені.
В боях дуже добре себе зарекомендувала.
Таких би побільше.